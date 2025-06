Tra Giorgia ed Elly il legame è la nuova legge elettorale

Cosa c'è dietro alla sintonia tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Discutono, a distanza, una riforma elettorale in Italia. Abolendo i collegi uninominali, introducendo premi di coalizione e sbarramenti. Il centrodestra teme una possibile unione del centrosinistra. E cerca sicurezza nel nuovo sistema. Pur consapevole del rischio storico.

Non per passione, non per affinità politica: dietro al dialogo nato tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein c’è qualcosa di molto più concreto. È una riforma della legge elettorale. Che ancora una volta riscriverà le regole delle elezioni in Italia.

La novità che sussurra Palazzo Chigi ed è anticipata oggi da Claudio Cerasa su Il Foglio è concreta: la premier lavora ad una nuova legge elettorale. Non per passione filologica ma per necessità politica.

L’idea? Una riforma in tre passi. Il primo: abolire i collegi uninominali (cioè la regola dell’asso pigliatutto, eliminare quei collegi dove basta anche un solo voto in più per vincere il seggio in Parlamento). Il secondo: introdurre un premio di coalizione tra il 40 e il 42% (chi supera quella soglia ha diritto ad un certo numero di parlamentari in più). Terzo passo: fissare un’asticella simile a quella valida per le elezioni Europee: sbarramento al 4%. Ci sarebbe anche un quarto passo ma le due donne forti della politica di oggi sono scettiche: reintrodurre le preferenze.

La paura di perdere, anche quando si è forti

Un’operazione chirurgica studiata con precisione quasi clinica: tagliare i rischi del sistema attuale e ridurre l’imprevedibilità che tanto spaventa chi oggi governa.

Perché mai il centrodestra, che con il Rosatellum ha trionfato come un Manchester City in Serie B, dovrebbe voler cambiare sistema? Semplice. Perché non si fida del futuro. O meglio: si fida più degli avversari che di se stesso. In pratica: il centrodestra crede in una riedizione del Campo Largo più di quanto ci credano oggi dalle file del Centrosinistra. La matematica, applicata alla politica, è un esercizio pericoloso. Ma nel 2022 fu proprio la divisione suicida del centrosinistra, la liquidazione del Campo Largo, a consegnare la maggioranza al centrodestra. Oggi, Meloni & co. stimano che Schlein e i suoi non rifaranno lo stesso errore.

Sanno che un centrosinistra unito potrebbe insidiare i collegi del Sud, cambiare gli equilibri, ridurre i margini. E allora meglio blindarsi. Meglio un proporzionale corretto, con un premio che gratifica chi si presenta insieme. E pazienza se bisognerà mediare di più con gli alleati dopo. Almeno – pensano – nessuno potrà dire che i numeri non c’erano.

La trappola del passato: chi scrive le regole, poi perde

A questo punto, entra in scena la lezione della storia. Una lezione che chiunque voglia fare riforme dovrebbe tatuarsi sull’agenda. Il Porcellum voluto dal centrodestra? Portò Prodi a Palazzo Chigi. Il Rosatellum pensato dal centrosinistra? Ha spalancato la porta a Giorgia Meloni. In trent’anni di ingegneria istituzionale, nessuno ha mai vinto grazie alla legge che ha cucito su misura.

Eppure ci risiamo. Perché in politica, l’amnesia è una patologia cronica. Il centrodestra ci prova lo stesso. Perché sa – o teme – che due anni sono lunghi, che la luna può calare, che il vento può cambiare. E sa, soprattutto, che nessun governo della Seconda Repubblica è mai stato riconfermato. Nessuno.

L’opposizione: più creduta che credente

Il paradosso, infine, è squisitamente italiano. Il Governo in carica crede più nell’unità dell’opposizione di quanto l’opposizione creda in se stessa. Meloni è certa che il “campo largo” prima o poi prenderà forma. Schlein nicchia. Renzi scalpita. Calenda pontifica. Conte medita. Ma intanto l’unico a muoversi davvero è chi ha il coltello dalla parte del manico.

Perché in fondo questa legge elettorale, in piena estate, è come il romanzo sotto l’ombrellone: nessuno lo ammette, ma tutti lo leggono. O almeno lo sfogliano, tra un bagno e l’altro.

E quando in spiaggia si alzerà il vento, quando le vacanze finiranno, quando si tornerà a parlare sul serio di politica, questa legge, pensata in silenzio, sarà già diventata realtà.

E come sempre, chi l’ha voluta potrebbe pentirsene. Ma questa è un’altra storia.