Terracina vince in Cassazione, fine di una battaglia durata undici anni

Dopo undici anni di battaglia giudiziaria, la Cassazione chiude definitivamente il contenzioso tra il Comune di Terracina e Servizi Industriali. Respinto il ricorso della società, confermata la correttezza dell’operato dell’ente e scongiurato un pesante esborso.

Undici anni, tre gradi di giudizio, una richiesta di risarcimento da oltre 10 milioni di euro. La Corte di Cassazione ha detto no — respingendo in toto il ricorso della Servizi Industriali srl e condannandola al pagamento delle spese di lite. Per il Comune di Terracina è la chiusura definitiva di una vicenda giudiziaria che aveva radici lontane e poteva costare molto cara.

La sede della Cassazione

La storia comincia nel 2013, quando il Comune assegna alla Servizi Industriali srl l’appalto per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani: sei anni di contratto, firmato il 18 settembre. Pochi mesi dopo il TAR del Lazio accoglie il ricorso della seconda classificata, De Vizia Transfer, e annulla l’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato conferma. Il Comune comunica alla Servizi Industriali che il servizio termina il 12 marzo 2015 e applica penali contrattuali per oltre 1 milione di euro.

La società non ci sta: chiede l’annullamento delle penali e un risarcimento danni davanti alla sezione imprese del Tribunale di Roma. Il Tribunale le dà ragione parzialmente: 560 mila euro a carico del Comune. La Corte d’Appello conferma. Ma la Cassazione ribalta tutto: il ricorso viene respinto, emerge la correttezza dell’operato del Comune nell’applicazione del capitolato, e la Servizi Industriali si ritrova a pagare 12 mila euro di spese processuali.

L’intera vicenda è stata seguita dall’avvocato Martina Iannetti, all’epoca in servizio presso l’Avvocatura Comunale di Terracina. Una difesa lunga, tenace, che ha resistito a tutti i gradi di giudizio fino alla pronuncia definitiva della Suprema Corte.

Per le casse comunali di Terracina — che negli ultimi anni hanno conosciuto stagioni difficili è una notizia che vale doppio: non solo nessun esborso aggiuntivo, ma la certificazione che l’ente aveva ragione fin dall’inizio.

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