Te la do io, l’Albania: cercasi migranti disperatamente. Da Confindustria

L'allarme di Viale dell'Astronomia e i dati del Lazio e di Frosinone: serve un incremento drastico della forza lavoro, noi siamo vecchi

Tra “difendere i confini” e tenere l’uscio dei medesimi socchiuso, pur vigile sulle irregolarità, ci passa una certa differenza. La differenza tra il lessico bullo di una maggioranza di governo a cui piace farsi vedere con l’elmetto in testa ed il lessico concreto di un Paese a corto di braccia e non solo. E quando a declinare i giusti termini, quelli che danno cifra della realtà e non luce alle iperboli, è Confindustria allora poco da fare, lì un attimo il mondo si ferma. E per due motivi: il primo, legato al fatto che Viale dell’Astronomia proprio a corto di competenze sui temi lavoro e produttività non è.

Il secondo è più sottile, quasi beffardo, e merita di essere quanto meno enunciato. Confindustria non è la Casa del Popolo, è un’associazione di categoria che annovera persone e tutela interessi di una precisa fetta di società. Cioè quella “ricca”, quella che la ricchezza la fa. Quella del reddito e non della rendita. Insomma, a volerla prendere sociologica senza le due “g” che ci metterebbe Giorgia Meloni, Confindustria è un petardo inside.

La realtà scomoda da analizzare

Uno scomodo inquilino del sistema complesso sui cui il destracentro ha presunzioni di empatia, a contare le mission soprattutto di Forza Italia e della Lega delle partite Iva. Perciò, se il Centro Studi di ConfinduStria dice cose su cui riflettere allora magari e meglio rifletterci davvero, su quelle cose. E magari agire. “Le migrazioni internazionali sono un’opportunità. Sia per chi lascia il proprio paese in cerca di migliori condizioni di vita sia per le nazioni ospitanti”.

Nazioni “per lo più avanzate, dove l’invecchiamento demografico alimenta il conflitto di interessi intergenerazionale. Minaccia la sostenibilità dei sistemi di welfare e rallenta il progresso economico”.

Come Panelli ne “Il Conte Tacchia”

Vittorio Gassman e Paolo Panelli nella mitica scena della grande abbuffata nel film Il Conte Tacchia

E’ tutto traducibilissimo e senza tema di equivoci. Parafrasando l’immenso Paolo Panelli ne Il Conte Tacchia “molto carinamente i signori industriali ci stanno dicendo che all’Italia conviene prendere stranieri, altrimenti l’Italia medesima si potrà salvare solo con il bdc”. Dove l’acronimo rimanda, in romanesco, a quel che noi intendiamo per fortuna.

Il report di Viale dell’Astronomia prosegue: “Dal 2000 nel Mondo il numero di persone che vivono in un paese diverso da quello di nascita è aumentato a un ritmo doppio. Doppio rispetto alla crescita demografica complessiva (41% contro 20%)”.

E da noi? Ecco l’assist, concettuale e per certi versi inoppugnabile. “In Italia, nello stesso periodo, la popolazione sarebbe diminuita senza l’apporto degli immigrati, il cui peso sui residenti è salito molto rapidamente (dal 3,7% al 9,7%)”. Ed “avvicinandosi a quello degli altri principali paesi avanzati (10,7% nell’Unione europea e 14,5% negli USA)”.

I dati del Lazio e delle province

Foto © Marco Cremonesi / Imagoeconomica

Attenzione, anche qui il lessico è sornione: “gli altri paesi avanzati” sta a significare che se l’Italia vuole avanzare ulteriormente o rimanere avanzata la deve smettere di fare come l’ultimo giapponese sull’isola. D’altronde i dati regionali, quelli del Lazio, squadernano una realtà che questa tesi la corrobora. Nel 2023, dati Istatcompiuti alla mano, gli stranieri residenti nella Regione Lazio erano di 634.045. Un po’ di meno del 2021, quando invece erano 635.569, cioè lo 0,24 % in più.

Per lo più sono donne (50,86%). Ed a fare eccezione c’è la sola provincia di Latina. Cioè dove, secondo un report del Viminale, “probabilmente per la forte presenza di lavoratori agricoli, prevale la componente maschile (54,6%). L’incidenza sul totale dei residenti in Regione è pari all’11,1%, superiore al dato medio nazionale (8,7%)”. Che significa? Che nel Lazio ci sono più stranieri della media del Paese.

Frosinone quarta per numero di stranieri

E che le trasformazioni economiche e del mondo del lavoro di questo periodo non potranno non coinvolgerli. Basti pensare al Giubileo di Roma con i servizi di ristorazione, o alla Provincia di Frosinone con la logistica di base, per non parlare del Pontino con l’agricoltura. “Nella città metropolitana di Roma vivono 511.332 cittadini stranieri, l’80,6% degli stranieri residenti nel Lazio. Seguono Latina (54.446, pari al 8,6 %), Viterbo (30.624 pari a 4,8 %), Frosinone (24.007, pari al 3,8%) ed infine Rieti (13.636 pari al 2,2%)”.

D’altronde Confindustria la via l’ha indicata: “Oggi, dunque, nonostante l’attenzione dell’opinione pubblica e dei policy maker sia focalizzata sull’aumento degli sbarchi, l’immigrazione legale vive una fase di moderazione”. Tradotto: qui si puntano i riflettori solo sui gargarismi pubblicistici della politica, ma la parte pratica e legale della questione non ha un suo focus.

Pochi, altro che troppi: ecco perché

Foto: Benvegnu’ Guaitoli / Imagoeconomica

E quel focus dice che da noi, di stranieri, ne arrivano pochi, altro che troppi. Pochi in rapporto ad esigenze onnivore che noi, popolo vecchio e quasi senza uno stabile flusso di ricambio generazionale, non potremo sopperire. “Per evitare che la popolazione si contragga, come è successo nel 2015 (-130mila unità) dopo quasi un secolo di crescita ininterrotta, è necessario, invece, che i flussi di immigrati tornino sui livelli pre-crisi”.

Più chiaro di così. Solo che a contribuire a questa inversione di tendenza dovrebbe esserci anche un certo clima concettuale. Quello cioè su cui lo strapotere della politica potrebbe fare un buon lavoro. Oppure danni immensi.

Creare il clima culturale giusto

Come si fa a scegliere l’Italia per un arrivo legale e regolare se poi un’agenzia del Consiglio d’Europa ci cazzia le polizie, additandone una parte minimal ma attiva sul campo come “razzista”? Non è un problema di torto o di ragione, di indignarsi o dare ascolto. E’ un problema di format: se qualcuno anche solo la azzarda, una tesi simile, vuol dire che noi siamo (parzialmente) percepiti così. E come si fa a mettere in spunta il nostro Paese se il clima mainstream è quello di un governo che un giorno sì e l’altro pure proclama di starsene in altana col moschetto puntato?

Giorgia Meloni

La chiosa è chiara, “papale” diremmo: “Anche per questa ragione vanno affrontate le preoccupazioni degli autoctoni e combattuti i pregiudizi contro gli stranieri. Sia con l’aiuto dei dati reali, che delineano un quadro diverso da quello che spesso appare sui media, sia con proposte concrete in grado di favorire l’integrazione”.

Qui si innesca un altro problema: ormai il 50% della spendibilità operativa di un governo qualsiasi passa per quello che i media di quel governo raccontano. Colpa anche di una società che tende alla disinformazione consapevole, schiava dei social e che non va oltre il secondo rigo di quel che legge. E nel caso dell’Esecutivo Meloni non solo la percentuale cresce, e di tanto, a considerare il grado di endorsement mediatico di cui questo Palazzo Chigi gode. A volte manca proprio il merito.

Il problema dell’informazione

Quello di una informazione obiettiva ad esempio, roba senza spleen ideologico, sui fabbisogni obiettivi del Paese Reale, buona parte del quale peraltro Meloni non l’ha votata. Come glie lo spieghi e chi glielo spiega, agli italiani, che nella prima metà del 2024 quasi il 70% delle aziende italiane riscontrava difficoltà nel reperire nuovo personale?

Perciò come fai a creare un clima culturale adatto ad incentivare una lettura in quella prospettiva? In cui quel bisogno pian piano si traduca anche in struttura etica permanente e non in occasionale solidarietà di facciata o in arcigna vigilanza su chiunque non sia italiano “de nascita”?

I dati Istat per il 2028

Istat spiega che da oggi al 2028 avremo un calo del saldo naturale (nati meno morti) di circa 1,5 milioni. “Perdita che – nonostante un saldo migratorio di +1,2 milioni – causerebbe una decrescita della popolazione in età lavorativa di 850mila unità. Questo significa che, a parità di tasso di occupazione, l’offerta di lavoro tra 5 anni si ridurrà di 520mila unità”.

Lo ha spiegato Open. E forse sarebbe ora che, oltre a qualcuno che spieghi, appaia per magia anche qualcuno che capisca ciò che si è spiegato. In tempo per mettere la realpolitik prima del pregiudizio.