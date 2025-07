Sulle ceneri dell’Icos, il legno dell’Ater. E il futuro, forse

L'ex Icos si trasforma in un nuovo progetto con edifici leggeri, ma la mancanza di fondi rallenta il completamento. I servizi iniziali sono utili, ma il futuro residenziale è incerto. La comunità attende una rinascita significativa e autentica.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Lì dove una volta batteva il cuore dell’industria oggi si sente il rombo sordo delle pinze idrauliche. Mordono cemento, divorano memoria. L’ex Icos, gigante stanco e arrugginito, sta diventando polvere. Al suo posto sorgerà un edificio leggero, in legno prefabbricato. Moderno, veloce, utile. Eppure, nel racconto di un quartiere che aspetta da decenni, ogni promessa ha il suono ambiguo di ciò che è “a metà”.

Il progetto “A gonfie vele”, che prometteva tutto in un colpo solo – servizi e case – è stato tagliato in due come si fa con i sogni troppo grandi. Prima i servizi, poi – se e quando arriveranno i soldi – le abitazioni. Intanto, la città incassa il primo stralcio: meglio di niente, meglio delle attese lunghe decenni costellati di promesse vuote. Meglio un edificio funzionale, un poliambulatorio Asl, il centro passaporti, un bar con sala lettura, una cavea culturale e un’area giochi. Roba buona, per carità. Il pericolo è che a causa della mancanza di fondi possa diventare un progetto dimezzato, rinunciando ad una visione che tenga insieme l’oggi con il domani, il mattone con la persona.

Il domani sospeso dopo l’Icos

Una fase della demolizione dell’Icos

E il domani, infatti, è sospeso. La parte residenziale – sei piani, 30 alloggi – esiste solo nei disegni. Servono nuovi finanziamenti, forse un miracolo. E servirebbe anche il ponte ciclopedonale sulla Pontina, quel ponte che doveva cucire un quartiere tagliato in due come certi pensieri a metà mattina.

La scelta del legno prefabbricato, spiegano i tecnici dell’Ater, è figlia dei tempi del Pnrr. Tempi serrati, tagliati al millimetro come le travi che arriveranno già pronte da montare come un Lego a dimensione naturale. Una scommessa, anche per la Polizia: chi ha mai pensato a camere di sicurezza in legno? Anche l’arredo urbano – infissi nuovi, impermeabilizzazioni, mercatino – sembra dire che si fa sul serio, che il futuro non è solo una slide in PowerPoint.

Eppure, la città osserva in silenzio. Sa bene che l’Icos non è solo un edificio ma un simbolo, una ferita, una promessa spezzata. E ora che lì nascerà qualcosa di nuovo, si aspetta che non sia solo una vetrina prefabbricata ma una scelta viva, coraggiosa, popolata.

Il giudizio finale

Frame dal documentario Empty / Medea Film

Il sindaco, il consiglio comunale, i tecnici, l’Ater: ognuno ha fatto la sua parte. O almeno così pare. Il giudizio finale lo darà la gente, quando scenderà da quel ponte – se mai verrà costruito – e vedrà se davvero il nuovo quartiere avrà un’anima.

Perché le gru “a pinza” abbattono muri, ma a costruire comunità servono mani, cuori e memoria.

E di memoria, da queste parti, ce n’è sempre troppa per lasciarla sotto le ruspe.