Trenta giorni di Querqui: tra promesse, rallentamenti e primi segnali

Ceccano, trenta giorni senza anestesia: Querqui apre il cassetto dei conti (e ci trova una camicia di forza). Ma la luna di miele sta per finire

Trenta giorni. Il tempo di un mese solare, quello che in politica basta per capire se hai ricevuto una città oppure un campo minato. Andrea Querqui è entrato a Palazzo Antonelli in silenzio, con più fascicoli che strette di mano. E ha cominciato a fare l’unica cosa possibile: lavorare, aprire armadi, conti, cassetti.

Il suo primo bilancio – non quello contabile, ma quello politico – è arrivato sotto forma di un comunicato asciutto, diretto. Nessun proclama, nessuna esaltazione. Solo la consapevolezza che a Ceccano non servono miracoli, ma scelte. E coraggio per affrontarle.

Il piano che lega le mani

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

I numeri parlano chiaro. La situazione dei conti di Ceccano non è catastrofica. La precedente amministrazione di centrodestra aveva scelto la strada del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. Cioè aveva spalmato i debiti storici del Comune su più anni, pagando mese per mese allo Stato che aveva anticipato i soldi per azzerare il debito. Proprio per questa scelta, i conti del Comune venivano controllati ogni sei mesi dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell’Interno. Pochi margini per fare pazzie.

Non è un dettaglio: è una condizione di sorveglianza contabile. Ogni spesa è controllata da magistrati contabili e funzionari ministeriali, ogni euro ha bisogno di giustificazione. La libertà amministrativa è un ricordo lontano. Era così con l’amministrazione di centrodestra guidata da Roberto Caligiore e sarà così anche con l’amministrazione di centrosinistra guidata da Andrea Querqui.

Querqui lo ha detto chiaro: nel risultato di amministrazione è stato accantonato un fondo da 200mila euro per coprire eventuali debiti fuori bilancio. Un paracadute. Con il quale ripararsi da eventuali spese improvvise ed imprevedibili che vanno comunque coperte.

PNRR: entusiasmo raffreddato

La vera doccia fredda arriva dai fondi del PNRR. Sono bloccati, congelati da un’inchiesta – “The Good Lobby” – che ha interrotto procedure, fermato cantieri, acceso i riflettori su vecchie gestioni. L’inchiesta è chiusa, nessun amministratore è accusato di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione se non l’ex sindaco. Ma le opere restano congelate lo stesso.

Senza progetti esecutivi, senza atti aggiornati, quei soldi non si muovono. E il rischio concreto è che vadano persi. Ceccano, come molti altri Comuni, spera ora in una proroga europea. Ma il tempo non si compra. Serve rimettere mano a tutto, e presto.

Un bisturi che va a rilento

Andrea Querqui (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

L’immagine più ripetuta in questi primi giorni è quella del “bisturi amministrativo”. Ma anche i bisturi, se usati troppo cautamente, rischiano di incidere poco. Non è ancora partita quella radicale campagna di manutenzioni che molti si aspettavano: Ceccano è grande, l’erba non può essere tagliata ovunque in una notte, ma l’attesa era tanta. E qualcosa in più ci si aspettava.

Nel frattempo, la macchina amministrativa arranca. Per ogni sciocchezza – anche lavori da poche migliaia di euro – si ricorre all’Avviso pubblico. Una prassi lecita ma non sempre obbligatoria. E che, in certi casi, sembra più una zavorra che una garanzia. Non a caso la norma prevede una soglia ben più alta per rendere obbligatorio l’avviso: qui, invece, lo si applica quasi per principio. Con l’effetto collaterale di bloccare o rallentare perfino la manutenzione più banale.

Non solo: la nuova impostazione mette in crisi un intero micro-sistema locale. Prima, per molte piccole ditte ceccanesi, si era creata una sorta di economia di sopravvivenza fatta di lavoretti, affidamenti diretti, urgenze. Ora, con gli avvisi aperti, le offerte arriveranno da tutta Italia. Il che, da un lato, garantisce concorrenza e trasparenza. Ma dall’altro, spazza via un tessuto fragile, che campava di appalti piccoli e rapidi.

L’acqua e le promesse sotto controllo

Querqui e la sua squadra hanno convocato Acea Ato 5 fin dal primo giorno. Promesse sul taglio delle perdite, sulla distrettualizzazione, sulla fine della sete estiva. Ma per ora, a Ceccano, i rubinetti continuano a parlare più delle parole.

Castel Sindici è stato riaperto. Il cimitero ha ripreso l’orario regolare. Giardini sistemati, l’“Isola che c’è” riqualificata. Piccole cose, sì. Ma in una città dove anche l’ordinario era diventato straordinario, fanno notizia. Anche se non bastano. L’amministrazione Querqui intanto ha annunciato la costituzione di Parte civile nel processo “The Good Lobby”.

Non si rifonda una città in trenta giorni. Ma in trenta giorni si dà un segnale. Querqui ha scelto sobrietà, rigore, prudenza. Ma la pazienza è una moneta che si consuma in fretta. Ceccano non chiede miracoli. Chiede segni. E oggi, su alcuni fronti, li ha visti. Su altri, ancora no.

Per adesso, l’eco della vittoria lo sostiene. Ma l’eco svanisce. E quando lo farà, resterà solo il rumore dei fatti. O della loro assenza.