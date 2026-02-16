Terracina, la rivincita del sindaco Giannetti e la disfatta di FdI

Il primo cittadino ha superato la fase più difficile del suo mandato piazzando Maria Pia Chionna della sua lista alla presidenza del Consiglio e il fidato consigliere Gianni Erminio Conte come supervisore del settore cultura. Due mosse che di fatto hanno messo all'angolo Fratelli d'Italia

“Fratelli d’Italia può chiedere un maggior peso in Giunta ma alla fine – e non dimenticatelo – il sindaco di Terracina resta sempre il sottoscritto”. Non lo ha detto: ma è come se fosse apparsa la nuvoletta dei fumetti con queste parole sulla testa del sindaco di Terracina Francesco Giannetti. È avvenuto al termine dell’ elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. C’è stata oggi: nelle battute iniziali della seduta consiliare. Ed ha posto fine alla fase più tribolata della sua amministrazione dalla vittoria elettorale nel maggio 2023.

Sembrano ormai appartenere ad un’era passata i due fatti chiave di questi mesi: la revoca della delega alle Politiche Sociali alla leghista Norcia su espressa richiesta del suo Gruppo consiliare e l’azzeramento successivo della Giunta. Due fatti che sono sembrati relegati al tempo remoto se paragonati al clima registrato oggi nel Consiglio comunale: convocato con cinque argomenti all’Ordine del Giorno dal suo vice presidente, il Dem Daniele Cervelloni.

Un messaggio chiaro a FdI

Maria Pia Chionna

Il più disteso al termine del Consiglio di oggi sembrava proprio il sindaco Francesco Giannetti. Con l’elezione alla Presidenza d’Aula di una sua fedelissima Maria Pia Chionna, ha lanciato un chiaro messaggio di sfida al suo principale alleato, Fratelli d’Italia.

Il Partito di Giorgia Meloni ha in Giunta da oggi un nuovo assessore: è l’ex Presidente d’Aula Luca Caringi (con diverse deleghe come le Manutenzioni, la Viabilità e l’Edilizia scolastica). Ma d’ora innanzi dovrà fare i conti “con me e la mia lista civica”, c’era scritto sulla nuvoletta con le parole mai dette da Giannetti.

Basta un numero: con tre Consiglieri comunali la lista “Francesco Giannetti sindaco” può schierare, oltre al primo cittadino, il suo potente “vice” ed assessore al Bilancio Claudio De Felice. E da questa mattina anche la Presidente del Consiglio, Maria Pia Chionna: tra le più votate (con 253 voti personali) alle Comunali del maggio di tre anni fa.

FdI contraria all’elezione a Maria Pia

Il Consiglio comunale di Terracina

Ma quanto è avvenuto prima del Consiglio comunale ha confermato come siano sempre tesi i rapporti politici tra FdI ed il sindaco di Terracina. Prima dell’elezione della Chionna il capogruppo della lista “Francesco Giannetti sindaco” Silveria Giuliana chiedeva un breve incontro tra i rappresentanti delle forze politiche e civiche presenti in Aula per formalizzare la candidatura del nuovo presidente.

Della maggioranza a concedere il disco verde alla candidatura della Chionna erano Domenico Villani del Gruppo Misto ed Angelo De Angelis della Lega. Mentre il capogruppo di Fratelli d’Italia Ilaria Marangoni è rimasta in silenzio, gelando la stanza in cui si erano riuniti i capigruppo consiliari.

Insomma Fdi, nonostante la nomina ad assessore di Luca Caringi, manifestava con il polemico silenzio della Marangoni la sua assoluta contrarietà all’elezione alla Presidenza d’Aula di una fedelissima del sindaco Giannetti.

La strategia vincente di Di Tommaso

Alessandro Di Tommaso

A scoperchiare il vaso pieno di veti incrociati all’interno della maggioranza FdI-Lega di Terracina è stato il capogruppo di “Progetto Terracina” Alessandro Di Tommaso che, già investito della candidatura a sindaco dal coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone, si faceva promotore di un’iniziativa politica che metteva all’angolo il gruppone di Fdi. (Leggi qui: Fazzone gioca d’anticipo e incorona Di Tommaso candidato a sindaco)

“Ora possiamo anche votare”, ha detto Di Tommaso, interessato più di tutti a far emergere i distinguo ed i musi lunghi all’interno della rappresentanza consiliare di Fratelli d’Italia. L’elezione al primo scrutinio della Chionna avrebbe necessitato dei due terzi dei voti della maggioranza. Di Tommaso alzava lo sguardo e capiva che il trappolone organizzato da FdI non avrebbe sortito alcun effetto. Perché?

Nella maggioranza risultavano due assenti (i presenti erano 14 anziché 16) e FdI, capendo di essere finita in un angolo, era costretta a votare la Chionna. Mentre le minoranze i suoi otto voti li dirottava a favore della candidata di bandiera, Gaia Pernarella di Sinistra Italiana.

Candido Luzzi

Il secondo scrutinio si rivelava la mossa vincente Di Tommaso, riconosciutagli da alcuni consiglieri di FdI: la Chionna veniva eletta all’unanimità dall’intero Consiglio facendo ingoiare al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia un “rospo” difficile da digerire.

Conte “supervisore” della cultura

Ma la giornata nerissima del gruppo di FdI doveva ancora completarsi. Alle 11.36 arrivava una Pec a tutti i consiglieri comunali di Terracina con cui il sindaco Giannetti, dopo dieci minuti dall’elezione del nuovo presidente del consiglio, comunicava di aver conferito ad un consigliere della sua lista, Gianni Erminio Conte, le deleghe “al monitoraggio della gestione economica finanziaria della fondazione “Città di Terracina”, ai“rapporti e alle iniziative da svolgersi in collaborazione con la fondazione “Città di Terracina” e, inoltre, all’”acquisizione delle risorse economiche presso le istituzioni finalizzate alla valorizzazione dei siti archeologici, artistici e storici della città”.

L’assessore Luca Caringi

Giannetti, insomma, istituzionalizzava la figura di un controllore su quanto accade nella ripartizione Cultura del Comune, anche se è apparsa una forzatura la nomina di un consigliere per la ricerca di fondi con cui valorizzare il patrimonio artistico e archeologico della città. La prima conseguenza? A sbattere letteralmente la porta e ad andarsene dal Consiglio comunale è stata Simona Feudi, assessore ai Grandi Eventi. In quale partito milita? Fratelli d’Italia naturalmente.

Sarà di peculiare importanza verificare quale tipo di reazione politica intenda promuovere FdI nei confronti di Francesco Giannetti che in una sola mattinata si è tolto non pochi sassolini delle scarpe.

Di sicuro non succederà nulla sino al 15 marzo, giorno dell’elezione del nuovo presidente della Provincia di latina. Ed i voti dei Consiglieri di terracina hanno un peso ponderato leggermente inferiore a quello del consiglio comunale di Latina. Poi potrebbe accadere di tutto: con FdI che potrebbe decidere di regolare i conti: anche se un anno di commissariamento al Comune di Terracina sarebbe il terzo consecutivo. Troppi in nemmeno sei anni.

L’orgoglio della neo presidente

La seduta consiliare di lunedì mattina è proseguita regolarmente ma gli strappi tra Giannetti ed il suo principale alleato hanno condizionato (e non poco) l’andamento dei lavori. La neo presidente del Consiglio comunale nel suo discorso di insediamento si è detta“onorata ed orgogliosa” per essere la prima donna “a ricoprire una carica tanto prestigiosa”. Commossa quanto basta la Chionna ha rivolto un pensiero al compianto consigliere comunale Valentino Giuliani che ha avuto il“merito di introdurla al mondo della politica”.

Il municipio di Terracina

Il vicesindaco Claudio De Felice è dovuto ricorrere agli straordinari verbali per rispondere all’interrogazione di Progetto Terracina in merito all’affidamento di un servizio specialistico in ambito tecnico contabile, fiscale, finanziario ed economico patrimoniale. “Qualcuno intervenga – ha chiosato Di Tommaso – perché l’Amministrazione ha definito un affidamento diretto di un servizio per oltre mezzo milione di euro. E’ meglio che mi taccio”.

Sono stati infine approvati gli ultimi due punti all’ordine del giorno. Si tratta del Regolamento di Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (Imu) per l’anno 2026, e di quella delle aliquote e detrazioni del tributo Imu con determinazione scadenze di versamento anno d’imposta 2026.

“Prevede una diminuzione dell’Imu per coloro che esercitano l’attività commerciale nei loro locali“, si è difeso il vice sindaco De Felice. “Ci si dimentica – hanno ribattuto tutte le minoranze – che siamo a metà febbraio e questo consiglio comunale, non approvando ancora il bilancio, opera in dodicesimi e ha le mani legate per una qualsiasi attività di programmazione per i cittadini”.