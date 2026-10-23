Terracina, vertice dei Capigruppo: il nome per i Revisori dei Conti non cambia

La maggioranza di Terracina ripropone Vittorio Marigliani alla presidenza dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Comunale è convocato martedì 27 ottobre; riflettori sul Gruppo Misto, che si accontenterebbe di almeno una delle sue richieste.

Dodici voti, ne servivano tredici. A Terracina un solo voto in meno e due schede bianche hanno lasciato nei giorni scorsi il Comune senza il Collegio dei Revisori al completo: manca il presidente. Una situazione maturata dopo oltre due ore di ritardo, un voto che si pensava palese e si è scoperto segreto. Il barometro indica di nuovo tempesta nella maggioranza Fratelli d’Italia – Lega – Gruppo Misto.

Il sindaco Francesco Giannetti è stato costretto questa mattina a promuovere un urgente giro di consultazioni tra i suoi alleati per costruire un accordo: si è concretizzato tra non pochi silenzi dei capigruppo di FdI e del Misto.

Il nome resta quello di Marigliani

Nessun ripensamento sulla nomina del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune. Il nome indicato rimane quello del dottor Vittorio Marigliani, che ha mancato l’elezione nei giorni scorsi: prendere o lasciare ha detto oggi nella sostanza il capogruppo della Lega Angelo De Angelis che ha confermato la candidatura. La maggioranza di centrodestra ha mostrato i muscoli pur sapendo di essere finita di nuovo in un cul de sac: ha tempo fino al 31 ottobre per eleggere il presidente e rispettare gli adempienti di legge che scadono in quella data. Quali? Bisogna vistare entro la fine del mese il bilancio consolidato del Comune e quello dell’azienda speciale del Comune. Il Consiglio si riunisce martedì 27 ottobre alle ore 16.

Il sindaco Francesco Giannetti nei giorni scorsi ha deciso di ricorrere al metodo di nomina misto per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, fondamentale per monitorare la regolarità contabile dell’ente. In pratica: la Prefettura di Latina indica due dei tre componenti attraverso un sorteggio mentre il Comune di Terracina elegge il terzo, investendolo dell’incarico di presidente.

Domenico Villani

Una strada che però ha aperto una nuova ferita politica nella maggioranza. Al punto da richiedere la riunione di questa mattina con la Conferenza dei Capigruppo: la Lega insiste sul nome di Marigliani ma sono rimasti impassibili i suoi colleghi di Fratelli d’Italia e del gruppo misto. Proprio nei confronti di questa formazione (composta da Domenico Villani e Massimiliano Di Girolamo) il sindaco Giannetti negli ultimi giorni ha dovuto operare un’azione di moral suasion per mandare in archivio lo stop della seduta consiliare dell’altra mattina: il Gruppo Misto di maggioranza aveva messo in atto una mossa inattesa ma politicamente efficace, provocando un improvviso black out.

Il colpo del gruppo misto

Cosa ha innescato quella mossa del Misto che ha fatto saltare l’elezione del presidente? Il Gruppo aveva fatto delle rivendicazioni. Alle quali però è arrivato un fermo No dal coordinatore comunale di Fratelli d’Italia di Minturno Fabio Minutillo. «Siete due» – avrebbe detto il luogotenente dell’ex sindaco ed ora eurodeputato Nicola Procaccini – «e avete già un assessorato pesante». È quello di Antonella Isolani, responsabile del Personale e di altre deleghe minori. La risposta dei Consiglieri Villani e Di Girolamo è stata quella di astenersi (hanno votato scheda bianca) e così hanno impedito l’elezione di Marigliani.

Nicola Procaccini

Il sindaco Giannetti ha giocato le sue carte nella Conferenza dei Capigruppo, confidando nel «senso di responsabilità» della sua maggioranza. Nella prossima seduta verrà riproposto lo stesso nome. Porta chiusa alla proposta arrivata oggi dalle file dell’opposizione attraverso i capigruppo del PD e di Progetto Terracina, Pierpaolo Chiumera e Alessandro Di Tommaso: hanno ipotizzato una strada alternativa, proponendo una scelta condivisa sull’elezione del nuovo presidente.

Niente da fare. Il nome c’è, rimane quello di Vittorio Marigliani e sarà scelto ancora una volta con il ricorso al voto segreto.

Il motivo del contendere

Cosa chiedeva il Gruppo Misto? Quali sono le rivendicazioni alle quale FdI ha risposto no? C’erano ben quattro richieste. I consiglieri Villani e Di Girolamo si accontenterebbero di portarne a casa almeno una: la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, l’elezione di due componenti del Niv (il Nucleo di Valutazione dei dirigenti del Comune) o finanche la direzione dell’Azienda speciale, il cui bando scadrà questo il 31 ottobre. Per la composizione del Niv sono della partita Giuseppe Mosa e Marica Venerelli.

Massimiliano Di Girolamo

Si tratta di trovare una quadra nella sola maggioranza, dopo che la proposta di apertura delle minoranze è stata respinta al mittente.

Dopo la chiusura ricevuta oggi in conferenza dei Capigruppo, le minoranze hanno annunciato di non essere disponibili a fare da stampella. L’orientamento è sia della minoranza di centrodestra (Forza Italia e Progetto Terracina) sia di quelle componenti del fronte progressista.

Intanto si avvicina il 31 ottobre, termine per approvare il bilancio consolidato. E a complicare il percorso ci sono i bilanci dell’Azienda Speciale «ancora in attesa dell’approvazione del Consiglio comunale: ritardi che ostacolano il completamento del quadro contabile del Comune e richiedono risposte immediate» evidenzia il Pd.