A Latina istituita una nuova linea di autobus che collega la facoltà di medicina con gli ospedali. Ma la città ha bisogno di un trasporto urbano in linea con i tempi ed a servizio dell'intera popolazione

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Quando inaugurarono la funicolare a Napoli ci fecero su una canzone “funiculi’ , funicola’” . Latina è in piano, piatta e non si sale mai ma si va diritti sempre. Oggi in Consiglio comunale hanno approvato una nuova linea di trasporto urbano che porta da Latina scalo, a Latina e poi giù fino all’Icot oltre la Pontina. Dice … Servirà agli studenti universitari, quelli di medicina, che studiano tra la facoltà, il santa Maria Goretti (l’ ospedale civile) e l’Icot (l’ospedale ortopedico).

Bene, male non fa certo ma resta il nodo della mobilità di massa in una città nata e cresciuta già con l’ automobile e la sua libertà.

E la mobilità di massa?

Un autobus di ultima generazione

Si pensa a linee aggiuntive e qualcosa è meglio di niente, ma si evita sempre di affrontare il nodo di una mobilità che non escluda mezzi di trasporto ma li integri. A Latina, per esempio, non è valido il birg, il biglietto giornaliero di intermodalita’ che vale a Roma. A Latina le piste ciclabili non trasportano ma passeggiano e non aggiungono possibilità di spostamenti, ma sono dedicate al tempo libero. I bus? In realtà esiste una sola linea di trasporto da Latina alla stazione ferroviaria e gli orari dei bus manco sono integrati con l’ orario dei treni.

Non c’è raccordo. Non si è mai organizzato un modello integrato di trasporto e muoversi senza auto a Latina diventa una avventura. Si sono realizzate infrastrutture abnormi, penso alle autolinee nuove dove attestano i bus del Cotral, che vivono poche ore al giorno e poi diventano terra di nessuno.

Dopo le rotonde, poco o niente

La pista ciclabile di Latina

L’ultima rivoluzione funzionale ad una mobilità spedita è stata la realizzazione delle rotonde in sostituzione dei semafori, va riconosciuto il merito all’allora assessore Maurizio Guercio. Poi?

Poi la città diventa orgogliosa di aver esteso la linea Latina scalo – Latina fino all’Icot. Va bene ma ora con quasi 150 mila residenti è il caso di pensare qualcosa di diverso, Latina è città comoda se non pensiamo a come farla rimanere tale tra poco sarà, una città incubo