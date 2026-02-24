Telecamere, la lezione di Cassino: Frosinone rincorre

Frosinone raccoglie firme e accende il dibattito sulla sicurezza. Cassino ha già investito e incassa risultati concreti: 150 telecamere, sistema integrato e indagini lampo. La sicurezza non è ideologia, è infrastruttura. E i fatti parlano.

Frosinone chiede, raccoglie le firme: trasforma la questione sicurezza in azione politica. Scavalcando il Partito Democratico, cavalcando il tema che sta a cuore al suo elettorato di riferimento. Cassino è già passata all’azione: se ne vedono i risultati: non più tardi di qualche giorno fa un’indagine lampo è stata risolta grazie ad un sistema di videosorveglianza comunale capillare ed integrato. L’attentato di due settimane fa nel centro di Cassino ha riacceso i riflettori su un tema che divide la politica ma che, numeri alla mano, sta producendo risultati concreti. (Leggi qui: Cassino e Frosinone, lo specchio rotto: quando il paesone diventa città fragile. E leggi anche: Centro storico, il PSI detta l’agenda: il PD resta ai box).

Il ritardo di Frosinone, il passo di Cassino

Frosinone sa quanto le telecamere possano essere utili. La sparatoria con cui due gruppi di albanesi regolarono i loro conti per il mercato della droga in città venne risolto in meno di ventiquattrore grazie a quelle registrazioni. Cassino è andata oltre ed ha fatto piazza pulita di una rete obsoleta e poco connessa passando ad una di nuova generazione.

Grazie alla quale, nel quartiere di San Silvestro Nuovo la presenza di telecamere pubbliche e private ha consentito agli investigatori di ricostruire in poche ore il percorso dell’auto in fuga. Prima l’occhio di un impianto privato in via Capocci, poi il tracciamento attraverso le telecamere comunali disseminate nel quadrante. Un mosaico di immagini che, tassello dopo tassello, ha portato all’individuazione del responsabile. Dietro quel risultato non c’è solo la tecnologia ma una scelta politica precisa.

Sul territorio comunale sono attive circa 150 telecamere distribuite tra centro e periferie. E tutte funzionanti. A queste si aggiunge un sistema di lettura targhe collegato alla piattaforma Selea, integrata con le centrali operative delle forze dell’ordine. Attualmente sono nove le telecamere con tecnologia di riconoscimento targhe ma grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno di circa 20mila euro ne saranno installate altre nove, portando il totale a 18 dispositivi specializzati che si integrano con la rete esistente.

Un’infrastruttura che consente, in caso di veicolo segnalato nella banca dati nazionale, di far scattare un alert immediato alle forze dell’ordine. Non prevenzione “muscolare” ma prevenzione intelligente.

La scelta di Ranaldi

L’assessore alla Polizia Locale e vicesindaco Gino Ranaldi rivendica la scelta: «Viviamo un momento storico estremamente difficile. Le amministrazioni devono contribuire fattivamente ad agevolare il lavoro delle forze dell’ordine. Con un sistema di videosorveglianza così imponente, Cassino è sorvegliata 24 ore su 24». Una posizione chiara, che punta su sicurezza e collaborazione istituzionale.

Le opposizioni, nelle ultime settimane, hanno sollevato dubbi sull’effettiva utilità del sistema e sulla narrazione “trionfalistica” dell’amministrazione. Critiche legittime nel confronto democratico ma che rischiano di scivolare in una contrapposizione ideologica. Perché le telecamere o sono buone sempre o non lo sono mai: non è possibile che lo siano se le mette il sindaco Mastrangeli che è di centrodestra e non lo siano se a farlo è l’assessore Ranaldi in una giunta di centrosinistra. Perché il punto politico vero non è se la sicurezza debba essere un tema di destra o di sinistra. Il punto è se un Comune debba o meno utilizzare strumenti tecnologici disponibili e finanziati per rafforzare la prevenzione e supportare chi è chiamato a garantire l’ordine pubblico.

La sicurezza non ha colore

Nel caso dell’attentato di San Silvestro Nuovo, il dato oggettivo è che il sistema ha funzionato. Senza clamori, senza effetti speciali. Ha funzionato perché pubblico e privato hanno dialogato, perché l’infrastruttura era già operativa e regolarmente manutenuta, perché c’è stata un’integrazione con le banche dati nazionali.

La politica ha il dovere di vigilare su costi, trasparenza e gestione dei dati. Ma ha anche il dovere di riconoscere quando un investimento produce risultati. Continuare ad alimentare malumori — dentro e fuori la maggioranza — su un tema così sensibile rischia di indebolire un messaggio unitario proprio mentre la città chiede rassicurazioni.

La sicurezza urbana non può diventare terreno di regolamenti di conti interni o di bandierine da piantare. È un’infrastruttura silenziosa: funziona meglio quando non fa rumore. E forse la lezione politica di queste ore è proprio questa. Meno polemiche preventive, più verifica dei risultati. Perché se un sistema da 150 telecamere, rafforzato da ulteriori 18 dispositivi intelligenti, consente di risolvere in tempi rapidi un fatto grave, allora il dibattito dovrebbe partire da lì: dai fatti.

