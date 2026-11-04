Torna il Consiglio a Ceccano: 4 punti e il bilancio che promette battaglia

Giovedì 5 novembre l'assise torna a riunirsi a Palazzo Antonelli. Si discuterà del bilancio consolidato, delle partecipazioni pubbliche e di una variazione finanziaria. Temi tecnici, ma che potrebbero offrire alle opposizioni l'occasione per un nuovo confronto politico con la maggioranza di Querqui.

Il Bilancio torna in Consiglio comunale e quando si parla di conti la discussione difficilmente resta confinata ai numeri. Domani alle ore 18, l’assise cittadina tornerà a riunirsi nella sala consiliare di Palazzo Antonelli ed convocarla è stata la presidente Emanuela Piroli, con quattro punti all’Ordine del Giorno.

Sulla carta una seduta prevalentemente tecnica. Nella pratica, però, potrebbe trasformarsi in un nuovo confronto tra la maggioranza del sindaco Andrea Querqui ed i banchi dell’opposizione perché i documenti finanziari rappresentano spesso uno dei terreni preferiti dalle minoranze per mettere sotto esame l’operato dell’Amministrazione.

I conti del Comune

Andrea Querqui

Il primo punto riguarda l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2025. Si tratta del documento che offre una visione complessiva della situazione economica e patrimoniale del Comune, considerando anche gli organismi e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento. Un passaggio importante per comprendere la situazione finanziaria complessiva dell’Ente.

Il secondo argomento riguarda invece la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2025. In sostanza, il Consiglio dovrà esaminare le partecipazioni detenute dal Comune e valutarle secondo quanto previsto dalla normativa. Poi arriverà la ratifica di una variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028, già approvata dalla Giunta con la deliberazione numero 237 del 25 settembre scorso. Infine, una modifica al regolamento comunale del Canone unico patrimoniale, che disciplina, tra le altre cose, l’occupazione degli spazi pubblici e le esposizioni pubblicitarie.

Quattro punti differenti, tutti legati alla gestione amministrativa e finanziaria della città.

Il bilancio e le occasioni delle opposizioni

È soprattutto sui conti che potrebbero concentrarsi gli interventi politici. Il bilancio consolidato ha un contenuto preciso, così come la variazione finanziaria che il Consiglio sarà chiamato a ratificare, ma la discussione su questi documenti può offrire ai consiglieri l’occasione per allargare il confronto alle scelte economiche dell’Amministrazione.

E’ qui che, generalmente, le opposizioni trovano terreno fertile. Si parte da una cifra, da una voce di spesa o da una scelta contabile, poi il dibattito può arrivare ai servizi, agli interventi programmati e alle priorità della maggioranza. Una sorta di esame politico che accompagna quello finanziario.

Spesso i confronti consiliari tra maggioranza e minoranze hanno già mostrato quanto anche questioni apparentemente tecniche possano diventare occasione di scontro.

La maggioranza alla prova dell’Aula

Per l’Amministrazione Querqui sarà un altro appuntamento nel quale illustrare e difendere le proprie scelte. Dall’altra parte ci saranno le opposizioni, chiamate a esaminare i documenti e a valutare se aprire nuovi fronti di confronto.

Naturalmente, l’ordine del giorno non anticipa il tono della discussione. Potrebbe trattarsi di una seduta rapida, concentrata sugli adempimenti previsti, oppure i documenti finanziari potrebbero fornire lo spunto per una discussione più ampia sull’azione amministrativa. Molto dipenderà dagli interventi dei consiglieri e dalle questioni che decideranno di sollevare, perché i numeri, in Consiglio comunale, hanno spesso anche una lettura politica.

La seduta sarà pubblica e potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 18. Quattro punti all’ordine del giorno. Sulla carta si parlerà soprattutto di conti , ma resta da vedere quanto spazio troverà la politica.