Quattro scomparsi, lo stesso vuoto

Due anni fa spariva Franco Vettese, 77 anni, durante una passeggiata. La sua storia si incrocia con quelle di Marina Arduini, Giuseppe Ruggiero e Gianni De Angelis: quattro famiglie ancora senza risposte, unite dallo stesso vuoto.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Il 7 ottobre 2024 Franco Vettese, pensionato di 77 anni, ex dipendente Telecom di Cassino, usciva di casa e spariva nel nulla. Da allora ricerche, appelli, ipotesi e nuovi accertamenti non hanno restituito una risposta alla sua famiglia. La sua storia si incrocia con quelle, ancora irrisolte, della commercialista Marina Arduini, del pensionato Giuseppe «zio Peppuccio» Ruggiero e del commerciante Gianni De Angelis.

Quattro scomparse diverse, unite dallo stesso terribile vuoto: quello di chi non sa dove sia il proprio caro e non può nemmeno piangerlo.

Due anni senza Franco

Franco Vettese

Oggi sono trascorsi due anni da quando Franco, durante una delle sue interminabili passeggiate, è sparito nel nulla. Le ricerche erano partite immediatamente e avevano interessato per giorni boschi, sentieri e aree intorno a Montecassino. Poi una telefonata, il giorno successivo, nella quale aveva chiesto acqua e le sue medicine. Da quel momento, il silenzio. Il suo telefono non ha più dato risposte e di Franco non è stata trovata alcuna traccia.

Due anni dopo, la domanda della famiglia è ancora la stessa: dove è Franco?

Una domanda semplice soltanto in apparenza, perché dietro quelle tre parole c’è un dolore difficile persino da raccontare. I familiari non hanno mai smesso di cercarlo. E neppure le indagini si sono fermate definitivamente. Nel giugno scorso la Procura di Cassino ha disposto nuovi sopralluoghi nelle aree boschive, con droni termici dei Vigili del fuoco, nella speranza che un’immagine potesse restituire anche soltanto un piccolo elemento utile a ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo.

Il caso di Marina Arduini

Marina Arduini

È questa la parte più crudele delle persone scomparse: il tempo passa, ma per chi le ama non esiste una vera fine. La provincia di Frosinone conosce bene questo dolore. Lo conosce attraverso il nome di Marina Arduini, commercialista di Frosinone scomparsa il 19 febbraio 2007, quando aveva 39 anni.

Anche nel suo caso non è mai arrivata una risposta definitiva. Marina uscì quel giorno con la sua Fiat Punto bianca, che sarebbe stata ritrovata soltanto due anni più tardi a Roma. Il suo cellulare era stato agganciato per l’ultima volta a una cella nella zona di Salerno. Da allora, nessuna traccia della donna. La famiglia di Marina non ha mai accettato che quella storia potesse semplicemente finire in un fascicolo.

Nel corso degli anni ci sono state richieste di ulteriori accertamenti, opposizioni alle archiviazioni e nuove piste. Nel 2017 il gip aveva disposto ulteriori indagini dopo l’opposizione dei legali della famiglia. Anche negli anni successivi il caso è rimasto avvolto nel mistero.

Zio Peppuccio e Gianni De Angelis

Zio Peppuccio

E poi c’è Giuseppe Ruggiero, per tutti a Coreno Ausonio semplicemente «zio Peppuccio». Aveva 83 anni quando, il 15 maggio 2011, uscì con la sua vecchia motocicletta per andare verso la montagna. La moto fu ritrovata, di lui nessuna traccia. Le ricerche andarono avanti a lungo e, successivamente, la Procura aprì un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere.

Nel 2024 una lettera anonima, con presunte coordinate del luogo in cui sarebbero stati i resti dell’anziano, riaccese le speranze della famiglia e portò nuovamente il caso all’attenzione della Procura.

Gianni De Angelis è scomparso l’8 maggio 2013 da Pontecorvo. È un commerciante di ricambi per auto e quel giorno esce dal suo negozio per andare all’Ufficio Postale: deve spedire un pacco. Effettivamente raggiunge le Poste di Pontecorvo e da lì spedisce alcuni pezzi che un cliente gli aveva commissionato. Poi, una volta uscito prende il telefono e fa una chiamata da lavoro. E da quel momento più nulla.

Ai carabinieri che dopo quella telefonata lo smartphone è stato spento. La sua auto viene ritrovata dopo due giorni di ricerche: è ferma su una strada secondaria vicino alla diga Enel di Esperia. Ma del commerciante non c’è traccia e nessun messaggio spiega cosa sia accaduto.

Il limbo di chi resta per gli scomparsi

Quattro persone, quattro storie profondamente diverse. Ma un destino comune: sparire senza lasciare una risposta a chi resta. Perché la scomparsa non riguarda soltanto chi non c’è più. Riguarda soprattutto chi rimane. I figli, le mogli, i fratelli, i nipoti. Persone costrette a vivere dentro una domanda che si ripresenta ogni mattina e ogni sera: dove sarà? Che cosa gli è successo? È ancora vivo? Qualcuno sa qualcosa?

È un limbo che non concede né il dolore definitivo della morte né la speranza piena del ritorno. Non ci sono funerali, non c’è una tomba sulla quale portare un fiore, non c’è un luogo nel quale andare per parlare con chi non c’è più. C’è soltanto un’assenza. Le famiglie di Franco, di Marina, di Giuseppe e di Gianni hanno cercato in ogni modo di riportare a casa i loro cari. Hanno seguito piste, ascoltato segnalazioni, chiesto nuove ricerche, parlato con investigatori e giornalisti. Hanno continuato a cercare anche quando, per gli altri, il tempo sembrava avere cancellato la notizia.

Non dimenticare i nomi

Ma per una famiglia il tempo non cancella niente. Ed è proprio questo che rende ancora più importante non dimenticare i nomi di chi è scomparso. Franco Vettese. Marina Arduini. Giuseppe Ruggiero. Gianni De Angelis. Quattro nomi che nella provincia di Frosinone continuano a rappresentare altrettante storie sospese.

Non sono numeri. Non sono fascicoli. E non sono fotografie ingiallite dentro un archivio. Sono persone che avevano una casa, una famiglia, abitudini, affetti. E qualcuno che ancora oggi aspetta di sapere che cosa sia successo.

Perché a volte la vera condanna non è perdere qualcuno. È non sapere mai dove sia finito.