“Tu mi hai rotto” ed il capogruppo dà uno schiaffo al capo del Giovanile

La tensione all'una della notte nel Parco Valente a Sora. Il capogruppo FdI Altobelli assesta un ceffone al Segretario del Movimento Giovanile. Alla base dello scontro, il rumore fatto con la festa degli Universitari fuori Sede. Che ribattono "Musica spenta, pulivamo il parco”

“Tu mia hai rotto i co….ni” poi pochi passi e parte il ceffone. Il ragazzino che lo riceve porta la mano al viso, non reagisce, incredulo dice solo “Ma come ti permetti?”. Il ragazzino è Filippo Mosticone, studente di Giurisprudenza a Roma e componente dell’associazione Sorani Fuorisede che riunisce i giovani della città che hanno lasciato Sora per frequentare gli studi. Ed è anche presidente di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. A dargli lo schiaffo è l’avvocato Federico Altobelli, capogruppo di FdI in città e consigliere comunale di minoranza a Sora dopo essere stato candidato sindaco del centrodestra nella scorsa tornata.

FESTA AD ALTA TENSIONE

L’episodio è accaduto la notte scorsa nel Parco Valente di Sora, al termine di un’iniziativa musicale dell’associazione Sorani Fuorisede: come da Ordinanza la musica era stata spenta ed i ragazzi dicono che stavano pulendo la piazza.

Il Consigliere nei giorni scorsi si è lamentato con veemenza per la loro presenza. Non per questioni politiche. Ma di rispetto della quiete. Ed aveva fatto una richiesta di accesso agli atti per verificare le autorizzazioni. L’evento è alla sua terza edizione, raccoglie una grande partecipazione giovanile ed in queste serate ha toccato i temi delle dipendenze, dell’occupazione giovanile e della sessualità accogliendo diverse esperienze e scuole di pensiero.

Pare che Altobelli si fosse lamentato del baccano oltre la mezzanotte. Il video lo ritrae in pantaloncini e maglietta neri che se la prende con i ragazzi dicendo qualcosa del tipo “è dalle quattro che state giocando…”. Uno nel gruppo gli risponde che stanno con la sua stessa parte politica e che la loro iniziativa è contro governo civico di centrosinistra che amministra la città di Sora. Alle sue spalle si sente qualcuno che batte le mani.

Se sia una provocazione al Capogruppo di Fratelli d’Italia o appoggio al ragazzo che ha appena parlato non si sa. Si vede solo che l’avvocato Federico Altobelli perde le staffe, si gira, compie tre o quattro passi ed assesta lo schiaffo al ricciolino che applaudiva: “Tu mi hai rotto i coglioni”. Il ricciolino è il presidente del Giovanile del suo Partito.

MALEDUCATI, MI HANNO PROVOCATO

Filippo Mosticone

“Siamo esterrefatti” dice Mosticone. C’è stato un chiarimento? Macché. “Non abbiamo ricevuto scuse dal Consigliere. Abbiamo altri due giorni per dimostrare che siamo tutto il contrario della prepotenza e aggressività che ci ha colpiti, ma ambasciatori di dialogo, incontro, aggregazione, divertimento sano”.

L’iniziativa è contro il Comune? “No, assolutamente. Questa è un’iniziativa di giovani e per i giovani a prescindere dalle collocazioni politiche. È contro nessuno, men che meno contro l’amministrazione comunale di Sora”.

Parla di una situazione dovuta all’esasperazione l’avvocato Federico Altobelli. E di una condizione di invivibilità per tutta la popolazione della zona a causa dei rumori. Il video? “Venti secondi decontestualizzati, preceduti da una telefonata al 112 con la richiesta di intervenire per far cessare gli schiamazzi alle 4 del mattino dopo una nottata in bianco”. E non solo: per l’avvocato Altobelli prima di perdere le staffe “c’erano stati ben 4 episodi di provocazione, fatti da uno dei giovani che mi ha insultato ripetutamente”.

Ma la musica era spenta ed i ragazzi stavano pulendo? “Quella degli altoparlanti, ma erano accese le radio e c’era chi giocava a basket e chi a calciobalilla. E si continuava a bere. Ribadisco erano le 4 del mattino: inaccettabile”.

Problema politico? Assolutamente no “È un problema di educazione. Infatti, dopo il mio gesto, a quel ragazzo ho detto ‘Domani chiamo tua madre e gli racconto quanto sei maleducato‘ ”.