Tre fronti, tre prospettive ed un voto

Cala il sipario sulla campagna elettorale di Isola del Liri. Su cosa hanno puntato i tre candidati sindaco. Che ora si misureranno con i voti

Paolo Carnevale

Una campagna elettorale senza esclusione di colpi, giocata da tre fronti differenti, con tre prospettive diverse. È quella che si è svolta ad Isola del Liri in vista dell’appuntamento elettorale delle prossime ore per scegliere il nuovo sindaco.

Da una parte Massimiliano Quadrini, sindaco in carica, che alla testa della sua coalizione ha puntato tutte le sue carte sulla necessità di portare a termine il lavoro compiuto. Insistendo fino alla fine sulla volontà di completare i tanti progetti che, anche per l’emergenza Covid, non sono stati portati a termine. E quindi chiedendo ai cittadini di Isola del Liri di dargli fiducia per i prossimi cinque anni.

Massimiliano Quadrini

Dall’altra parte Debora Bovenga ed Antonella Di Pucchio. La prima è esponente della coalizione di centrodestra. Che ha invece puntato tutte le sue carte sulla necessità di un rinnovamento della classe politica cittadina, a suo dire arenata su vecchie logiche. Una visione della città, quella della Bovenga, tutta legata alla necessità di esaltare le caratteristiche turistiche culturali della città della cascata. Facendo riferimento in questo senso all’intuizione avuta a suo tempo dall’ex sindaco e senatore Bruno Magliocchetti, il vero nume tutelare della coalizione che fa riferimento alla Bovenga.

Antonella Di Pucchio è partita in anticipo rispetto agli altri, sciogliendo prima di tutti la riserva sulla volontà di candidarsi alla carica di primo cittadino della propria città. Mettendo in campo nella sua corsa tutta l’esperienza acquisita sui banchi dell’opposizione.

I comizi di chiusura

Il comizio finale di Massimiliano Quadrini

Una battaglia giocata sul filo di un grande equilibrio; in cui non sono mancati i toni polemici. Che ha visto il passaggio finale nei comizi che, tra giovedì e venerdì, hanno completato la campagna elettorale di tutti e tre gli aspiranti alla carica di sindaco di Isola del Liri. A finire prima di tutti la campagna è stato Quadrini. Che giovedì sera, in un noto locale della città ha chiamato a raccolta i suoi, facendo riferimento alla volontà, come detto, di completare il percorso iniziato nel 2019. Il primo cittadino ha insistito soprattutto sulla necessità di portare avanti una programmazione a favore della città, senza l’odio che ha spesso caratterizzato gli ultimi anni della politica cittadina. Rivendicando con orgoglio tutto quello che è stato fatto a livello di finanziamenti e di progetti ottenuti.

Il comizio di chiusura di Debora Bovenga

Al sindaco hanno risposto nella serata di venerdì gli altri due competitor. Debora Bovenga ha scelto di chiudere la sua campagna elettorale nella zona di San Carlo, per sottolineare la volontà di dare spazio non soltanto al centro storico ma anche alle periferie. Accompagnata da esponenti storici della destra locale, come il senatore Bruno Magliocchetti ed il dirigente regionale Antonio Abbate, la Bovenga ha ribadito la necessità di una “rivoluzione azzurra per spazzare via la vecchia politica isolana”.

La chiusura di Antonella Di Pucchio ai giardinetti di via Po

Toni arroventati quelli adottati da Antonella di Pucchio. Che per la chiusura della sua campagna ha scelto invece i giardinetti di via Po. Accuse roventi al “Ragioniere” dell’amministrazione cittadina, e la promessa di una città diversa, più a misura d’uomo, nel segno dell’inclusione. In cui si facciano scelte davvero per crescere. Per superare, come hanno detto alcuni candidati “la cappa opprimente che avvolge la città”.

Dopo le parole, e dopo il silenzio elettorale, saranno adesso i cittadini a scegliere a chi dare ragione.