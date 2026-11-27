Ad Anagni il Consiglio comunale approva all’unanimità il piano che ridisegna il futuro del quartiere. Ma tra le dichiarazioni di voto emergono anche le prime schermaglie nella maggioranza sulla successione a Natalia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Una svolta urbanistica, ma anche un voto consiliare che si trasforma in un test politico per misurare gli equilibri della maggioranza, in vista delle elezioni comunali del 2028. Giovedì sera il Consiglio comunale di Anagni ha approvato all’unanimità il Piano di Rigenerazione Urbana dedicato a Osteria della Fontana. Uno snodo produttivo e residenziale cresciuto per decenni in modo disordinato e soffocato dal traffico lungo l’asse della via Casilina.

L’intervento colma un vuoto che durava dal 1975, anno di approvazione dell’ultimo Piano Regolatore Generale, trasformando di fatto il progetto in un vero e proprio piano regolatore di zona.

Diciotto milioni d’investimenti

Daniele Natalia, sindaco di Anagni

Sul piano finanziario e progettuale, l’operazione mette sul tavolo numeri rilevanti: oltre 18 milioni di euro di investimenti pubblici, ai quali si aggiungeranno i capitali privati legati ai 28 progetti già presentati.

Nel presentare il piano in aula, il sindaco Daniele Natalia ha rivendicato la portata dell’intervento: «Si tratta di una giornata storica, che testimonia la nostra capacità di visione per la città. Oggi superiamo una situazione ferma dagli anni Settanta, trasformando Osteria della Fontana in un’area nuova, con 28 progetti già messi in campo e 18 milioni di euro di investimenti. Puntiamo a opere ambiziose, come la variante della Casilina per risolvere il problema del traffico pesante, la realizzazione di un nuovo stadio nella zona e la valorizzazione del sito archeologico del Compitum Anagninum».

Vittorio D’Ercole con Claudio Durigon

Sulla stessa linea l’assessore all’Urbanistica Vittorio D’Ercole, regista tecnico dell’operazione, già illustrata nelle scorse settimane alla vetrina nazionale di Urbanpromo a Firenze: «Siamo il primo Comune del Lazio ad aver applicato la rigenerazione urbana come un vero e proprio piano regolatore di zona, con opere pubbliche che serviranno a valorizzare l’intero quadrante», ha dichiarato nel suo intervento.

La chiave politica

Alessandro Cardinali

Ma l’approvazione del progetto, come detto, è stata anche l’occasione per misurare il grado di compattezza della maggioranza, che negli ultimi tempi, in diverse circostanze, ha palesato qualche attrito. Significative, in questo senso, due dichiarazioni di voto. La prima è stata quella di Alessandro Cardinali (Fratelli d’Italia), che ha sottolineato come il suo gruppo fosse il più numeroso tra quelli che hanno sostenuto il provvedimento sulla rigenerazione urbana.

Un’affermazione tutt’altro che casuale, che sembra contenere un messaggio politico preciso: in maggioranza siamo noi ad avere le carte in mano e le useremo per concorrere alla scelta del prossimo candidato sindaco.

Guglielmo Vecchi

La seconda dichiarazione è arrivata da Antonio Necci, esponente della Lega, secondo il quale l’approvazione del progetto di rigenerazione urbana «è la prova della compattezza della nostra amministrazione, che sono certo saprà esprimere anche un candidato importante per le elezioni comunali del 2028».

Un modo per rivolgere un messaggio agli alleati: evitiamo di farci del male da soli. Un richiamo alla continuità e alla coesione ribadito anche da Guglielmo Vecchi (Idea Anagni), che, a proposito del progetto di rigenerazione urbana, ha parlato di «passaggio fondamentale per la città. Si va nella direzione giusta, seguendo il principio della collaborazione tra pubblico e privato».