Tiero è libero. Una decisione che apre domande più che chiuderle

l Tribunale del Riesame di Roma annulla gli arresti domiciliari del consigliere regionale Enrico Tiero. Decisivi i dubbi sollevati dalla Cassazione sul reale potere di influenza del politico e sulla qualificazione del reato contestato. Da lunedì tornerà in Consiglio regionale, ma il processo inizierà il 3 giugno a Latina. Sullo sfondo resta il nodo politico e giuridico delle misure cautelari e della Legge Severino.

Il Tribunale del Riesame di Roma ha annullato gli arresti domiciliari del Consigliere Regionale Enrico Tiero (Fratelli d’Italia). Una decisione tecnica, fondata su argomenti giuridici precisi: solo le motivazioni — attese tra circa un mese e mezzo — potranno illustrare compiutamente cosa c’è dietro quella decisione. Ma è un giudizio che produce già ora conseguenze politiche e istituzionali concrete.

I fatti

Enrico Tiero (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Cominciamo dai fatti. Tiero è uno dei politici più solidi nell’intero Lazio Sud dov’è stato il più votato alle Regionali 2023: oltre 15mila preferenze personali lasciando la seconda arrivata a quota 9mila. Era agli arresti domiciliari dal 18 ottobre 2025, con l’accusa di corruzione avanzata dalla Procura della Repubblica di Latina. In pratica? Avrebbe fatto ottenere posti di lavoro a persone che segnalava ad imprenditori privati. L’accusa sostiene che in cambio di quei posti (per i suoi elettori) si sarebbe messo a disposizione di quegli imprenditori, seguendo alcune loro pratiche in Regione. (Leggi qui i dettagli: Il margine sottile per Enrico Tiero tra aiuto e reato).

Il mese dopo l’arresto, a novembre, il caso viene riletto dal Tribunale del Riesame: conferma la misura. La difesa — gli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore — decide allora di impugnare quella decisione davanti alla suprema Corte di Cassazione. E questa volta una breccia si apre: i giudici supremi rispediscono la questione al Riesame.

I due punti della Cassazione

La sede della Cassazione

Chiedono chiarimenti su due punti specifici: se Tiero avesse effettivamente avuto il potere di influenzare i procedimenti amministrativi oggetto dell’indagine. Cioè: aveva il potere di far approvare davvero le pratiche che stavano a cuore ai suoi amici imprenditori? O le sue rassicurazioni dicendo che avrebbe seguito la questione erano un modo di dire? Facendo un esempio astratto: si era impegnato a seguire l’approvazione di una variante urbanistica, ma lui aveva il potere di incidere su quella pratica. Perché se ad approvarla devono essere i 50 Consiglieri regionali come poteva lui da solo ottenere quel favore?

Secondo punto sollevato dalla Cassazione: i fatti contestati si configuravano come corruzione o come — reato meno grave — traffico di influenze illecite? Nel primo caso prendi qualcosa (i posti di lavoro per gli elettori) ed in cambio dai qualcosa (una pratica che non si poteva approvare e invece veniva approvata). Nel secondo ti limiti a dire che farai qualcosa che forse non avresti dovuto fare.

Il Riesame ha risposto annullando l’ordinanza di arresti domiciliari. La tesi della difesa — «quelle condotte non sono reato» — ha convinto il collegio. O almeno, non è stata smentita in modo sufficiente a giustificare il mantenimento della misura cautelare.

Cosa dice la decisione e cosa non dice

Enrico Tiero

Qui è necessario essere precisi, perché la confusione tra piani diversi è il vizio più diffuso nel racconto giudiziario italiano.

L’annullamento degli arresti domiciliari non è un’assoluzione. Non dice che Tiero è innocente. Dice che il Riesame non ha ritenuto sussistenti le condizioni per gli arresti domiciliari: che per definizione sono uno strumento eccezionale, applicabile solo in presenza di specifici presupposti. E cioè il pericolo di inquinamento delle prove, il rischio che l’indagato scappi, la possibilità che se non viene arrestato continui a fare lo stesso reato. Il processo inizierà il 3 giugno al Tribunale di Latina, e sarà quello il luogo in cui si valuterà la fondatezza delle accuse nel merito.

Questo distinguo non è un cavillo tecnico: è la sostanza dello stato di diritto. Le misure cautelari non sono anticipazioni di condanna. Quando vengono annullate, non significa che il reato non esiste: significa che le condizioni per limitare la libertà personale prima della sentenza non erano sufficientemente dimostrate.

Le motivazioni alla base della scelta fatta dal Riesame diranno se il nodo decisivo è stato quello del potere di influenza di Tiero sui procedimenti amministrativi, oppure quello sulla qualificazione giuridica dei fatti. La distinzione tra corruzione e traffico di influenze illecite non è accademica: cambia radicalmente il profilo del reato, l’eventuale pena e soprattutto il significato politico e istituzionale della condotta contestata.

Le conseguenze immediate

Enrico Tiero

La prima conseguenza è già operativa. Da lunedì Tiero torna a sedere nel Consiglio Regionale del Lazio. Con l’arresto era scattata la sospensione dalla carica pubblica, in applicazione della Legge Severino: annullato l’arresto decade la sospensione.

È un ritorno che ha un peso politico preciso. Tiero era uno dei consiglieri regionali della maggioranza di centrodestra che sostiene il governatore Francesco Rocca. La sua assenza durava da mesi. Il suo rientro modifica gli equilibri: non tanto quelli dell’Assemblea regionale o quelli della maggioranza ma quelli interni al Partito e quelli nel centrodestra.

Lo confermano le prime parole dette da Tiero dopo la notifica del provvedimento: «Torno da loro più forte di prima. Chi pensava di poter fermare la mia ascesa politica in questo modo si è sbagliato di grosso».

Pasquale Cardillo Cupo

Di più ancora quelle del suo difensore: Pasquale Cardillo Cupo oltre che avvocato è esponente di Fratelli d’Italia a Formia. «Tiero è libero: non doveva essere arrestato. Riparto esattamente dalle mie parole, pronunciate oltre 6 mesi fa: Tiero ha chiarito tutto e nessuna misura deve essere emessa in suo danno». Poi il masso tolto dalla scarpa dopo sei mesi: «Ai cialtroni dei social e ai giornalai da strapazzo, che ancora continuavano a sperare in fantasiose ricostruzioni giuridiche e riqualificazioni in non si sa cosa e che non sanno neanche leggere una Sentenza della Suprema Corte, posso solo dire di andare a studiare perchè la loro profonda ignoranza é la causa dell’imbarbarimento della nostra Societá ».

La domanda che resta aperta

La decisione del Riesame non dice che qualcuno ha tentato di fermare la «ascesa politica» di Tiero. Dice che una misura cautelare non aveva i presupposti per essere mantenuta. Sono due cose diverse. La prima è una lettura politica, la seconda è una valutazione giuridica. Confonderle — nell’un senso o nell’altro — è il modo più efficace per non far capire cosa è successo davvero. Il processo inizierà il 3 giugno. Lì si capirà se le accuse reggono nel merito.

C’è una questione di fondo che questa vicenda pone e che va oltre il caso Tiero. Riguarda il funzionamento delle misure cautelari nel sistema giudiziario italiano, il loro rapporto con la Legge Severino, e la capacità del sistema politico di gestire l’incertezza che inevitabilmente accompagna i procedimenti giudiziari lunghi e complessi.

Un consigliere regionale sospeso per mesi in applicazione automatica della Legge Severino, e poi reintegrato perché la misura cautelare è stata annullata, pone una domanda legittima: il meccanismo automatico di sospensione è proporzionato all’incertezza giuridica che caratterizza la fase cautelare? È una domanda tecnica e politica insieme: merita un dibattito serio, non la difesa d’ufficio del sistema né la sua demolizione populista.

Le motivazioni del Riesame, tra quarantacinque giorni, daranno materiale per ragionare meglio. Il processo di Latina, dal 3 giugno, dirà se le accuse hanno fondamento.

Tutto il resto, per ora, è rumore.