Sul pavimento dello Stato: il caso che smaschera il fallimento delle Istituzioni

Un uomo sul pavimento

La storia comincia così: un uomo, giornalista marocchino, arrivato in Italia dopo un viaggio segnato da violenze e soprusi, oggi dorme sul pavimento del pronto soccorso dell’ospedale di Cassino. Non è un criminale comune, non è un clochard per scelta: è un uomo fragile, segnato da traumi profondi, incapace di badare a sé stesso. E chi avrebbe dovuto occuparsene? Lo Stato. Invece, se ne fa carico soltanto la buona volontà. (Leggi qui: Quando l’accoglienza si scontra con la realtà).

L’uomo è tutelato legalmente dal sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, che ha visto con i propri occhi la fragilità di un cittadino completamente abbandonato. Era stato tolto dalla strada e accolto prima nel reparto SPDC dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino, poi alla Casa della Carità, grazie alla disponibilità di Suor Ermanna e dell’Abbazia di Montecassino. Una rete di solidarietà che ha supplito alle istituzioni. (Leggi qui: Hicham, il fantasma tornato uomo: dieci anni nell’oblio, una storia da ascoltare).

Ma quando il periodo di ospitalità temporanea è terminato, non c’era più alcuna struttura pronta a prenderlo in carico. Così oggi lo Stato lo lascia sdraiato sul pavimento di un pronto soccorso, senza percorsi di cura stabili, senza tutele, senza una prospettiva. Non è solo un’immagine che colpisce: è una fotografia che interroga. Perché un uomo fragile non può diventare un “non problema” solo perché non rientra in una casella amministrativa.

Qui non siamo davanti a un caso di cronaca marginale. Siamo davanti a un vuoto istituzionale che si manifesta nel modo più crudo possibile: un corpo per terra, in un corridoio ospedaliero. Il problema non è legato al passaporto ed al fatto che il paziente sia un cittadino straniero: chiunque abbia un malato spichiatrico in casa vive la stessa situazione. Fine dei manicomi – lager grazie alla legge Basaglia che ha chiuso quello scempio. Ma nulla ha preso il loro posto. L’unica soluzione sono i sedativi, per tenere in stato di rimbambimento costante queste persone. Ma il mondo civile non può funzionare così.

Tra dignità e sicurezza

Il sindaco Capraro ha scritto al Prefetto di Frosinone e al Garante regionale dei disabili. Ha chiesto un intervento urgente per trovare una collocazione idonea. Perché questo uomo non può vivere in strada: talvolta diventa aggressivo, cammina nel mezzo della carreggiata di notte. Non è un problema di buonismo: è un problema di sicurezza, di dignità umana e di responsabilità istituzionale.

Il sindaco Orazio Capraro con Hicham dopo le cure

Il punto è esattamente questo: quando una persona fragile non viene presa in carico in modo strutturato, il rischio si moltiplica. Per sé e per gli altri. E il sistema si limita a tamponare l’emergenza, senza mai costruire una soluzione stabile.

Il caso di Villa Santa Lucia non è un’eccezione. È la punta di un iceberg. Ogni anno decine di migliaia di cittadini stranieri accedono ai servizi di salute mentale, con un’incidenza superiore alla loro presenza demografica. Nelle REMS – le strutture che hanno sostituito gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari – circa un quarto dei ricoverati è straniero, mentre la popolazione straniera in Italia non arriva al 10%. Non è un giudizio etnico: è la fotografia di un sistema che concentra vulnerabilità, traumi e marginalità in una fascia che lo Stato fatica a gestire.

Anche i numeri della criminalità mostrano una sovra-rappresentazione nei reati predatori. Non per natura, ma per contesto. Quando chi è fragile, traumatizzato e privo di rete familiare non viene curato o seguito, il rischio di episodi che coinvolgono cittadini innocenti cresce. È una dinamica sociale, non uno slogan.

Il fallimento che non si vuole vedere

La Rems di Ceccano

Questa vicenda mostra un paradosso italiano doloroso: chi è irregolare non accede facilmente a percorsi strutturati; chi è fragile ma “non abbastanza pericoloso” resta fuori dai circuiti di tutela; chi è pericoloso viene gestito dalla magistratura. E nel frattempo? Dorme sul pavimento di un Pronto soccorso, cammina nel centro della strada, rischia di ferirsi e di ferire altri.

Non è un problema locale. È un fallimento sistemico. Uno Stato civile non può permettere che una persona fragile rimanga abbandonata mentre i cittadini temono per la propria sicurezza. Non è solo una questione morale. È una questione di organizzazione pubblica.

Uno Stato che lascia un uomo traumatizzato su un pavimento ospedaliero ha fallito due volte: verso di lui e verso la comunità. Perché quando il sistema non intercetta la fragilità, la trasforma in emergenza. E quando l’emergenza esplode, tutti si dicono sorpresi.

La storia del marocchino di Villa Santa Lucia dovrebbe scuotere chi decide. Finché non esisteranno percorsi chiari di cura, collocazioni obbligatorie, integrazione reale e rimpatri nei casi previsti, continueremo a raccontare storie come questa. E ogni volta sembreranno episodi isolati. Non lo sono. Sono il sintomo di un meccanismo farraginoso che lascia soli i fragili e impreparati i cittadini. E prima o poi, quel pavimento del pronto soccorso rischia di diventare cronaca nera.