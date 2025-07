Terapia di gruppo progressista sotto le stelle dell’Unità

Durante la Festa dell'Unità a Roma, i leader Progressisti si sono riuniti in un incontro dal forte significato simbolico. Nel vocabolario torna la parola Unità. E l'autocritica per le divisioni che hanno consegnato il Lazio a Rocca ed il Governo a Meloni. Conferenza programmatica in autunno.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Ci mancava solo Marco Giallini nei panni dello psicologo di “È tutta colpa di Freud”. Alle Terme di Caracalla c’erano tutti, seduti a semicerchio: per quella che è sembrata una seduta da Terapia di gruppo, un incontro di autocoscienza. Ai tempi del Partito Comunista l’avrebbero chiamata autocritica: si faceva in pubblico quando le cose non erano andate bene e ci si metteva un punto. È andata in scena a Roma durante la Festa dell’Unità. E non è tanto importante cosa sia stato detto o deciso (nulla, in apparenza) ma il fatto stesso che sia accaduto.

Un piccolo evento storico, con dentro il sapore agrodolce della svolta e quello amaro del rimpianto. Perché mai, in tanti anni, i rappresentanti romani di tutto l’arco Progressista erano saliti insieme sullo stesso palco: Pd, M5S, Azione, Italia Viva, Sinistra Italiana, Europa Verde, Demos, Partito Socialista, Sinistra Civica Ecologica. Una seduta di psicoterapia collettiva, più che un dibattito. Con il microfono a fare da lettino e il pubblico a svolgere il ruolo dello psicoanalista.

Non più lo stesso errore

È stato il Segretario del Pd romano Enzo Foschi a fare il primo passo: «Non dobbiamo rifare lo stesso errore che ha portato Meloni al Governo e Rocca alla Regione Lazio. Il problema non è la destra: è la nostra divisione». Applausi. Con un colpo solo ha riabilitato la vecchia autocritica togliattiana e scavalcato la sindrome da “Campo largo“: qui si chiama “Coalizione ampia“. E parte dal presupposto che l’unico modo per non morire leghisti o meloniani è smettere di dividersi. La scoperta dell’acqua calda ma se preferite è la riscoperta dell’Unità come valore politico e non come giornale.

Così, nel giorno in cui Carlo Calenda – sempre più uomo-ponte o mina vagante – veniva indicato come potenziale sfidante del sindaco Roberto Gualtieri da ambienti di centrodestra, il suo braccio romano Alessio D’Amato si sedeva pacifico tra la grillina Linda Meleo ed il socialista Andrea Silvestrini. Se una seduta simile ci fosse stata un paio di anni fa oggi l’ex assessore alla Sanità di Zingaretti che affrontò il Covid nel Lazio non sarebbe all’opposizione ma governerebbe la Regione. Ma è lo stesso un’immagine che vale più di cento tweet: Calenda può anche farsi corteggiare da Fratelli d’Italia ma la sua base romana ha già scelto dove stare .

Il M5S non è più Raggi

E il Movimento 5 Stelle? Linda Meleo mette i puntini sulle “i”: «La base ha scelto. Campo progressista, da indipendenti, ma sempre progressista». La stagione di Virginia Raggi è finita, i veleni del Parlateci di Bibbiano e della superiorità dell’Uno vale Uno si sono sgonfiati: i giudici hanno stabilito che a Bibbiano non ci fu niente di quello che andavano raccontando ed i fatti hanno detto che Uno non vale l’altro.

Ma soprattutto è cambiato l’orizzonte interno al Pd. Niente più clima da Notte dei lunghi coltelli: il Partito romano ha fatto pace con se stesso ed a cascata si stanno pacificando tutte le Federazioni del Lazio. Tre anni fa la situazione era esattamente all’opposto. (Leggi qui: Pax Democratica: il patto Leodori -Mancini cambia volto al Pd del Lazio).

Ora il mantra ricorrente è: “unità sui temi“. Da lì, dice anche Claudio Marotta (Sinistra Civica Ecologica) bisogna partire. Sicurezza, tariffe, ambiente, pari opportunità: la ricetta è in costruzione e il Pd promette una conferenza programmatica per l’autunno. Forse anche per smettere di rincorrere la destra sulle inaugurazioni.

A destra già si muovono

Roberto Gualtieri

Già, perché mentre il centrosinistra si abbraccia con cautela sotto le luci della festa, il centrodestra corre. Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e stratega silenzioso, oggi sarà all’ombra delle vele di Calatrava per inaugurare – con Gualtieri presente, beninteso – i nuovi spazi nel VI Municipio, il suo feudo romano. Fratelli d’Italia, del resto, ha già cominciato la campagna elettorale.

Alla Festa dell’Unità il vento della nostalgia soffia forte: lo si sente nei “si vince solo uniti” ripetuti da Italia Viva, Sinistra Italiana, Demos. Ma c’è anche un filo di concretezza. E un messaggio semplice, chiaro, potente: o si resta uniti o si resta fuori. Fuori da Roma, fuori dal governo, fuori dalla storia.

Forse è questo che qualcuno bisbiglia ai Ssegretari all’uscita dal palco: “Andate avanti insieme”. Non perché sia più facile. Ma perché è l’unica cosa sensata da fare. E perché stavolta, davvero, nessuno potrà dire di non averci provato.