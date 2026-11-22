A Shenzhen Trump, Putin e Xi hanno tenuto il primo trilaterale di sempre, durato poco meno di un’ora e mezza, a margine dell’APEC. Il comunicato congiunto ha quattro punti, tra cui petrolio e riforma dell’Onu

Franco Fiorito Ulisse della Politica

I presidenti di Stati Uniti, Russia e Cina si sono visti in un trilaterale senza precedenti e molto coreografico. O perlomeno che ha sovvertito decenni di rapporti politici burocratizzati e dalle maglie molto strette quasi bloccate. Denso di piccoli particolari dal valore immaginario innovativo.

Per esempio all’incontro per il bilaterale con la Russia, Trump si blocca sulla porta d’ingresso e come sorpreso indica col ditino Putin esclamando «who is he» chi è lui. Un gesto che ha raggelato il segretario di stato Rubio dietro di lui che avrà pensato ma che sta facendo, a giudicare dall’espressione fortemente sorpresa. Salvo subito dopo esclamare «he’s my friend», lui è mio amico, per poi andare ad abbracciare Putin tra i sorrisi reciproci mentre diceva «nice to see you» piacere di vederti.

Cardiale e inusuale

Un saluto tanto cordiale quanto inusuale tra capi di stato in particolare tra i due stati che sono stati per decenni protagonisti della guerra fredda che bloccò i destini del mondo intero. Basti ricordare quando Reagan apostrofava la russa sovietica chiamandola «l’impero del male».

Stessa cordialità all’arrivo di Trump gli ha riservato il presidente Xi che per la prima volta nella storia si è fatto trovare alla discesa della scaletta dell’Air Force One per accogliere il biondone americano. Il quale ha ricambiato la cortesia addirittura abbracciandolo, una scena mai vista prima. Stante il fatto che nessun presidente cinese si era mai recato ad accogliere un suo omologo direttamente in aeroporto, un unicum nella storia.

Col sottofondo di un coretto di centinaia di bambine in uniforme rigidamente inquadrate in pieno stile da parata comunista che cantavano canzoncine di benvenuto in un cinese a me incomprensibile. Con una di queste che si è staccata dal gruppo recando un mazzo di fiori al presidente usa. Insomma un tripudio di delicatezza e cortesie tra paesi che in realtà vengono considerati opposti nel delicato scacchiere mondiale.

I fatti e il richiamo a Yalta

Ma veniamo ai fatti. Il presidente statunitense Donald Trump, quello russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si sono infatti incontrati a Shenzhen, nel sud della Cina, nel primo trilaterale di sempre tra i leader dei tre paesi. Hanno insistito soprattutto sui loro buoni rapporti, sulla storicità del momento e sull’importanza che conferiva ai loro paesi: è stato insomma un momento fortemente simbolico.

Donald Trump, presidente Usa

L’incontro è durato poco meno di un’ora e mezza ed è avvenuto a margine della riunione annuale dell’APEC. È l’organizzazione per la cooperazione economica tra i paesi dell’Asia e del Pacifico, ospitata dalla città. Dopo è stato pubblicato un breve comunicato congiunto contenente un generico impegno alla stabilità internazionale e quattro punti. Tra i quali riformare le Nazioni Unite, con cui peraltro Cina e Stati Uniti hanno i loro contenziosi anche economici e aumentare la produzione e la disponibilità di petrolio.

Tutti e tre i presidenti tenevano a celebrare la rilevanza dell’incontro. Putin soprattutto nella sua propaganda ha provato a presentarlo come una specie di nuova conferenza di Yalta, quella in cui nel 1945 i leader delle principali potenze dell’epoca (Stati Uniti, Impero britannico e Unione Sovietica) di fatto posero le basi per l’ordine mondiale dell’immediato dopoguerra, suddividendolo in proprie sfere d’influenza. Singolare che Yalta poi sia geograficamente in Crimea cioè una delle zone che la Russia ha invaso recentemente riprendendola dai territori dell’Ucraina.

Gli obiettivi dei tre leader

Quella conferenza durò una settimana e, appunto, ebbe conseguenze durature nei decenni a venire. Al trilaterale di Shenzhen non ci sono stati gli stessi accordi anche perché non è appena finita una guerra mondiale ma la valenza simbolica ha una portata enorme. In questo senso Trump, Xi e Putin, quando hanno sostenuto che le principali potenze devono parlarsi e interagire, si stavano soprattutto celebrando a vicenda, raccontandosi come i protagonisti di un nuovo ordine mondiale. Probabilmente basato sulla forza, ma una forza che ha avuto in questi incontri un carattere «gentile», almeno nei modi e nella apparenza.

Vladimir Putin (Foto Kremlin P.O.)

Non c’era un’agenda stabilita e il punto dell’incontro era proprio l’incontro in sé. I tre leader avevano obiettivi diversi. Putin ha potuto esibire di non essere isolato a livello internazionale, ma anzi un pari grado di Trump, che a sua volta ha avuto un’occasione per mostrare che le sue iniziative diplomatiche mantengono impulso dopo la rovinosa sconfitta del suo partito alle elezioni di metà mandato.

Per Xi, ospitare gli altri leader senza intoppi o imprevisti è stato un successo diplomatico utile a mostrare la centralità della Cina. In generale i leader hanno mostrato grandi sorrisi e cordialità: sia nel trilaterale, attorno a un grande tavolo di legno rotondo, sia nei bilaterali che Trump ha fatto prima separatamente con Putin e Xi.

Il trilaterale si è svolto a porte chiuse. Prima Trump ha letto una dichiarazione, invece di andare a braccio come fa spesso. Ha citato il controllo degli armamenti nucleari e ha confermato che avrebbero discusso anche della guerra in Ucraina, come voleva Putin, su cui ha auspicato progressi diplomatici. «Nessuna pace è mai stata forgiata rifiutando le opportunità di parlare», ha sostenuto Trump.

Nucleare, Iran e Corte penale

I tre presidenti hanno parlato anche del controllo degli armamenti nucleari. Secondo i media cinesi, durante l’incontro Xi ha sostenuto che dovrebbero essere vietati e distrutti, parlandone come di «una spada di Damocle che pende sull’umanità». In passato il regime cinese ha rifiutato di discutere una riduzione degli arsenali, che sono inferiori a quelli di Russia e Stati Uniti, e dichiarazioni di questo tenore segnalano soprattutto che si aspetta dagli altri due paesi la prima mossa. Il comunicato parla (al quarto punto) di iniziare un dialogo su questo.

Xi Jinping

Trump ha anche citato cose su cui insiste spesso: ha detto che il regime iraniano non deve avere la bomba atomica, ossia la giustificazione con cui aveva attaccato l’Iran insieme a Israele nell’estate del 2025 e di nuovo quest’anno. Questione non secondaria, almeno per noi, perché la gestione all’interno del conflitto con l’Iran dello stretto di Hormuz è stata la causa o almeno la scusa principale dello schizzare in alto dei prezzi del petrolio.

E si spera che tranquillizzare quel conflitto possa avere anche un effetto sull’andamento dei prezzi dei carburanti in casa nostra. Perché la situazione è evidentemente diventata insostenibile. Ed è evidente a tutti che l’Iran non potrebbe reggere un conflitto con gli Usa se non sostenuto da Russia e Cina anche se non ufficialmente.

Zelensky e l’Europa

Poi se l’è presa con la Corte Penale Internazionale, il principale tribunale internazionale che si occupa di giudicare crimini di guerra, con cui gli Stati Uniti si scontrano da tempo, definendola «fuori controllo». Il terzo punto del comunicato congiunto cita proprio la Corte, scrivendo che «abusa della sua giurisdizione» (che comunque nessuno dei tre paesi riconosce), e la necessità di proteggere l’immunità dei capi di stato. Dal 2023 Putin è sottoposto a un mandato d’arresto internazionale della Corte per crimini di guerra in Ucraina.

Volodymyr Zelensky (Foto: Gatis Rozenfelds © Valsts kanceleja)

Prima del trilaterale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva auspicato in un’intervista che Cina e Stati Uniti convincessero Putin a fermare la guerra, ma Trump ha mostrato nuovamente grande sintonia col presidente russo. Nell’incontro bilaterale con lui, Trump aveva salutato Putin definendolo «un mio amico». Andandosene, Putin ha detto ai giornalisti: «Credo che nessuno si aspettasse che andasse così bene».

Questo probabilmente ha provocato un coccolone al povero presidente Ucraino Zelensky sempre più accerchiato e tenuto in piedi solo da una Europa miope e ininfluente che lo sorregge solo per avere la giustificazione alla folle e costosissima corsa agli armamenti.

Pensate quanto stride infatti l’immagine cordiale, pacifica e festante di Shenzhen con la cupa e terrorizzante rappresentazione che invece dà l’Europa di una eventuale invasione russa in Europa. Immagine utile solo a creare una ipocrita ed utilitaristica cappa di paura nei cittadini europei per far passare le scellerate decisioni sugli armamenti come giustificate o giustificabili.

Il bilaterale con Xi e il caso Nvidia

Anche nel bilaterale con Xi, durato più a lungo, Trump aveva voluto celebrare buoni rapporti, dicendo per esempio: «Abbiamo un rapporto molto speciale e, finché io e te siamo al comando, non avremo nessun problema».

Jensen Huang e Alice Huang

Entrambi volevano evitare problemi, nonostante i molti possibili motivi di scontro, tra cui la guerra commerciale e l’intelligenza artificiale. Avevano detto di non avere intenzione di parlare dello scandalo di Nvidia, l’azienda di microchip il cui CEO Jensen Huang si è dimesso per alcune sue relazioni tra cui una con una donna che l’intelligence statunitense considera una spia cinese. Di cui abbiamo parlato nella scorsa settimana.

Alla fine Xi ha fatto almeno un’allusione alle restrizioni statunitensi sulla vendita di microchip alla Cina, parlando di «mentalità da Guerra Fredda». Una giornalista di Bloomberg che aveva cercato di fare una domanda su Nvidia è stata «spintaneamente» fatta uscire dall’incontro.

L’Europa nel menù

Ma alla fine di tutta questa fiera un dato balza agli occhi macroscopico. La completa assenza dell’Europa da ogni tavolo di potere mondiale, da ogni luogo decisionale. Un’Europa priva di influenza e potere ad ogni livello da quello politico a quello economico. Usata oramai solo come mercato gigantesco a cui vendere dalla macchine cinesi elettriche, passando per le armi, fino alla benzina a costi triplicati.

Il Parlamento Europeo

Ed i cui ricavi ingrassano tutte le realtà mondiali concorrenti che gozzovigliano beatamente con i lauti guadagni che il vecchio continente gli riconosce. E questo triangolare cinese ha reso plasticamente l’immagine di quello che fu evocato nell’ultimo G7 parlando di Europa utilizzando la perfetta espressione «se non sei al tavolo sei nel menù». E a partire dall’Europa dei burocrati incapaci di Bruxelles fino ai singoli cittadini europei, me e noi italioti compresi, siatene certi, siamo sul menù.