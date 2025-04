Strangolagalli tra i 20 comuni italiani con i nomi più curiosi

La popolare applicazione Babbel ha stilato la lista delle città e dei paesi con gli appellativi più originali. Anche la Ciociaria è presente con il piccolo centro adagiato sulle pendici dei monti Ernici

Babbel è l’app tra le più conosciute nel mondo per imparare le lingue. Come si accede? È semplice: per iniziare il percorso di apprendimento, basterà visitare l’homepage di Babbel o semplicemente cercare “Babbel” nell’App Store o il Google Play Store, e scaricare l’app sullo smartphone. Ci sono 14 lingue di studio tra cui scegliere, 60.000 lezioni, oltre 100.000 ore di contenuti di apprendimento e più di 150 esperti in didattica.

Città e paesi con i nomi più originali

Babbel in queste ore ha individuato la lista dei 20 comuni, cittadine e borghi italiani con i nomi più originali. Un’iniziativa che accompagna le festività di aprile con un viaggio virtuale lungo tutta la Penisola, alla scoperta di toponimi insoliti, curiosità linguistiche e antiche tradizioni.

Quali sono questi 20 Comuni?: Cocconato in Piemonte, Trepalle in Lombardia, Arco in Trentino Alto Adige, Malcontenta in Veneto, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto in Friuli-Venezia Giulia, Ne in Liguria, Rottofreno in Emilia Romagna, Rhêmes-Notre-Dame in Valle D’Aosta, Acqualagna nelle Marche, La California in Toscana, Schifanoia in Umbria, Bomba in Abruzzo, Gorgoglione in Basilicata, Filadelfia in Calabria, Portocannone in Molise, Monopoli in Puglia, Pace in Sicilia, Sorso in Sardegna e Furore in Campania. E poi secondo Babbel c’è un Comune della provincia di Frosinone tra i 20 italiani con il nome più originale. E’ Strangolagalli.

Spunta Strangolagalli

Con questa motivazione: una delle leggende del nome di questo borgo medievale in provincia di Frosinone dove vivono gli “strangolagallesi” risale al patrizio romano Astragalo Gallo, che avrebbe posseduto una residenza di campagna nella zona, conferendogli così un’origine nobile. Un’altra versione più pittoresca racconta che il nome deriva da un antico assedio: il nemico aveva stabilito di attaccare al canto del gallo, ma gli abitanti, per scongiurare l’assalto, strangolarono tutti i galli del paese nella notte.

Secondo Wikipedia invece “l’origine del nome non è certa. Una teoria fa risalire il nome al termine bizantino στρογγύλος (strongúlos, «circolare») unito al longobardo wal («palizzata, fortificazione»), che indicherebbe quindi un insediamento di forma circolare.

Un’altra teoria lo fa risalire a un soprannome del XIV secolo o più antico, che significherebbe proprio «[quello che] strangola galli», riferito a chi possedeva l’accampamento, oppure alla forma imperativale «strangola i galli!», come nel nome di una frazione di Castel di Sasso in provincia di Caserta”.