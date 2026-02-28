Terracina, restyling di piazza Mazzini: torna la bagarre in Consiglio comunale

Scontro tra maggioranza ed opposizione sul concorso d'idee per la riqualificazione dell'area che costerà un milione e mezzo. Le minoranze tramite una mozione (bocciata) hanno chiesto di ritirare l'atto. La replica del sindaco. Approvata invece all'unanimità l'istituzione del garante per i diritti dei bambini e degli adolescenti

Il fuoco cova sotto la cenere del Consiglio comunale di Terracina. Si prepara ad uscire allo scoperto: a divampare forse già dopo le imminenti elezioni Provinciali di Latina. Il segnale era arrivato settimane fa, quando il senatore Claudio Fazzone ha annunciato con largo anticipo la candidatura a sindaco di Alessandro Di Tommaso: una mossa che ha spostato l’asse della discussione dal presente al futuro. (Leggi qui: Fazzone gioca d’anticipo e incorona Di Tommaso candidato a sindaco).

Il Consiglio comunale di Terracina

La seduta consiliare dell’altra sera – la prima davvero operativa dopo un rimpasto definito “complicato” – ha confermato che il confronto non è solo amministrativo. È politico, strategico, quasi preliminare alla prossima campagna elettorale. Il punto focale è stata una mozione presentata dai consiglieri Valentina Olleia (Forza Italia), Alessandro Di Tommaso, Barbara Cerilli e Giuseppe Masci (Progetto Terracina). chiedeva lo stop al concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Mazzini, deliberato dalla Giunta con atto n. 208 del 27 dicembre 2024.

Il progetto è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2025–2027 e prevede la possibilità di ricorrere ad un mutuo fino a un milione e mezzo di euro. Una cifra che per i firmatari rappresenta una scelta politica netta. Con loro si sono schierati Pd, Sinistra Italiana ed Europa Verde: una minoranza che ragiona già in prospettiva post-Giannetti. La proposta alternativa era chiara: revoca in autotutela dell’atto e destinazione prioritaria delle risorse a sicurezza del territorio, contrasto al rischio idrogeologico e manutenzione urbana. Non solo una diversa destinazione di fondi, ma una diversa gerarchia delle priorità.

Piazza contro priorità

Francesco Giannetti

La maggioranza guidata dal sindaco Francesco Giannetti ha respinto l’impostazione. La mozione è stata bocciata, ma il dibattito ha lasciato un segno politico profondo.

Secondo Olleia e il gruppo di Progetto Terracina, la Giunta avrebbe dovuto mostrare più coraggio: fermarsi, rivedere le priorità, evitare un potenziale indebitamento in una città che convive con criticità strutturali. “La nostra non è una contrapposizione ideologica. È una diversa idea di responsabilità amministrativa”, hanno ribadito in aula. E ancora: “Ogni scelta che comporti potenziale indebitamento deve essere valutata con prudenza, soprattutto in una città che convive con criticità ancora irrisolte”.

La replica del sindaco è stata altrettanto netta. “Per Piazza Mazzini abbiamo proposto un concorso di idee perché volevamo che tutta la città avesse la possibilità di esprimersi. Non c’è nulla di più democratico”. Per Giannetti, il tema non è solo urbanistico ma identitario: “Piazza Mazzini oggi non è una piazza, ma una grande strada con due parcheggi e due aiuole”. E ha allargato il ragionamento: Terracina, escluso il centro storico alto e piazza Garibaldi, non avrebbe vere piazze, ma “non luoghi” privi di identità e aggregazione.

Alessandro Di Tommaso

La controreplica di Di Tommaso ha riportato il confronto sul terreno delle priorità: “Non siamo contro una piazza più bella. Vogliamo capire cosa viene prima”. Il messaggio politico è chiaro: la sicurezza prima dell’estetica, la stabilità prima della visione simbolica.

Unanimità sui giovani, nodo sulla città

Se su Piazza Mazzini la frattura è stata evidente, il Consiglio ha ritrovato compattezza sull’approvazione del regolamento per il Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza. L’assessore Nicoletta Rossi ha illustrato il provvedimento: “Il Comune ha istituzionalizzato la figura del garante come luogo neutro di ascolto”. Un ruolo che dovrà segnalare eventuali violazioni dei diritti dei minori e collaborare con le istituzioni per garantire pari opportunità.

Il municipio di Terracina

Il capogruppo Pd Pierpaolo Chiumera ha rivendicato l’iniziativa originaria del suo gruppo, presentata il 15 ottobre scorso. “Terracina dispone finalmente di uno strumento fondamentale di tutela, ascolto e prevenzione”. Ma ha anche ammonito: “È solo una goccia in un mare complesso”. Per Chiumera, gli episodi recenti di violenza, bullismo e abusi non sono fatti isolati: “Sono la parte visibile di un disagio sommerso”.

Ha invocato un “salto di qualità”: rete tra scuole, associazioni sportive, servizi sociali, osservatorio giovanile, interventi strutturati contro il disagio. Perché, ha concluso, “Terracina non può più permettersi di arrivare tardi”.

Due votazioni, due fotografie politiche diverse. Da una parte la città che si divide sulle priorità e prepara il dopo. Dall’altra, la città che trova un terreno comune quando si parla di giovani. Il resto, probabilmente, si giocherà dopo le Provinciali.