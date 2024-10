Incidente diplomatico tra Ceccano e Frosinone. Il sindaco Caligiore ribadisce la contrarietà alla Città intercomunale del Frusinate. Eppure la sua città risulta tra quelle che daranno vita all'Ufficio Europa Intercomunale di Area Vasta. Il primo cittadino di FdI: «Niente carrozzoni stile anni ’90, avanti con Zls e tutt'altra Unione di Comuni»

Ore 22 in punto. «Desidero fare chiarezza sulla ormai “questione” Area Vasta: noi non ne faremo parte». Ore 23.14, poco più di un’ora dopo. «Ceccano è stata inserita nella Zls». Il sindaco Roberto Caligiore, nella serata di ieri, ha ribadito via social la contrarietà alla città intercomunale del Frusinate. Ancor prima di rivendicare l’ingresso della Contea nella Zona Logistica Semplificata del Lazio.

Dopotutto quel no è stato il cavallo di battaglia dell’assessore comunale Riccardo Del Brocco alle scorse Comunali. Ispirò e si mise a capo della lista “Grande Ceccano” proprio in contrapposizione all’allora progetto firmato Unindustria Frosinone “Grande Capoluogo. Cioè l’alleanza tra undici Comuni con cui creare una città intercomunale nella quale ognuno mantiene la sua autonomia e la sua identità, il suo sindaco con il proprio gonfalone e municipio, ma una serie di servizi vengono gestiti insieme come se si fosse in un solo Comune .

Nessuna contaminazione

Riccardo Del Brocco (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

È un tema che è già stato al centro dello scorso scontro elettorale. E lo sarà probabilmente anche durante la prossima sfida per il dopo Caligiore. Da Ceccano sono perentori: «No all’Area Vasta». Lo dicono poche ore dopo che la Giunta del Capoluogo, guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli ha deliberato l’adozione dello schema di convenzione tra 11 Comuni per la costituzione di un “Punto Europa”.

Non uno qualsiasi, però: il Servizio Europa di Area Vasta. In pratica, durante le riunioni tenute a Frosinone dal presidente di Commissione Vincenzo Iacovissi ed i rappresentanti dei Comuni che confinano con Frosinone è stata lanciata un’idea. Quella di allearsi per intercettare i fondi Europei che altrimenti da soli non avrebbero mai potuto agganciare: perché troppo piccoli e con poca popolazione.

Ceccano viene citata nella delibera e nello schema di convenzione. È associata all’Area Vasta? Chiaro che l’assessore Del Brocco abbia preteso totale chiarezza da parte del primo cittadino. (Leggi qui Undici Comuni si alleano: a Frosinone il primo ufficio Europa intercomunale).

L’ultima a entrare, la prima a uscire

Vincenzo Iacovissi (Foto © Massimo Scaccia)

L’Amministrazione Caligiore, tra le forti riserve, è stata tra le ultime a prendere parte (ma non ad aderire) alla commissione speciale “Area Vasta” istituita a Frosinone dall’amministrazione di Centrodestra guidata da Mastrangeli. La presidenza è stata affidata a Vincenzo Iacovissi, consigliere d’opposizione e vicepresidente nazionale del Psi, tra i maggiori sponsor politici dell’aggregazione.

Il Presidente, davanti all’impasse fabraterna, aveva invitato Ceccano a unirsi a Frosinone e alle altre nove cittadine aderenti: Alatri, Arnara, Ferentino, Morolo, Patrica, Pofi, Ripi, Supino e Torrice. Raggiungendo così la quota di oltre 150mila cittadini: limite nel quale si possono domandare finanziamenti Ue.

Dalla lettura dei documenti di Frosinone, appare chiaro che Ceccano dice sì a un Ufficio Europa per tutti i centri aderenti. Ma torna a dire no all’Area Vasta. Una Città intercomunale che, nei desideri dei promotori, supererebbe persino la “cugina” Latina in termini di territorio e popolazione. Diventerebbe, di fatto, un Grande Capoluogo senza la sparizione dei Comuni aderenti dalla mappa della Ciociaria. (Leggi qui (Leggi qui Progetto “Frosinone Area Vasta”: l’unione fa la forza in Europa).

Caligiore: «Ufficio Europa, non Area Vasta»

Roberto Caligiore, sindaco di Ceccano

Caligiore mette i puntini sulle “i” degli incontri con la Commissione speciale di Frosinone. «Ceccano, ad oggi, ha partecipato a due riunioni, niente di più – dichiara -. In queste riunioni, proprio per non avere pregiudizi, in qualità di Sindaco, ho espressamente chiesto che si parlasse di Ufficio Europa, togliendo di mezzo qualsiasi concetto riconducibile ad Area Vasta, città intercomunale, Grande Capoluogo o Frusinate».

Tra delibera e convenzione, però, ricorre il concetto di Area Vasta. Anzi, è proprio il “suo” Servizio Europa: «Un Ufficio intercomunale – lo definisce la Giunta Mastrangeli – per poter attivare al proprio interno le professionalità e le competenze necessarie a trarre beneficio dal rapporto e dal dialogo con i Paesi membri della Comunità Europea». Sarebbe, a scanso di ipocrisie, il primo passo verso la costituzione di un’area amministrativa tra i Comuni e la Regione.

Si attesta, sempre sugli atti ufficiali, «il comune interesse degli Enti aderenti a sperimentare e attivare in forma associata la gestione del Servizio Europa di Area Vasta, mettendo in rete competenze ed esperienze utili ad accrescere la capacità di assorbimento delle risorse europee e a rispondere efficacemente alle esigenze dei territori coinvolti».

Fondi europei? «Ahimè, altre intenzioni»

La presentazione della “Grande Ceccano”, lista capeggiata dall’assessore Riccardo Del Brocco

Argomenta Caligiore, tra la soddisfazione di Del Brocco: «Se effettivamente l’obiettivo fossero i fondi europei, basterebbe collaborare, insieme, senza bisogno di istituire ulteriori aggregazioni o carrozzoni, in stile anni ‘90. Ahimè devo riscontrare, al punto da spingermi a fare chiarezza, che le intenzioni sono ben altre».

Un fraintendimento? Il sindaco di Ceccano denota malizia: «Diciamo che ci siamo capiti male, ma mi trovo costretto a ribadire che non ci sarà la presenza della città di Ceccano su una convenzione che parla di Area Vasta che non è mai stata ipotizzata, né approvata e che la ritengo del tutto inopportuna».

Deve stare ormai attento a come parla: «Ritengo inopportuno continuare a tirare per la giacca o giocare sull’equivoco lessicale, nell’estremo tentativo di raccogliere qualche consenso con notizie, come al solito, costruite e manipolate ad arte. Ceccano non sottoscriverà la bozza di convenzione, non lo farà la giunta, né il consiglio comunale».

Da una campagna elettorale all’altra

Bisogna rimettere allora il pallottoliere come stava prima: a quota dieci. L’embrione di Area Vasta, ad oggi, non può contare su Ceccano. C’è tutto un elettorato a cui il Centrodestra deve rendere conto: «Lo abbiamo ampiamente detto in campagna elettorale, dove era chiara la nostra visione sul tema e lo ribadiamo oggi, con maggiore convinzione».

La doppia Amministrazione Caligiore, in scadenza nel 2026, preferisce altre tipologie di unioni di Comuni. Ceccano è già entrata e intende assumere un ruolo guida nel precostituito Gal “Terre di Argil”: il Gruppo di azione locale, sinora per il partenariato tra piccoli Comuni, che vede Adriano Roma come storico presidente del Consiglio d’amministrazione.

E, al suo interno, mettere in rete altri 11 paesi: oltre alla capofila Ceprano, Arce, Arnara, Castro dei Volsci, Colfelice, Fontana Liri, Pastena, Pofi, Rocca d’Arce, Santopadre e Torrice. Tutti Comuni con meno di diecimila se non cinquemila abitanti, eccetto Ceccano: quinta città ciociara con oltre 22mila abitanti e vaste campagne attorno al centro. Il Gal, per l’appunto, media tra pubblico e privato per lo sviluppo dell’economia a livello rurale e culturale. Il motto è “Dove agricoltura e cultura hanno la stessa radice”.

«Un’Unione a vocazione storica»

Massimo Ruspandini e Roberto Caligiore con Francesco Rocca

In cantiere, intanto, c’è già una proposta alternativa all’Area Vasta. «Lavoreremo invece, a partire dai prossimi mesi – annuncia Caligiore – ad un’unione dei comuni dell’area storicamente, socialmente ed economicamente contigua alla nostra città. Con Castro dei Volsci, Amaseno, Patrica, Vallecorsa e Giuliano di Roma, per cominciare».

«Abbiamo in serbo una serie di iniziative e riunioni per capire se ci saranno le condizioni per una nuova e moderna unione dei comuni – conclude – dove ognuno mantiene la propria identità, sul modello delle nuove aggregazioni previste dalla legge, lavorando insieme su progetti concreti. La conservazione dell’identità è per noi una responsabilità e una missione».

La Regione Lazio, presieduta da Francesco Rocca ha intanto lanciato la richiesta di essere riconosciuta come Zona Logistica Semplificata del Lazio. Arriva come alternativa alla Zes, Zona Economica Speciale dalla quale il Lazio è stato escluso: perché i numeri floridi sviluppati da Roma ribaltano quelli critici delle altre province. Fuori dalla Zes significa stare fuori da sconti sulle tasse e forti agevolazioni per le imprese.

Una Zona Logistica più ciociara

Il porto di Gaeta, in rete tramite Zls anche con la Ciociaria

Contro i parametri Ue, c’è stato poco da fare. La Regione ha percorso l’unica strada realistica: ha rimesso mano alla Zls proposta nel febbraio 2022 dalla precedente Giunta di Centrosinistra per mettere 49 Comuni laziali in rete con le aree portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. «Misure chiave per il rilancio delle aree portuali e industriali – prospetta la Regione di Centrodestra -. Si punta a semplificare i processi amministrativi e a incentivare nuovi investimenti, promuovendo sia la competitività delle imprese locali e nazionali sia l’insediamento di nuove aziende».

Tra i 29 Comuni iniziali, scelti dalla Regione trainata da Nicola Zingaretti con il Pd in primo piano, non figurava Ceccano. Di ciociare, oltre a Frosinone, c’erano esclusivamente Anagni, Cassino, Ceprano e Ferentino. La Giunta Rocca, invece, ha ormai esteso la Zls ad altre venti cittadine. Tra queste, anche Ceccano, amministrata dal Centrodestra sin dal 2015.

Sempre nella provincia di Frosinone, si aggiungerebbero altri otto Comuni: Patrica, Piedimonte San Germano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Apollinare, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio e Villa Santa Lucia. Si va ora dalla zona industriale di Frosinone a quella di Cassino, unendosi alla già predisposta e rinforzata area costiera pontina. A tutti gli effetti, potrebbe essere questo l’embrione dell’Area Vasta del Basso Lazio, tanto promossa dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina.

Una Zls che include “persino” Ceccano

Riccardo Del Brocco, Roberto Caligiore, Daniele Maura e Massimo Ruspandini

«L’istituzione della Zls nel Lazio porterà risorse, investimenti e opportunità ai nostri territori – sottolinea il sindaco di Ceccano -. Ringrazio il Presidente della Regione Lazio, tutta la Giunta regionale, i Consiglieri regionali, i Direttori regionali per aver lavorato, tutti insieme, per raggiungere questo risultato».

Un ringraziamento speciale al ciociaro Daniele Maura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e referente dei Patrioti ceccanesi, «per essersi speso in prima persona per la nostra comunità». Anche se Maura, così come l’onorevole Massimo Ruspandini e l’assessore Del Brocco, non l’hanno neppure nominato nelle recenti celebrazioni della “Notte Verde” delbrocchiana: evento finanziato dall’Arsial, l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, con un funambulo turco tra i ponti sul fiume Sacco come principale attrattiva.

Non manca l’affondo finale sul piano politico: «La precedente proposta, targata Zingaretti e centrosinistra e per fortuna bocciata, composta da 14 mila ettari di territorio, non vedeva la presenza dell’area di Ceccano. Adesso, con il centrodestra di Rocca e con 5.700 ettari, Ceccano è presente. Ecco la risposta che desideriamo dare alla nostra comunità, alle aziende del nostro territorio ed a chi vorrà venire ad investire. Siamo pronti».