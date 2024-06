Tra isolamento e inopportunità: gli scambi al vetriolo in Aula

Gli scambi al vetriolo nel Consiglio comunale di Anagni. Tra lezioni di inopportunità ed isolamenti. Il segnale mandato dal Pd: niente deleghe, ora gioca da solo la sua partita

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

C’è stato l’elemento istituzionale, con il benvenuto a Chiara Stavole neo assessore nella giunta Natalia dopo la staffetta con Anna De Lellis, assessore fino all’altro giorno in quota Idea Anagni. C’è stato, da non sottovalutare, uno scambio al vetriolo tra Luca Santovincenzo e Daniele Natalia. Con il sindaco che si è tolto tutti assieme alcuni sassi dalla scarpa a proposito del consigliere di opposizione. Di cui ha sottolineato “l’isolamento” ed alcuni comportamenti “inopportuni“. E c’è stata la questione Tari, con l’aumento della tassa sui rifiuti (+ 6,32% ) che ha riscaldato gli animi in Consiglio, e che certamente non farà piacere in città.

La fotografia finale, ancora una volta, è comunque quella di una maggioranza granitica, che approva tutto come un rullo compressore; e di una opposizione evanescente, con Giuseppe De Luca e Danilo Tuffi che, pur votando in diversi casi contro, non salgono certo sulle barricate. E con un Santovincenzo, come ha appunto detto il sindaco, solo.

Lezioni di opportunità

Il neo assessore Chiara Stavole con il sindaco Daniele Natalia

È ruotato intorno a questi elementi il Consiglio comunale che si è svolto ieri ad Anagni. In partenza (circa 30 minuti di ritardo, clima da vacanze in arrivo) tutti a fare i complimenti a Chiara Stavole. Figlia d’arte ed esponente di Forza Italia, l’arrivo della Stavole è stato salutato da tutti in maniera estremamente amichevole. Meno amichevole invece l’atteggiamento di Luca Santovincenzo; non tanto verso la Stavole in sé, ma verso il metodo utilizzato nel passaggio.

Il consigliere di opposizione ha chiesto perché la staffetta? Perché tra due donne? E perché il sindaco non ha riassegnato la delega ai Servizi sociali? Santovincenzo ha poi chiesto di nuovo spiegazioni a Natalia sul caso (già sollevato dal Fatto Quotidiano) del ruolo avuto dal primo cittadino in un’operazione immobiliare di qualche anno fa. Un comportamento considerato dal quotidiano non illegale ma inopportuno.

Ed è proprio sul concetto di opportunità che il sindaco ha affondato il colpo. Ricordando a Santovincenzo il suo “isolamento politico” (vista la plateale distanza con gli altri due consiglieri d’opposizione ed i dissidi con buona parte del Pd); e sottolineando come anche lui (Santovincenzo) in diverse circostanze prima d’ora avesse agito in maniera politicamente inopportuna. Natalia ha rinfacciato al consigliere la sua attività nei comitati civici e nella Società Operaia di Mutuo Soccorso, considerandole come azioni funzionali a crearsi una base per l’impegno politico diretto. Che poi, appunto, c’è stato. Legittimo? Certo, ha detto Natalia; ma quanto meno inopportuno. “La prossima volta – ha concluso il primo cittadino- pensaci, prima di usare parole come opportunità nei miei confronti“.

Gioventù nostalgica

Davide Salvati

Caldo anche lo spezzone di consiglio dedicato all’analisi della ormai celebre inchiesta di Fanpage sui ragazzi di Gioventù nazionale. A lanciare il sasso è stato ancora Santovincenzo. Che ha chiesto conto della cosa soprattutto al gruppo cittadino di Fdi.

Immediata la replica di Davide Salvati, presidente del Consiglio comunale. Che, anche in qualità di vice presidente provinciale di Gioventù Nazionale, ha ricordato che tra “ogni Partito politico ha la sua storia“: e che se ci sono stati comportamenti inaccettabili da parte degli esponenti di Gioventù Nazionale, ce ne sono stati anche quando anni fa “in nome dell’antifascismo militante ragazzi innocenti sono stati uccisi a colpi di chiavi inglesi“. Insomma, certi toni sono inaccettabili, ma ognuno guardi casa propria.

Aumenta la Tari

Massimi sistemi a parte, il Consiglio “vero” si è però giocato tutto sulle tasse. Anzi, soprattutto sulla Tari, aumentata del 6,32%. Un aumento, secondo la maggioranza, legato soprattutto ai rincari strutturali del sistema legato alla gestione dei rifiuti.

Per la minoranza invece si poteva fare di più. Anche perché, come hanno sottolineato gli esponenti dell’opposizione, non è che la gestione dei rifiuti in città finora si sia distinta per efficienza.

Su questo aspetto si sono espressi anche gli esponenti del Partito Democratico. Che, a questo proposito, hanno criticato “il regalo confezionato in Consiglio comunale dalla maggioranza di Destra che sostiene Natalia per le cittadine e i cittadini di Anagni, che si vedono aumentare la Tari“. Una nota importante, quella del Pd; anche perché, sul piano politico, conferma come il partito abbia deciso di fare da solo nella sua attività di opposizione al sindaco, senza interfacciarsi più di tanto con la sponda di Santovincenzo in Consiglio comunale.