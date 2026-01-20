Telecamere ed IA, il “grande fratello” vigilerà su Ferentino

L'Amministrazione comunale ha potenziato la videosorveglianza grazie agli ultimi finanziamenti. Si arriverà a 103 dispositivi e verrà utilizzata anche una piattaforma di Intelligenza Artificiale. "È un progetto ambizioso ma necessario per una città che vuole essere al passo con i tempi e garantire tranquillità ai propri cittadini", ha detto l'assessore Cristian Piermattei

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Ferentino alza gli occhi – e le antenne – sulla sicurezza: il territorio comunale supera quota cento telecamere e diventa uno dei più videosorvegliati della provincia. Una rete capillare che trasforma il controllo del territorio in infrastruttura urbana, tra tecnologia, prevenzione e intelligenza artificiale.

Il Comune di Ferentino compie un passo decisivo verso una città sempre più sicura e moderna. Un traguardo importante, frutto di un lavoro programmato dall’assessore alla Digitalizzazione Cristian Piermattei su delega dell’amministrazione comunale.

Piermattei: “Operativi 44 dispositivi”

L’assessore alla digitalizzazione Cristian Piermattei

“Nel 2023 a Ferentino erano presenti 25 videocamere e 12 fototrappole, di cui funzionanti quasi nessuna. Ci siamo subito messi al lavoro per recuperare l’esistente: nel tempo siamo riusciti a ripristinarele 25 telecamere e ad arrivare a 44 dispositivi pienamente operativi”, ha dichiarato l’assessorePiermattei.

Nel mese di dicembre è stato inoltre affidato l’incarico per il ripristino delle 12 fototrappole, che presentavano problemi sia tecnici che legati alla tutela della privacy. Proprio per questo motivo ad inizio mandato era stato approvato anche un regolamento privacy specifico sulla videosorveglianza cittadina.

Un sistema di videosorveglianza

Inoltre proprio in questi giorni, grazie a un bando provinciale, saranno installate altre 47 nuove telecamere. Tra queste 7 saranno dotate di tecnologia OCR, in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli agli ingressi della città. Un sistema che permetterà, in caso di necessità, di sapere quali auto entreranno ed usciranno dal territorio comunale. Un metodo che già in alcuni Comuni Ciociari ha rappresentato una svolta: attraverso una convenzione con le Forze dell’Ordine, Polizia e Carabinieri possono accedere direttamente alle immagini e ccordinarle con le altre presenti sui vari territori. Così diventa possibile seguire un’auto sospetta, chilometro per chilometro, da un centro all’altro.

Sicurezza e tutela dell’ambiente

Sono stati i punti cardine che hanno spinto l’amministrazione ad investire su queste nuove installazioni. “In breve – prosegue l’assessore – supereremo quota 103 telecamere. Questo significa più controllo, più prevenzione e soprattutto più sicurezza per i cittadini. La videosorveglianza non è solo uno strumento repressivo, ma anche un forte deterrente contro atti vandalici, furti e comportamenti illeciti”.

Il Comune di Ferentino utilizzerà una piattaforma di Intelligenza Artificiale

Il progetto non si ferma qui. L’obiettivo è continuare nei prossimi anni con un ulteriore potenziamento della rete. “È un progetto ambizioso ma necessario per una città che vuole essere al passo con i tempi e garantire tranquillità ai propri cittadini – conclude l’assessore Piermattei – Un ringraziamento speciale va all’ufficio tecnico, al comando dei vigili e alle ditte che ci hanno affiancato e supportato in questo percorso”.

Nei prossimi mesi infine il comune di Ferentino punterà ad integrare sul sistema di videosorveglianza comunale anche una piattaforma di Intelligenza Artificiale, capace di rendere il controllo del territorio ancora più efficace e moderno. “Oggi l’Intelligenza Artificiale rappresenta uno dei pilastri fondamentali del prossimo futuro: non si tratta solo di tecnologia, ma di uno strumento concreto per aumentare la sicurezza, prevenire situazioni di rischio”, tengono a sottolineare gli amministratori comunali di Ferentino.