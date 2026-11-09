Trancassini alza il muro: Celentano non si tocca

A Latina la frattura tra Forza Italia e Fratelli d'Italia non è più questione di deleghe ma di candidatura. Trancassini e Iavarone difendono la sindaca; gli azzurri restano nel centrodestra. Domani l'Aula.

Tre Consiglieri contro ventitré voti: l’aritmetica dell’Aula del Comune di Latina dice che Forza Italia non può far cadere la maggioranza della sindaca. Eppure domani, quando Matilde Celentano prenderà la parola in Consiglio Comunale, ciò che sarà in gioco non è un numero. È un nome: il suo.

Dalle deleghe al dopo

La crisi politica esplosa la settimana scorsa è cominciata come una questione di metodo e di bilancio: i rifiuti, le entrate, la pulizia della città, l’ascolto che gli azzurri dicono di non aver avuto. In realtà, dietro c’era ben altro ed è presto venuto alla luce.

Antonio Cosentino

All’inizio di novembre l’assessore Antonio Cosentino rimette le deleghe e la sindaca le rifiuta. Poi l’incontro tra Forza Italia e Fratelli d’Italia finisce a vuoto, Cosentino protocolla le dimissioni e Forza Italia esce dalla maggioranza. Il 7 novembre il segretario provinciale Giuseppe Di Rubbo, con il coordinatore comunale Stefano Cardillo, fa il passo successivo: la sindaca, dice, «non è ricandidabile» per un secondo mandato. (Leggi qui: Dopo Mastrangeli Forza Italia mette nel mirino Celentano: “Non è ricandidabile”. Prima: L’assessore di Forza Italia si dimette, ma la sindaca rifiuta . E prima ancora: Latina, Forza Italia rompe con la Celentano: tris di dimissioni e crisi).

Non è una questione personale, precisa, ma di risultati: oggi la risposta è no, e a Latina gli azzurri hanno le persone per ambire a esprimere un sindaco. «Non siamo figli di un Dio minore». Il Partito resta nel centrodestra e non farà un’opposizione come quella di Cinque Stelle e Pd. Il Consigliere regionale Angelo Tripodi ha scritto sui social che non passerà mai all’opposizione, perché è uno dei pilastri sui quali si poggia il Centrodestra nazionale e territoriale. La crisi nata sul metodo è diventata una questione di candidatura: non si discute più come si governa, ma chi governerà.

La risposta di Fratelli d’Italia

Matilde Celentano

Fratelli d’Italia, a livello regionale e comunale, risponde facendo quadrato. Il coordinatore regionale Paolo Trancassini giudica incomprensibile il modo di procedere degli azzurri e cioè a colpi di comunicati e dimissioni. Per lui la vicenda sa di palla buttata in tribuna da chi non ha argomenti validi. La sindaca ha la piena fiducia di FdI e l’unità del centrodestra è il valore che consente di governare bene. Se Forza Italia ha qualcosa da dire, lo dica: FdI è disponibile a un confronto interno alla coalizione. Ma parlare di ricandidatura a quasi due anni dal voto è fuori tempo e se si volesse arrivare alla sfiducia FdI ne prenderebbe atto, pronta anche alle elezioni anticipate.

La strategia che gli azzurri avrebbero in mente? «La scopriremo solo vivendo». Fratelli d’Italia offre il confronto ma non il cambio: tutto si può discutere, salvo la sindaca.

La nota di Iavarone

Dino Iavarone

Più strutturata la nota del coordinatore comunale Dino Iavarone, che conferma «con chiarezza e convinzione» il sostegno alla sindaca. Richiama Trancassini, che ha definito la situazione sorprendente e di grande gravità e rivendica l’impegno assunto con i cittadini nel 2023: completare il programma con serietà e senso di responsabilità. A Latina, ricorda, le situazioni complesse del passato, a volte legate a motivazioni personali e politiche, sono sempre state superate con il confronto e con la volontà di ricomporre le divergenze. Forza Italia, per lui, ha invece fatto prevalere le strategie di Partito sull’unità del centrodestra, e davanti a quella che chiama chiusura totale al confronto FdI non può che prenderne atto.

Segue la difesa dell’amministrazione. La prima parte di un mandato? È spesso la più complessa, i risultati non sono subito visibili e il lavoro silenzioso lontano dai riflettori è ciò che porta a realizzare le opere. Serve quindi rafforzare l’azione amministrativa, non indebolirla. Criticare dall’opposizione, aggiunge, è più comodo: la differenza si vede nel mantenere gli impegni. Ma una coalizione, riconosce, si regge su rispetto reciproco, lealtà e pari dignità tra tutte le forze che ne fanno parte, e nessun progetto va avanti senza condivisione. Nella nota la sindaca ha il sostegno pieno, ma la coalizione ha un debito: rispetto reciproco, lealtà e pari dignità.

Sono le parole che un’alleanza usa quando la crisi è già nei fatti. Se Tripodi lamenta la mancanza di confronto, ascolto e condivisione, Iavarone invoca condivisione e pari dignità: stesso vocabolario, usato dalle due parti per rimproverarsi a vicenda di non ascoltare.

Il nodo romano

Claudio Fazzone (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

L’ultima frase della nota è la più politica: sul prossimo sindaco decideranno i cittadini, che in passato hanno mostrato di non gradire soluzioni pensate per accontentare i partiti a scapito della collettività. Se da un lato Forza Italia rivendica il diritto di esprimere il candidato, dall’altro Fratelli d’Italia (Partito di maggioranza relativa) risponde che la scelta spetta ai tavoli: Latina è un capoluogo ed i suoi assetti vengono definiti su scala regionale e nazionale, perché il capoluogo pontino pesa negli equilibri di un centrodestra che governa Regione e Paese: lì, più che in Aula, si deciderà se la frattura sarà ricomposta o consacrata.

La vicenda è ormai romana oltre che locale, e il suo esito si decide fuori dal Consiglio Comunale.

La prima prova è dunque il Consiglio Comunale convocato domani. Forza Italia voterà provvedimento per provvedimento e ogni voto diventa un banco di prova. Sul tavolo, tra gli altri punti, la variazione di bilancio da un milione di euro per la piscina comunale coperta. Una coalizione si misura sulla capacità di spiegare ai cittadini perché si divide e perché si ricompone. Domani, in Aula, la città avrà modo di ascoltarle entrambe.