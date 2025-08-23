“Testardamente unitario per battere un centrodestra fallimentare”

Segnali di apertura: per costruire un 'Campo largo' con una base solida. Francesco Sordo, segretario del Pd di Anagni, spalanca le porte del dialogo a tutte le forze Progressiste. Riorganizzerà il circolo e punterà a superare le divisioni nel centrosinistra.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un centrosinistra unito al di là di equivoci e tensioni. Che ci sono stati, ci sono ancora. Ma che vanno superati. Se si vuole regalare alla città la speranza di un futuro diverso. Questo il progetto di Francesco Sordo, segretario del Pd di Anagni, alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva. Una ripresa segnata da un atto concreto e simbolico assieme: la creazione, tra una ventina di giorni, della nuova segreteria. Un modo per puntare ad un partito (e ad un centrosinistra) “testardamente unitario”. In cui forze politiche e forze civiche trovino un punto in comune per opporsi ad un centrodestra che su molte questioni (a partire dalla sanità) “ha fallito”.

“L’obiettivo è costruire un centrosinistra unito”

Segretario Sordo, qual è lo stato dell’arte del Pd anagnino alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva?

Il Pd di Anagni nel corso di un’iniziativa

“Il nostro lavoro è iniziato nel 2023, dal congresso. Sono orgoglioso della carica che mi è stata affidata, abbiamo iniziato a fare ciò che avevamo messo nero su bianco nella mozione. L’obiettivo era e resta quello di ricostruire il campo del centrosinistra ad Anagni. Iniziando dai Partiti ed allargandoci alle altre forze del centrosinistra che si riconoscono in questi valori”.

Il Comune di Anagni

“Non era un lavoro scontato, perché veniamo da un passato piuttosto turbolento e anche divisivo che non è il caso di ripercorrere. Un percorso che ha, di fatto, consegnato la città a questo centrodestra. Noi abbiamo le nostre responsabilità. Ma bisogna cercare di guardare avanti. Abbiamo deciso di ripartire da pochi temi importanti: il 25 aprile, la sicurezza sul lavoro. E voglio ringraziare i referenti degli altri Partiti con cui condividiamo questo percorso ”.

“Un percorso che a volte è difficile ma c’è un’idea precisa alla base: ci vuole una proposta chiara del centrosinistra per questa città alle prossime elezioni, sul piano dei valori e dei programmi”.

Il tavolo progressista aperto a tutti

Resta il nodo del rapporto spesso complesso con LiberAnagni e con la componente del Pd Rinnovamento che a quella forza è vicina. Pensiamo alla recente polemica sui cavalli: nata da un equivoco. Ma che, proprio per questo, dimostra la presenza di tensione tra le parti.

“La tensione c’è, sicuramente. E’ però giunto il momento di uscire dalle chiacchiere da bar, soprattutto da quelle da social. Che rappresentano uno spaccato importante ma che non sono l’unica realtà. Io credo che tutti dobbiamo tendere ad un obiettivo comune. Ed allora chiedo a tutti: le forze civiche del centrosinistra ad Anagni desiderano che ci sia una proposta unitaria alle prossime comunali?”.

“Il tavolo del centro sinistra non ha posti numerati, è aperto a tutti. Basta avere la volontà di farlo. Parlare è l’unica strada per sciogliere i nodi. Abbiamo incontrato, in questi mesi, anche altre forze civiche. Ed anche lì, dove c’erano nodi, si sono sciolti grazie al dialogo”.

“Candidato a sindaco? Nessuna preclusione”

Ma voi sareste disposti ad accettare Luca Santovincenzo come candidato a sindaco?

“Il candidato si sceglie insieme, non ci devono essere preclusioni, da una parte e dall’altra. A volte mi è sembrato, in questo senso, di cogliere dei pregiudizi legati al passato. Che diventano però delle scuse per non dialogare. Togliamo di mezzo questo pregiudizio e faremo dei passi avanti per ottenere un centro sinistra forte e coeso”.

C’è già un appuntamento specifico?

Luca Santovincenzo

“ Una data non c’è ancora. Servono, come detto, dei passi da parte di tutti. Va fatto un discorso di realismo, non in strada, non al bar, non sui social, ma nei tavoli politici deputati. Sono quelli i luoghi in cui sciogliere i nodi per ripartire. Penso alle battaglie sui beni comuni della città che, dal centrodestra, vanno verso la privatizzazione: beni artistici, impianti sportivi, illuminazione, parcheggi. E’ su queste cose che va trovata un’intesa”.

“Basta divisioni”

In questo senso, come procede la riorganizzazione del Partito democratico in città?

Francesco Sordo le… suona un po’ a tutti

“L’obiettivo è quello di rimettere i cocci assieme dopo la batosta presa alle ultime comunali. Come? Cercando di aprire a 360 gradi, superando i pregiudizi e le cose non dette che potevano creare ostacoli”.

Quali sono i rapporti con la corrente di Rinnovamento?

“Normali, istituzionali. Ma non voglio fare polemiche. Il Partito è e deve restare aperto. Tra una ventina di giorni annuncerò la nuova segreteria. Voglio essere testardamente unitario. La nuova segreteria non sarà a numero chiuso, non ci saranno ostacoli, si cercherà di aprire a tutti per lavorare con tutti. Anche perchè la questione non è solo il rapporto con la corrente di Rinnovamento, ma con tutte le anime del partito. Che sono tante, anche se spesso questa cosa sfugge”.

Anagni, piazza Innocenzo III (Foto © Fabio Pietrobono)

“La segreteria deve rappresentare tutti. Fatta la nuova la segreteria, si comincerà a mettere mano al programma. Lì si metteranno i mattoni per la proposta comune, fino alla scelta del candidato a sindaco. E’ chiaro che alcune questioni (la difesa dei beni comuni, la cura della Macchia di Anagni, la sanità) sono già patrimonio comune. Da questo bisognerà ripartire. Chiamiamoli stati generali, tavola rotonda, chiamiamola come vogliamo. Ma dobbiamo farlo, senza perdite di temo senza sotterfugi, o accordi sottobanco”.

Il centrodestra come l’esercito di Franceschiello

Qual è la sua opinione sul governo di centro destra cittadino?

“Fanno come facevano i Borbone a Caserta. Spostano le cose da una parte all’altra per dare una parvenza di attivismo. Basti pensare ai parcheggi: si aprono cantieri da una parte e dall’altra. ma qual è il saldo? Quali i posti auto nuovi ed effettivi? Hanno fatto rumore e campagna elettorale sulla sanità; ma qual è l’esito? Da Rocca non si è ottenuto nulla”.

Ma perché queste critiche non fanno presa sui cittadini?

Il sindaco Daniele Natalia

“Noi ne parliamo. E’ evidente che da ora in poi la nostra azione dovrà essere più forte, meno morbida. Cerchiamo di fare quel che riteniamo opportuno. Ripeto, sulla sanità basta guardare l’atto aziendale, drammaticamente chiaro nella sua assenza di risorse per la città, al di là delle chiacchiere”.

“Tutti sappiamo che governare è difficile. Ma il centrodestra cittadino aveva fatto promesse, aveva fatto campagna elettorale su questo. Le risposte vanno date: bisogna che qualcuno si assuma le proprie responsabilità. Sulla sanità il centrodestra ha fallito. Di qui l’obbligo di trovare una soluzione, di mettere in campo una proposta unitaria progressista per la città”.