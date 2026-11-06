Tajani: “FI non è appendice di nessuno”. E il centrodestra trema tra Frosinone e Latina

Il vicepremier Tajani, a Viterbo, interviene su Frosinone e Latina: «non siamo secondi a nessuno». Dopo la Giunta Mastrangeli senza FI e le dimissioni di Cosentino, la questione diventa nazionale e la partita resta aperta.

Per diverso tempo il dibattito è rimasto confinato tra Consigli Comunali, Coordinamenti cittadini e Segreteria regionale. Le tensioni tra Forza Italia e gli alleati del centrodestra FdI e Lega, a Frosinone erano note da anni: logoramenti, accessi agli atti, spostamenti dalla maggioranza all’astensione e poi all’opposizione. Mentre a Latina ufficialmente «solo» da qualche settimana. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione)

Le rotture definitive senza appello, certificate dal sigillo notarile, si sono verificate però in questi giorni. A Frosinone, quando il sindaco Riccardo Mastrangeli ha risolto la crisi varando la stessa identica Giunta azzerata qualche tempo prima. Senza Forza Italia dunque, stabilmente all’opposizione fino al termine della consiliatura. A Latina, quando l’assessore azzurro Antonio Cosentino, unico esponente Forza Italia in Giunta, alla fine, ha protocollato le sue dimissioni. (Leggi qui: Il Mastrangeli 1.2 ha preso il largo. Vannacci arretra non solo a Frosinone. E qui: Latina e la crisi: a vuoto l’incontro FI-FDI. Gli azzurri fuori dalla maggioranza).

Ma fino a oggi alle 12, in questa duplice frattura, mancava ancora una cosa: la parola del leader nazionale di Forza Italia. Il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha deciso di intervenire personalmente sulla situazione dei due capoluoghi di Frosinone e Latina, pronunciando parole che difficilmente possono essere considerate una semplice puntualizzazione.

E quando parla Antonio Tajani, soprattutto su questioni che fino a quel momento erano state gestite a livello territoriale, significa che il dossier ha superato i confini provinciali ed è arrivato direttamente sul tavolo della politica nazionale.

Le parole di Tajani

A margine del convegno della Cisl celebrato questa mattina a Viterbo, il Segretario nazionale azzurro ha scelto di intervenire direttamente sulle vicende dei due capoluoghi. E non lo ha fatto per spegnere l’incendio. Lo ha fatto per certificare che l’incendio esiste.

Antonio Tajani (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

A Frosinone e Latina «non è che stiamo uscendo dalla coalizione del centrodestra. Noi abbiamo una linea, siamo i fondatori del centrodestra, figuriamoci se usciamo ma certamente non siamo secondi a nessuno. Forza Italia ha una sua identità non si può pensare a livello locale di schiacciare FI».

«Siamo i garanti della stabilità governativa, a livello locale e nazionale, ma questo non deve far pensare che prendiamo ordini da altri. Siamo tre forze con identità diverse, se non ci fosse stata FI non ci sarebbe stato il centrodestra perché la Lega sarebbe rimasta una forza marginale, lo stesso discorso valeva per AN. Noi non possiamo essere un’appendice di altri partiti».

Anche a livello regionale e nazionale «senza Forza Italia non si vince, questo deve essere molto chiaro» poi «noi siamo per l’unità da sempre».

Le quattro ragioni

Parole pesanti. Molto più pesanti di quanto possa apparire a una prima lettura. Per almeno quattro ragioni.

Matilde Celentano e Riccardo Mastrangeli

Uno. Finora sulla vicenda di Frosinone e Latina si era espresso soprattutto Claudio Fazzone. Era lui, da Coordinatore regionale del Lazio e autentico regista degli equilibri azzurri sul territorio, ad aver difeso la linea del Partito e ad aver rivendicato autonomia politica nei confronti degli alleati. Ora però la voce è quella di Tajani. Cambia tutto. Perché il messaggio non arriva più «solo» dal Lazio, ma dal vertice nazionale di Forza Italia.

Non è più una valutazione politica regionale. È la posizione ufficiale del Partito. E fa tutta la differenza del mondo.

Da lite di condominio a tema nazionale

Due. Fino a oggi si poteva considerare le tensioni di Frosinone e Latina come una fisiologica lite di condominio tra alleati. Da oggi non più. Se il leader di uno dei 3 partiti del centrodestra decide di intervenire pubblicamente, significa che la questione è stata elevata al rango di tema politico nazionale. È una differenza sostanziale.

Perché da questo momento ogni scelta nei due capoluoghi sarà inevitabilmente letta anche a Roma. Scusate se è poco.

L’«appendice» e il messaggio agli alleati

Paolo Trancassini e Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Tre. Quando Tajani afferma che «non si può pensare a livello locale di schiacciare Forza Italia» e che il Partito «non può essere un’appendice di altri Partiti», sta implicitamente riconoscendo che questo è esattamente ciò che gli azzurri ritengono sia accaduto nei 2 Comuni. Non è una lettura di uno che passeggia a via Aldo Moro a Frosinone, o a corso della Repubblica a Latina. Né è una ricostruzione giornalistica. È il leader nazionale di Forza Italia che usa pubblicamente determinati termini.

Il passaggio più significativo poi è probabilmente quello sull’«appendice». Tajani non usa giri di parole: Forza Italia non può essere considerata una componente accessoria della coalizione, chiamata a garantire voti e stabilità, senza avere un effettivo ruolo nelle decisioni.

È una critica che, riferita a Frosinone e Latina, assume un significato preciso. Il segretario nazionale riconosce, di fatto, che nei due Comuni gli azzurri hanno avvertito di essere stati trattati come una forza di secondo piano. E qui le due vicende, pur con le loro differenze temporali, finiscono per incontrarsi.

Quattro. Forse è l’aspetto più sorprendente. Tajani non sembra intenzionato a spegnere la polemica. Non lancia appelli specifici per ricucire, non indica una strada per il rientro degli azzurri nelle due maggioranze e soprattutto non offre una disponibilità a chiudere la partita in nome dell’unità del centrodestra.

Palazzo Munari con i colori di Frosinone

Al contrario, ribadisce che l’unità non può trasformarsi in subordinazione. Un concetto che, tradotto dal linguaggio nazionale a quello dei Comuni, significa una cosa molto semplice: Forza Italia non è disposta a rientrare dalla porta di servizio.

Più che una mano tesa, sembra un promemoria indirizzato agli alleati di Lega e FdI.

La partita resta aperta

E il riferimento al 2027 non è affatto secondario. Alle elezioni comunali di Frosinone e Latina mancano appena 7 mesi, il centrodestra avrebbe tutto l’interesse a presentarsi compatto, evitando di trasformare le divisioni amministrative in una frattura elettorale.

(Foto © Andrea Apruzzese)

Ma se il Segretario nazionale interviene per rivendicare autonomia e dignità politica, senza accompagnare le parole con un messaggio di ricomposizione, significa che la questione non è più soltanto quella dell’attribuzione di un assessorato o di una delibera contestata o un progetto non condiviso. È molto di più. La partita, dunque, sia a Frosinone che a Latina resta aperta.

Si può immaginare una ricomposizione, magari attraverso un nuovo confronto tra i vertici regionali e nazionali dei partiti del centrodestra. Ma non si può più escludere neppure che Forza Italia alla fine decida di percorrere una strada autonoma, rivendicando un proprio spazio politico e negoziale.

In entrambi i casi, le dichiarazioni di Tajani rappresentano un passaggio che nessuno, a Frosinone come a Latina, nel centrodestra potrà permettersi di ignorare.

Così è se vi pare.