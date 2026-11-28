Il direttivo, già lasciato da De Lellis e Alterio, decade. Secondo indiscrezioni, pesa il confronto con il sindaco Natalia, che non ha gradito l'espulsione di Savone e Viti.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Il passo indietro c’è stato. Ma lo hanno fatto altri. Ed hanno innescato un terremoto politico. Quel passo che il sindaco Daniele Natalia chiedeva a più riprese ai vertici della Pro Loco di Anagni l’hanno fatto persone diverse: Marco Franceschetti e Chiara Grossi. E con loro è caduto l’intero Direttivo. La tenuta della Pro Loco sta diventando sempre più un caso destinato a riflettersi sugli equilibri della maggioranza cittadina di centrodestra, pur reduce dal recente successo legato all’approvazione del piano di rigenerazione urbana per l’area di Osteria della Fontana. (Leggi qui: Svolta per Osteria della Fontana: 18 milioni per la rigenerazione urbana).

Le dimissioni che azzerano il direttivo

Marco Franceschetti

Sabato sera all’ora di cena Marco Franceschetti e Chiara Grossi, membri del Direttivo dell’associazione, hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni. Una decisione che di fatto azzera il Direttivo, che qualche settimana fa aveva fatto registrare le dimissioni di Anna De Lellis e Franco Alterio.

La scelta di Franceschetti è stata motivata con una nota ufficiale in cui ha evidenziato come la decisione sia maturata «a seguito di ulteriori valutazioni sul percorso dell’associazione, sul funzionamento del Direttivo e sull’impostazione della presidenza, e tenendo conto anche del confronto avuto in precedenza con il sindaco».

Franceschetti ha ricordato di essere entrato nella Pro Loco «con spirito di servizio, mettendovi tempo, ascolto e disponibilità per il bene della comunità e per la valorizzazione del nostro territorio». Aggiungendo tuttavia che «quando vengono meno le condizioni per portare avanti questo impegno con la serenità, la chiarezza e la coerenza che ritengo indispensabili, fare un passo indietro è la scelta più onesta e trasparente».

Scelta di perplessità

Chiara Grossi

Nel congedarsi, l’ormai ex consigliere ha ringraziato chi ha condiviso il percorso associativo, precisando che il suo interesse per il territorio «resta invariato, pur in una forma diversa».

Sulla stessa lunghezza d’onda si è mossa, poco dopo, la vicepresidente Chiara Grossi, ufficializzando l’abbandono sia della carica esecutiva sia del Consiglio Direttivo.

Nel suo comunicato, la Grossi ha spiegato di essere arrivata a questa conclusione poiché «le scelte di indirizzo di quest’ultimo periodo mi hanno portato a maturare delle perplessità, che hanno progressivamente distanziato la mia posizione da quella espressa dall’organo». Pur avendo tentato «di ricomporre le divergenze con decisioni il più possibile accomodanti», l’ormai ex vicepresidente si è detta «costretta a fare un passo indietro, convinta che sia ormai l’unica scelta percorribile», non mancando di ringraziare il presidente, i consiglieri e i soci e augurando all’ente «una serena prosecuzione delle proprie attività nella convinzione del suo pieno valore sul territorio a sostegno del patrimonio culturale e turistico della città».

Il confronto con il sindaco Natalia

L’assemblea della Pro Loco di Anagni

Al di là dei toni istituzionali del comunicato, l’uscita di scena dei due certifica l’altissima tensione che attraversa l’ente. Secondo le indiscrezioni, le dimissioni sarebbero arrivate all’indomani di un confronto, definito da più parti piuttosto aspro, avvenuto in Comune tra lo stesso Franceschetti e il sindaco Daniele Natalia. Il primo cittadino non avrebbe affatto gradito la recente decisione dell’assemblea dei soci di ratificare l’espulsione di Fabrizio Savone e Guglielmo Viti. (Leggi qui: Pro Loco, le espulsioni di Savone e Viti fanno esplodere la tensione politica).

Natalia aveva infatti tentato a più riprese di persuadere i vertici della Pro Loco, a partire dal presidente Augusto Terilli, a fare un passo indietro, proprio per evitare che le frizioni interne all’associazione finissero per riverberarsi sulla giunta in una fase politica delicata. (Leggi qui: Caso-Pro Loco, vertice Natalia-Vecchi-Savone: prevale la linea d’Idea Anagni).

Il direttivo, guidato dal presidente Augusto Terilli, aveva però scelto di tirare dritto, ignorando gli appelli del sindaco e portando a termine la linea dura contro Savone e Viti: uno strappo che avrebbe ulteriormente esasperato gli animi, fino all’addio di Franceschetti e Grossi.

Cosa succede ora nella Pro Loco ed in Giunta

Lo scenario appare ora estremamente fluido. Con le due dimissioni il direttivo è ora di fatto azzerato. Dopo le dimissioni rassegnate nelle scorse settimane da Anna De Lellis e Franco Alterio, quelle odierne di Franceschetti e Grossi determinano di fatto la decadenza dell’intero direttivo. Ora si rende necessaria la convocazione di una nuova assemblea per eleggere i nuovi organi dirigenti.

Carlo Marino

Tuttavia, a quanto è stato possibile sapere, le votazioni si svolgerebbero con l’attuale platea dei soci aventi diritto, senza poter conteggiare le numerose richieste di tesseramento presentate negli ultimi giorni. Poiché la maggioranza degli attuali iscritti risulta vicina alla linea del presidente Augusto Terilli, un eventuale nuovo direttivo manterrebbe comunque un’impronta legata all’attuale gestione. E, di riflesso, alla figura di Carlo Marino, indicato negli ambienti politici locali come il principale ispiratore della linea tenuta da Terilli nelle ultime settimane.

Il gelo con l’amministrazione

Il Municipio di Anagni

Che i rapporti tra l’amministrazione comunale e la Pro Loco fossero ormai ai minimi termini lo si era del resto già intuito con la presentazione del cartellone delle festività natalizie: un programma che non prevede alcun evento affidato direttamente all’associazione. Una scelta interpretata da molti osservatori come il primo segnale di reazione della maggioranza di Natalia all’espulsione di Viti e Savone. (Leggi qui: Eventi di Natale, il caso-Pro Loco scuote la maggioranza: il cartellone senza l’associazione).

Con quest’ultima defezione, la frattura si fa ancora più profonda, complicando ulteriormente una vicenda dai risvolti sempre più marcatamente politici.

