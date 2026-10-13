Tensioni in maggioranza: Idea Anagni torna a chiedere la staffetta in giunta

Dal caso Pro Loco alle opere pubbliche, il vertice del centrodestra si divide tra impegni amministrativi e scontri politici. Il sindaco Natalia chiamato a ricucire i rapporti tra Idea Anagni e Forza Italia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Una riunione di maggioranza a due velocità e con una duplice anima: da una parte, l’agenda amministrativa, con la programmazione e il bilancio delle opere pubbliche; dall’altra, un confronto politico acceso, dominato dalla vicenda Pro Loco e dalle pressanti richieste di rimpasto di giunta avanzate dalla lista civica Idea Anagni.

È il quadro emerso ad Anagni nel corso dell’ultimo vertice, tenutosi qualche giorno fa, tra i gruppi della coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco Daniele Natalia. Il primo cittadino è ora chiamato a un delicato lavoro di mediazione per evitare che le tensioni interne si traducano in scossoni agli equilibri della maggioranza.

Opere pubbliche e bilancio

Sul fronte amministrativo, l’incontro è servito a fare il punto sulle opere e sui progetti attualmente in fase di sviluppo sul territorio comunale. L’obiettivo è arrivare alla prossima seduta del Consiglio comunale, prevista entro la fine del mese, con una linea d’azione condivisa tra tutte le forze della coalizione. Al centro della discussione ci saranno i provvedimenti legati ai cantieri e alcune variazioni di bilancio.

A complicare il quadro politico è però la vicenda che vede contrapposti una parte dell’Amministrazione comunale e la Pro Loco, storico ente cittadino impegnato nella promozione e nella valorizzazione delle attività culturali.

Dopo le accese polemiche delle scorse settimane, i vertici dell’associazione avevano chiesto l’allontanamento di Fabrizio Savone dal direttivo e prospettato il ricorso alle vie legali, attraverso una querela, nei confronti di Guglielmo Vecchi, consigliere comunale ed esponente di Idea Anagni.

Durante il vertice di maggioranza sarebbe emersa la volontà del sindaco Natalia di disinnescare l’escalation e scongiurare l’apertura di un contenzioso giudiziario. L’intento sarebbe quello di ricucire i rapporti e riportare la vicenda su un piano politico e istituzionale, evitando ulteriori contraccolpi sugli equilibri della coalizione. Una posizione che era già emersa la settimana scorsa nel corso di un incontro più informale, nel quale il sindaco si era espresso con molta chiarezza. (Leggi qui: Caso-Pro Loco, vertice Natalia-Vecchi-Savone: prevale la linea d’Idea Anagni).

Idea Anagni: subito la staffetta in giunta

Chiara Stavole

Il nodo più delicato resta tuttavia quello degli assetti interni alla maggioranza. Proprio sulla scia delle tensioni legate al caso Pro Loco, gli esponenti di Idea Anagni, con Vecchi e Savone in prima linea, sono tornati a chiedere l’immediata attuazione della cosiddetta “staffetta” in giunta.

Si tratta dell’intesa che, secondo quanto sostenuto dalla lista civica, sarebbe stata raggiunta all’indomani della vittoria alle elezioni comunali del 2023 e che prevedeva un’alternanza negli incarichi di assessore tra i rappresentanti di Idea Anagni e quelli di Forza Italia.

Dopo aver atteso per circa due anni senza che l’accordo trovasse applicazione, la componente civica avrebbe quindi rilanciato la richiesta con rinnovata fermezza, in un contesto politico reso ancora più teso dalle recenti polemiche sulla Pro Loco.

Una posizione che, stando alle indiscrezioni provenienti dagli ambienti della maggioranza, non sarebbe stata accolta favorevolmente da Forza Italia. In particolare, l’assessore Chiara Stavole avrebbe manifestato freddezza di fronte all’ennesimo pressing, contestando il tentativo di collegare la vicenda dell’associazione culturale alla richiesta di un avvicendamento nell’esecutivo cittadino.

In gioco la tenuta della maggioranza

Il Municipio di Anagni

La maggioranza guidata da Daniele Natalia si trova così davanti a un passaggio delicato. Se sul piano amministrativo il lavoro prosegue, sul fronte politico le distanze tra le diverse componenti rischiano di mettere alla prova la tenuta della giunta.

Ad aumentare le tensioni ci sono poi gli attacchi che in queste settimane sta muovendo l’ex sindaco Franco Fiorito: sul tema dei rifiuti, sul progetto per l’ex Deposito Munizioni Esercito, sulla riapertura del termocombustore e sui lavori per la realizzazione di un biodigestore. Opera sulla quale oggi è apparso un cartello con dei sigilli e l’avviso che l’area è sotto sequestro.

Al sindaco spetterà ora il compito di trovare una sintesi tra le richieste di Idea Anagni e la posizione di Forza Italia, ricomponendo gli equilibri prima che i malumori interni possano ripercuotersi sui lavori del Consiglio comunale e sull’azione amministrativa.