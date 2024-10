Troppi malumori inside: alla fine il summit di maggioranza si farà

L’appuntamento ad Anagni di domani pomeriggio, dovrebbe permettere di fare il punto su una serie di questioni nel team Natalia

Puntuale (ma c’era da aspettarselo viste le polemiche sollevate dalle ultime esternazioni in merito), è arrivata ieri la decisione di convocare la riunione di maggioranza ad Anagni. L’appuntamento, previsto domani pomeriggio, dovrebbe permettere di fare il punto su una serie di questioni relative sia all’azione amministrativa attuale che alle prospettive politiche da qui a qualche anno.

La riunione, probabilmente, sarebbe stata convocata comunque. Ma evidentemente le lamentele, per adesso soltanto anonime, di chi nei giorni scorsi aveva fatto presente che ormai da mesi in città non si teneva una vera e propria riunione di maggioranza ha favorito l’accelerazione. Come pure quelle di chi aveva notato che tutto veniva deciso all’interno del cerchio magico del sindaco Daniele Natalia e dei suoi stretti collaboratori ha favorito l’accelerazione.

Temi caldi ed alleanze da stringere

Tra i temi che, anche se non verranno direttamente toccati, restano caldi, c’è quello delle alleanze da stringere in vista della scelta del successore di Natalia. Partiamo da un dato. Molti hanno notato (anche se lui non lo ha mai detto apertamente) il fatto che Guglielmo Vecchi, esponente di Idea Anagni (ma in predicato per andare alla Lega) si è ormai da tempo ritagliato il ruolo di coscienza critica della sua maggioranza.

Vecchi non passerà mai all’interno dell’opposizione perché è strutturalmente destinato a rimanere in maggioranza. Ma ha deciso di cominciare a far presente sempre più spesso, con una serie di distinguo, ciò che non gli piace dell’azione della sua coalizione. Un atteggiamento probabilmente legato anche alle polemiche successive al rimpasto. Rimpasto che ha portato in giunta Chiara Stavole, di Forza Italia, ai danni di Anna De Lellis.

Vecchi “coscienza critica” della maggioranza

Luigi Pietrucci

Tra gli obiettivi polemici di Vecchi c’è il gruppo di Cuori Anagnini. Che esprime in maggioranza Carlo Marino come assessore al bilancio ed alla Cultura e Luigi Pietrucci come consigliere comunale. Tra Vecchi ed il suddetto gruppo da tempo non corre buon sangue. E poiché Marino non ha mai fatto mistero della propria intenzione di ereditare il trono di Daniele II, uno scenario ritenuto molto plausibile è quello di un’alleanza tra Vecchi ed i suoi ed il gruppo di Fdi. Che punta a proporre come delfino l’attuale presidente del consiglio comunale Davide Salvati.

Vecchi potrebbe, cioè, saldare un rapporto con le forze di Fratelli d’Italia proprio per favorire la corsa di Salvati e boicottare Marino. Un progetto che punta anche sull’appoggio della Lega. Nello specifico di Vittorio D’Ercole, del quale sono noti i rapporti non certo idilliaci con lo stesso Carlo Marino. Se le cose dovessero essere confermate, il tentativo di arrivare ad ottenere una nomination a candidato a sindaco da parte dell’attuale assessore Bilancio e Cultura potrebbe essere davvero difficile.

Giuseppe De Luca

Caldo anche il tema del possibile allargamento della maggioranza. Nei giorni scorsi, come noto, Giuseppe De Luca ha fatto capire di voler restare in minoranza. Nella coalizione di Natalia hanno fatto capire che non sarebbe un problema. Questo anche perché la figura di De Luca viene vista ancora come troppo vicina a quella dell’ex sindaco Franco Fiorito. Che alle scorse Comunali è sceso in campo ed ha sostenuto una candidato diverso dal vincente Daniele Natalia.

Vicino alla Leega

Il Municipio di Anagni

Il fatto che De Luca voglia restare in minoranza non vuol però dire che sia diventato di sinistra. Anche perché in molti hanno notato la sua presenza qualche giorno fa al gazebo anagnino della Lega per aiutare Matteo Salvini nella sua battaglia processuale.

La prova, per molti che De Luca, al di là delle dichiarazioni ufficiali, sta premendo ancora per provare a passare in maggioranza. Anche se poi, dovrebbe scontrarsi con alcuni esponenti, come lo stesso Carlo Marino, con i quali i rapporti prima non sono stati mai idilliaci.