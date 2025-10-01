Tecnica della sconfitta: come ha fatto il Pd a prenderle nelle Marche

L’incapacità del campo largo di sovvertire i pronostici e la sua capacità debole di limitarsi a “tenere il fronte”

Nulla se non il titolo, quello del superbo “Tecnica della Sconfitta” di Franco Bandini. Null’altro accomuna l’Italia descritta in quel libro di ieri a quel che accade oggi al Partito Democratico di Elly Schlein. Però il titolo è perfetto.

Perché certe volte per perdere non basta la maggior forza dell’avversario o uno scenario aleatorio in cui prenderle è semplicemente possibile. No, a volte sembra proprio che quella della sconfitta sia un’arte, che in greco si chiama “teknè”. Cioè un vero metodo empirico per mortificare ogni velleità di vittoria.

Le due linee del Nazareno

E’ chiaro che rapportare un concetto così radicale al Nazareno è un’iperbole, ma non mancano spunti ed assonanze. Il primo elemento è quello per cui nel Pd esistono due linee di base: e in questo caso le correnti plurime del Partito c’entrano poco.

La prima è quella che, praticamente dal 2019, ha messo il riformismo alla porta o comunque relegato in un angolo con misera visibilità e scarsissimo margine di manovra.

Cosa intendiamo per “manovra”? La capacità di un sistema partitico di fare breccia graduale nell’animo di elettori disillusi. Gente che non inalbera bandiere, che non va ai Gay Pride pur avendo magari un sacrosanto rispetto per ogni declinazione di umanità. Gente che ha un piccolo mutuo, che la domenica va in chiesa e poi a fare aperitivo per parlare dell’ultimo esame universitario dei figli.

Il secondo elemento è quello che in un certo senso va a traino del primo, ed è quello della Segreteria. Del vertice di un Partito che, essendo già partito malaccio in chiave socialdemocratica, paga pegno al radicalismo di leader che sembrano studenti degli anni ‘60 a caccia di “fasci”.

Acquaroli: meloniano e presidente

Francesco Acquaroli

Perché per quanto Francesco Acquaroli sia un fedelissimo della prima ora di Giorgia Meloni omaggiato di persona dalla di lei sorella Arianna, lui era soprattutto un governatore uscente. E le politiche di scala intermedia sono quasi sempre impermeabili alle botte di ideologia che troppo spesso ammalano quelle di rango nazionale.

Elly Schlein ha scelto da tempo un rapporto di subalternità con il Movimento 5 stelle? La stessa ha fatto in modo che nella campagna elettorale di una regione a cui il Governo aveva elargito una Zes fuori ordinanza entrasse la pur sacrosanta questione di Gaza e della “Flotilla”?

Elly Schlein (Foto: Alessandra Amoruso © Imagoeconomica)

Ecco, quella fascia di elettori di cui sopra, quelli che poco meno di due anni fa hanno visto chiudere i battenti della Cartiera di Fabriano l’ha punita. E l’effimera idea di un Campo largo che potesse funzionare per scardinare realtà ferree invece che limitarsi a conservare leadership già consolidate è saltato.

Che significa? Che così ed in buona parte grazie a questo Pd il Campo largo non è mai ariete ma gamba di cane alzata sui soliti alberi.

Il guaio della “coerenza”

Perché molto probabilmente il centrosinistra vincerà in Puglia, Toscana e Campania, e si tornerà a strillare fanfare di vittoria senza vedere il male vero.

Pier Luigi Bersani ed Elly Schlein

Quello della Schlein è un guaio grosso infatti, perché è il guaio che deriva dalla straordinaria coerenza con cui lei ha incarnato il suo ruolo da quanto le Primarie allargate le consegnarono, assieme al Nazareno, lo strumento perfetto per essere quella che è e far diventare quasi tutti come è lei.

E di certo questo da un punto di vista etico è un bene, ma la politica non è solo proclamazione dei valori, ma anche concretismo nel ricercare soluzioni che migliorino il quotidiano della gente.

Ma per ammettere un errore serve innanzitutto che lo si riconosca come tale, invece di trovare giustificazioni cervellotiche.

La pezza di Taruffi

Basti pensare alla recente “scoppola” referendaria, con il 30% degli elettori alle urne e tutto il resto a casa. In quel caso non bastarono sette lavagne da laboratorio di fisica per arrivare a capire cose volle dire Pier Luigi Bersani a DiMartedì nell’arrivare alla conclusione che non tutto era andato male.

Oggi ci ha pensato il braccio destro e responsabile della comunicazione della Schlein, Igor Taruffi, a mettere la pezza fessa su un buco già largo. Largo ben otto punti percentili.

Così: “La strada è quella giusta, bisogna insistere”. Come a dire “tanto, incassata la prossima batosta in Calabria, poi toccherà a noi vincere e tutto andrà in equilibrio”. E meno male che è quella giusta, ché non osiamo pensare cosa sarebbe successo se fosse stata quella sbagliata.