Torna a casa proporzionale, l’Italia è in mano a nemici che si fingono amiconi

Tutti contro tutti ma legati da un vincolo di coalizione predefinito che alla prima occasione rivela tutta la sua ipocrisia. E il cittadino paga e sta a guardare.

Il denominatore comune della politica italiana così com’è strutturata in regole oggi è l’ipocrisia. Ipocrisia di fingersi amici solo per evitare che palesi inimicizie e divergenze di vedute insanabili facciano saltare “tutto il cucuzzaro”. Il mastice è la legge elettorale con cui oggi si vota nel nostro Paese, ma è come quelle colle fesse degli anni ‘70 che, al primo accenno di caldo, generavano scollature filamentose e tremule.

Quanto bastava per far capire che lì in mezzo non teneva più nulla ma che tutto sommato il blob poteva starci ancora, a massa unica. Tutto bello in chimica, molto meno in politica, dove i partiti stanno insieme solo grazie al “miracolo” egoistico della legge di sopravvivenza ma senza essere d’accordo praticamente su nulla.

Palazzo Chigi

E siccome negli ultimi dieci anni gli scenari ad alta densità di grane, interni ed esteri, si sono moltiplicati nei Paesi dove vige una legge elettorale come la nostra quell’incapacità di avere una visione corale dei problemi è aumentata spaventosamente.

E con essa la sensazione di una politica che riesce a fare fronte comune contro gli “avversari” sono nella mistica talk-tv. Qualche esempio? Basti pensare ai giudizi su Donald Trump, al duello Israele-Iran, alla guerra di Mosca a Kiev, alla cittadinanza, al fisco fino alla giustizia.

Abbruzzese vs Tajani

Andiamo dalle nostre parti, almeno come genesi di alcune prese di posizione nette. Come responsabile organizzativo della Lega per il Lazio Mario Abbruzzese rappresenta una certa territorialità che difficilmente urla. Ma è pur sempre un leghista, e nei giorni in cui Antonio Tajani spinge per lo Ius Scholae fa capire chiaro e tondo a Tajani che è salito sulla giostra di consenso sbagliata.

Mario Abbruzzese

Così: “Contrasto totale all’immigrazione illegale, agli scafisti e ai trafficanti. Sono questi i motivi che hanno portato gli italiani a scegliere una maggioranza di Cdx e a votare la Lega! Ora più che mai bisogna rispettare le indicazioni del popolo sovrano e rispettare il programma di Governo!”.

Il guaio vero è che con il Rosatellum vigente i Partiti sono costretti a coalizzarsi prima del cimento d’urna. Quindi devono affrettarsi a trovare punti di convergenza spesso formale o imperfetta più di quanto non debbano attrezzarsi per vincere prima da soli e poi, eventualmente, cercare sponde parlamentari su temi in cui obiettivamente si possa andare a crasi.

Ed il problema vale anche per chi le prende. All’appello di una linea di buon senso e di una politica più senziente e meno da camerino trucco manca non solo il proporzionale, ma anche, per dire, quell’otto percento stimato che avrebbe potuto rappresentare il fu Terzo Polo.

Da lì vengo e su quello lavoro

La Repubblica era nata con quella legge, con il proporzionale, in cui i partiti “beccano” un numero di eletti che, appunto, è proporzionale al numero di voti ricevuti dagli elettori. E grazie al quale la territorialità pura dei candidati mette loro in condizioni di rappresentare davvero, ove eletti, le istanze di un territorio che conoscono perché è quello in cui vivono e si sono formati.

Dice ma alla fin fine il risultato è lo stesso, perché anche oggi a ben vedere ogni Partito fa gioco a sé. Sì, ma con una differenza: che oggi e con questa legge ogni formazione politica che volesse “ballare da sola” non può farlo con serenità e rigore istituzionale, quindi l’impressione è sempre quella di una baruffa eterna tra galletti imperfetti perché condannati a vivere nello stesso pollaio.

Senza contare che la radicalizzazone del linguaggio politico avrebbe preso una di quelle spuntature di zazzera che barbiere di paese scansati.

Meloni levriera e Salvini lepre

Matteo Salvini con Francesca Verdini (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Torniamo agli esempi pratici? Oggi Giorgia Meloni, come spiega Linkiesta, non sarebbe stata costretta ad inseguire le scalmane di Matteo Salvini, ma avrebbe avuto la libertà tutta catartica di dargli un benservito coi fiocchi appena avesse sforato oltre il consentito.

E la stessa Elly Schlein come messo a silloge splendidamente da Francsco Cundari, “non avrebbe avuto bisogno di essere ‘testardamente unitaria’, ovvero consegnata mani e piedi al populismo a cinquestelle”.

Non l’avrebbero vista arrivare ma neanche avrebbe corso il rischi di essere vista e come andarsene, se solo la Direzione del 20 luglio dovesse assumere un viraggio più radicale.

Cittadini senza bussola

(Foto: Vince Paolo Gerace © Imagoeconomica)

Perché poi alla fine il problema non è mai la forma, ma la sostanza, ed in democrazia rappresentativa la sostanza è il rapporto verticale con i cittadini elettori. Cioè con una categoria di tizi che ti affidano una delega di controllo massimo aspettandosi che un certo programma in cui si riconoscono venga realizzato.

Ma come fai a realizzarlo, un programma, se poi di programmi in medesimo bigoncio se ne soprappongono almeno tre e la loro realizzazione compiuta e per parte preponderante dipende dalle chat riportate nel libro di un giornalista del Fatto?

E’ una democrazia vulnerabile, tignosa ed isterica, questa, e sempre più spesso è portata a negare la propria mission sostanziale in favore di un lessico scemo e tarocco.

Un centro centrale

Matteo Renzi e Carlo Calenda (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Come le protesi dei vecchietti caratteristi nei film western di quarta categoria che si staccavano sempre dal palato. Che non mordevano ma facevano ridere.

Con il proporzionale lo stesso Terzo Polo avrebbe potuto fregarsene, di trovare apparentamenti tra leader egotici, e nel tempo sarebbe sorto un blocco di interlocuzione politica che, forse, avrebbe parzialmente messo a nanna le mattane del leaderismo sovranista.

Oggi invece uno come Tajani si deve tenere Salvini in casa pur sapendo benissimo di avere in comune con lui a malapena il numero di scarpe.

I paradossi evidenti

Stefano Bonaccini ed Elly Schlein (Foto: Canio Romaniello © Imagoeconomica)

E Bonaccini deve essere cauto con Schlein malgrado nel suo cuore sia più lontano da lei che da Tajani.

E potremmo proseguire all’infinito perché sì, a questo punto si fa strada in testa ed ugola un’invocazione alla Litz Taylor pischella con quel cane scozzese là: torna a casa proporzionale.

Perché siamo stanchi di essere spettatori di baruffe invece che protagonisti del nostro futuro.