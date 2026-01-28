Tre uomini e una “seconda gamba” della Lega, con Vannacci che vuole camminare da solo

Il generale deposita il simbolo del suo “Futuro Nazionale” e segna la demarcazione definitiva con la parte funzionalista del partito

Il claim sta tutto nel “movimento”. Basta riavvolgere il nastro del tempo di pochi giorni e tornare a domenica. Trovandoci “Idee in movimento”, la kermesse della Lega in terra abruzzese organizzata in tutto e per tutto da Claudio Durigon. Cioè da uno dei tre uomini del Lazio in quota leghista che, assieme al segretario regionale Davide Bordoni, stanno cercando di unire le idee del Carroccio con il vissuto quotidiano dei suoi elettori. (Leggi qui le tre giornate: la prima: Roccaraso, la Lega risale in quota e si conta; la seconda: Roccaraso, il giorno delle idee che camminano; la terza Il Capitano e la truppa: Salvini richiama all’ordine la Lega, il Lazio mostra il metodo).

E che ci stanno riuscendo benissimo, a contare i risultati. Nella Regione che contiene la Capitale lo stesso Durigon, pontino, il cassinate Mario Abbruzzese e il sangiorgese Pasquale Ciacciarelli hanno costruito un format. Che è quello degli schemi messi a terra che dovrebbero sempre seguire le proclamazioni di intenti.

Ciacciarelli, come Assessore Regionale a Protezione Civile, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare, in Abruzzo ha presidiato uno dei panel più tecnici e cruciali dell’evento, legato alla Blue Economy.

I leghisti “del fare”

da sinistra: Pasquale Ciacciarelli, Claudio Durigon, Nicola Ottaviani e Mario Abbruzzese

Pochi slogan e tanta ciccia sul fuoco. Abbruzzese, come responsabile organizzativo regionale, sta tartufando tutte le province ed è diventato “l’uomo d’oro” delle tessere. Durigon, uno dei quattro vice di Salvini, ha dalla sua una lunghissima esperienza di governo ed oggi, come Sottosegretario a Lavoro e Politiche Sociali, mette a terra cose invece di lanciare in aria jingle metallari.

Insomma, è gente pratica, che ha portato il Carroccio laziale ad oltre 10mila tessere e che non hanno paura di farne di più come richiesto da un voracissimo Matteo Salvini, nel corso del suo collegamento audio / video alla convention di fine anno organizzata a Cassino dall’assessore Ciacciarelli. (Leggi qui: Rocca a Cassino: il messaggio al centrodestra ed il futuro della Ciociaria; e qui: Ciacciarelli mette i numeri sul tavolo: housing, fondi e una Lega che cresce).

Ecco, portiamo la macchina del tempo a domenica scorsa e concentriamoci su quel che hanno notato (e che in parte già sapevano) tutti: Roberto Vannacci a Roccaraso e Rivisondoli non c’era.

Governisti e malpancisti

Il governatore del Veneto Luca Zaia © Canio Romaniello / Imagoeconomica

Ecco, quello è stato forse il momento più lampante della presenza, all’interno della creatura guidata da Salvini, di due anime e mezzo. Da un lato i funzionalisti, i pratici, quelli che sul pezzo in quanto a slogan di pancia e camole lanciate davanti al bocca degli elettori ci devono stare “per contratto”. Fra di essi e al di fuori del Lazio spiccano i governisti come Luca Zaia e Attilio Fontana, che politicamente amano Vannacci come si amerebbe un’orchite.

Nel Lazio c’è ed opera invece questa pattuglia di politici con battage gestionale fortissimo e che a livello parlamentare ha in Nicola Ottaviani il suo referente con le dinamiche nazionali. Sono tutti ex amministratori di lungo corso, conoscono il fango sugli anfibi calcati per terra e sanno cosa significhi stare fra quel che i territori vogliono e quel che il Partito può assicurare ai territori.

Dall’altro c’è lui, Roberto Vannacci. Lui che, si è appreso ieri ora grazie alla sua fortissima verve di intercettore social, ha depositato il simbolo di quella che ha tutta l’aria di essere una potenziale nuova creatura politica a sé stante. Ma rispetto a cosa? Al funzionalismo che non vive di trend topic ideologici. O che almeno non li mette in spunta frenetica ogni tre per due.

E che ad esso contrappone una fortissima connotazione identitaria, battaglie ideologiche di protezionismo sovranista e – questo è il vero nodo da sciogliere – un appeal su una certa parte di elettorato che tocca ed insiste anche sulla Lega.

Un vice utile e scomodo al contempo

Matteo Salvini

E’ stato per questo motivo che Salvini, dopo essersi messo Vannacci ai piani alti di casa come vicesegretario, aveva provato e sta provando tuttora la crasi lanciando strali contro poltronismo e transfughi ma con modalità druidica. Perché al segretario servono sia i voti dei malpancisti da sottrarre alla sfera di influenza di Fratelli d’Italia e movimenti oltranzisti annessi che quelli del “solido elettore”, che sia in stereotipo partita Iva del Nord o signor Rossi laziale poco cale.

Adesso però tutto sembra dire, se non che c’è già una ex seconda gamba della Lega che sta per camminare da sola, che almeno ci sono i presupposti a ché questo accada. Il nome iscritto nel simbolo depositato dal generale Vannacci presso l’Ufficio Brevetti dell’Unione Europea è tutto un programma: “Futuro Nazionale”.

Ed ha l’aria di essere molto più che un brand accessorio alla spada levata in alto di Alberto da Giussano. Lo slogan è bianco, il fondo è blu e il nome di Vannacci è in giallo.

Fiamma e Alberto da Giussano

Al centro quello che forse chiarisce tutto e che più di tutto toglie un bel po’ di sonno a Salvini. Cioè una fiamma tricolore oblunga che sì, dice (più che altro certifica) chiaramente che il movimento del paraca è di estrema destra e omologabile più a Fratelli d’Italia che al Carroccio.

Insomma, Vannacci pare aver saltato il fosso. Lui conosce benissimo la geografia ideologica di una regione come il Lazio, ad esempio; dove cioè proliferano i movimenti post fascisti non official e il reducismo con le stellette di natura più marcata. Perciò ha segnato in maniera definitiva (per adesso tertium non datur, ma in politica ogni orizzonte è scrutabile) la demarcazione con i funzionalisti del “suo” partito.

Non solo quindi con le sostanziali differenze di approccio alla gestione della politica, ma con quelle, ancor più determinanti, alla lettura della società e dei suoi bisogni, materiali quelli perseguiti dai funzionalisti, più “ideali” quelli tampinati dai vannacciani.

Me ne vado o resto e rompo?

Foto © Imagoeconomica

E se prologo di fuoriuscita o poco ci manca oppure lo è di frondismo inside organizzato. E il vicesegretario con la greca sa benissimo di poter pascolare in questa oggettiva sacca di ambiguità. Tanto che, all’Ansa, ha risposto laconicamente al telefono: “E’ solo un simbolo, come quello del ‘Mondo al contrario’ e di ‘Generazione Decima’”.

Ma il dato è un altro, ed è quello per cui oggi all’interno della Lega è presente ufficialmente un discrimine. E se c’è stato bisogno in queste settimane di disamine che di quel discrimine provassero a riconoscere la natura allora vuol dire che i tempi (forse) sono maturi.

Maturi specie nel Lazio per parlare di tre uomini, che tre nn sono ma molti di più, e una gamba che però adesso vuole camminare da sola. Magari girando in tondo a Via della Scrofa.