La Regione Lazio presenta con la BEI una misura da 120 milioni per le imprese: 15,55 milioni abbattono gli interessi, fino al tasso zero per l’indotto automotive. Domande dal 23 novembre sulla piattaforma GeCoWEB Plus.

Da qualche parte nell’indotto automotive del Lazio c’è un macchinario che nessuno ha ancora ordinato. Quando arriverà la commessa, il cliente lo vorrà già installato e funzionante: comprarlo prima è un rischio, comprarlo dopo ne è un altro. È su questa esitazione che la Regione Lazio ha costruito la misura presentata lunedì a Roma: abbassare il prezzo dell’attesa, fino a zero.

Centoventi milioni, tre gruppi bancari

La misura si chiama «Regione Lazio EU Blending II» ed è stata presentata al WEGIL. Su richiesta della Regione, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha messo a disposizione di PMI e Midcap del territorio 120 milioni di euro, con una provvista a tasso convenzionato ripartita tra le banche attive nel Lazio: 30 milioni a BNL, 45 al raggruppamento guidato da ICCREA Banca, 45 a quello guidato da Mediocredito Centrale .

Gli istituti si sono impegnati ad aggiungere risorse proprie, in misura pari a quelle ricevute dalla BEI. Alla provvista europea la Regione affianca 15,55 milioni per alleggerire il costo degli interessi.

La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha parlato di credito agevolato per investimenti e competitività, con attenzione a innovazione, sostenibilità, territori che hanno più bisogno di sostegno e indotto automotive.

Chi entra e quanto si risparmia

Possono chiedere i finanziamenti le PMI e le Midcap fino a 3.000 addetti che abbiano nel Lazio almeno una sede operativa. I prestiti vanno da 100mila a 10 milioni di euro e, secondo i dati del Consorzio Industriale, durano da due a dodici anni.

Foto © Can Stock Photo / microolga

Il contributo regionale in conto interessi spetta alle PMI con un finanziamento a provvista BEI di almeno 100mila euro, arriva in un’unica soluzione anticipata ed è concesso in regime de minimis, quindi può essere ridotto per rispettare il massimale. Dei 15,55 milioni, 10 vengono dal PR FESR Lazio 2021-2027 e 5,55 dalla legge regionale 46/2002, riservati all’indotto automotive (il comunicato del Consorzio arrotonda a 15,5 e 5,5).

Gli abbattimenti sono tre: 100% degli interessi per i progetti delle PMI dell’indotto, 90% per innovazione e sostenibilità e per le sedi nelle Zone Assistite o nelle Aree di Crisi Industriale, 80% per tutti gli altri finanziamenti ammissibili.

Chi è davvero «indotto»

Raffaele Trequattrini

Il tasso zero ha una condizione d’ingresso, e a verificarla sarà il Consorzio Industriale del Lazio, il cui commissario Raffaele Trequattrini è intervenuto alla presentazione. L’ente attesterà che un’impresa fa parte della filiera, anche quando lavora solo indirettamente nella catena di fornitura. Rientrano le PMI che nell’ultimo esercizio abbiano ricavato almeno il 20% del fatturato fornendo direttamente operatori del settore ufficialmente riconosciuti, o servendo imprese di primo livello in uno dei comparti Ateco indicati dalla misura.

Per il Cassinate, dove l’automotive pesa sul tessuto industriale e occupazionale, Trequattrini parte proprio dal momento della scelta: quando le commesse sono incerte, ha detto, «rinviare l’acquisto di un macchinario può sembrare la decisione più prudente».

Che fine farà l’Automotive? Il Commissario vede due strade, che possono convivere nella stessa azienda: restare nell’automotive seguendo l’evoluzione di modelli, materiali e standard dei costruttori, oppure portare competenze e capacità verso meccanica industriale, ferroviario e aerospazio civile. Per molte PMI la via più realistica, ritiene, sarà graduale: mantenere le forniture e dirottare una parte della capacità su nuovi mercati.

L’appartenenza all’indotto serve a individuare le imprese da sostenere, precisa; dove generare lavoro lo decidono poi gli imprenditori. Il risultato da misurare, aggiunge, sarà quanti investimenti si realizzeranno, quanti nuovi clienti arriveranno e quante competenze continueranno a lavorare sul territorio.

Lo sportello apre il 23 novembre

Le domande si presentano sulla piattaforma GeCoWEB Plus. La finestra va dalle 12 di lunedì 23 novembre 2026 alle 17 del 3 ottobre 2028, con chiusura anticipata se i fondi finiscono prima. Ma, chiarisce il Consorzio, il formulario si può già compilare.

Con la domanda va l’attestazione della banca che il finanziamento BEI è stato erogato e, dove previsto, quella che qualifica il progetto come investimento in innovazione e sostenibilità; per la riserva automotive serve anche l’attestazione del Consorzio.

I contributi sono assegnati in ordine cronologico, finché le risorse non si esauriscono. Informazioni su lazioinnova.it e lazioeuropa.it, scrivendo a infobandi@lazioinnova.it o chiamando il numero verde 800 98 97 96.

Il macchinario, intanto, aspetta ancora l’ordine.