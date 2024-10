Tutti Calenda con l’automotive degli altri, ma oggi Schlein gli dà ragione

Il "cassandrismo" snobbato e la salita in arcione a danno ormai fatto: tutti i guai di un'Italia che non sa cogliere i segnali

C’è un sottile intreccio politico ed economico nella nuova stagione di esegesi del pensiero di Carlo Calenda in ordine alla crisi Stellantis. Solo che prima di squadernarlo servono un paio di preamboli. Il primo: noi italiani al solo sentir nominare la parola “intreccio” fiutiamo marcio e no, non è questo il caso. Poi il secondo, quello forse più cardinale: sull’automotive e sui suoi guai già terminali per lo più ignorati dall’Italia che manovra Calenda aveva ragione.

Ragione come mai prima, ragione netta e cristallina che è andata a cozzare contro una realtà scomoda. Quella cioè per cui sembra che esista una certa sinistra tarata apposta non per risolvere preventivamente i guai, ma per attendere che essi arrivino. Questo per poter dire che qualcuno li ha fatti, quei guai.

E poi magari salire in arcione all’effetto degli stessi o farsi una sgambata a Roma, alla manifestazione di ex Triplice sindacale e chi più ne ha più ne metta contro le grane del giocattolo rotto di (da) Carlos Tavares.

Tutti a Roma, ma è servito davvero?

La manifestazione di Roma (Clicca per ingrandire)

I sindaci della Consulta del Cassinate sono stati probabilmente i soli che, sulla scorta di una situazione socio-economica difficile, a Roma ci sono andati con perfetto orientamento spazio-temporale. Alla fin fine sono loro quelli che reggono il termometro dei territori.

Sono loro che vivono le difficoltà degli stessi e le vedono andare a crogiolo nella difficoltà empiriche delle famiglie. In Italia abbiamo un problema grande del ragionamento sistemico e il caso Stellantis non fa eccezione. Sì, noi ragioniamo troppo sistemicamente.

Si tratta di un protocollo giusto, ma fuorviante, per cui il primo ragionamento che facciamo quando un sistema produttivo va in crisi è quello del mancato Pil. E delle strategie industriali, dei grandi ambiti di categoria, delle analisi dei sacerdoti dell’economia e dei dati a lungo termine “mentre passa la locomotiva dell’Europa”.

Cingolani che cita Draghi e i 5 punti

Mario Draghi

Su Il Foglio ad esempio Stefano Cingolani dà focus ampio al fenomeno, e cita Mario Draghi. Per cui la crisi dell’auto “non è colpa dei giovani (che non comprano/si fanno comprare più auto appena arrivati ai 18), o almeno non è solo colpa loro. La congiuntura è girata prima del previsto. L’inflazione ha gonfiato i prezzi e sgonfiato il potere d’acquisto. L’incertezza mondiale, le guerre, l’instabilità permanente hanno reso prudente anche chi ha un buon gruzzolo su cui vegliare”.

E ancora: “Tutto ciò ha raffreddato la domanda proprio nel momento in cui maturava la più grande trasformazione strutturale in oltre un secolo”.

Il dato è che spostamento del mercato, rivoluzione elettrica, valorizzazione del format-veicolo da hardware a software, car-sharing ed economia circolare sotto stati tutti mezzi boia dell’automotive occidentale ed europeo. E’ tutta roba sacrosanta e giusta, roba da studiare e mettere in equazione. Tuttavia non dà la cifra di un padre o di una madre che non sanno se bestemmiare o piangere dopo che la fabbrica li ha messi in mobilità, contratto solidale, al lavoro in Francia con i reumi da anagrafe o addirittura alla porta. In certe cose purtroppo l’effetto fa più rumore della causa.

Prima e meglio di tutti

Carlo Calenda (Foto: Andrea Panegrossi / Imagoeconomica)

Ecco, il merito di Carlo Calenda è stato quello di aver spiegato, in tempi, non sospetti, che verso questo stavamo andando. Poi ci siamo arrivati e tutti giù a mugugnare o fare metal contro il supermanager portoghese ed il gruppone degli Elkan. Il leader di Azione avrà tanti difetti (e finora ha avuto il pregio di mostrarceli quasi tutti) ma di certo non gli mancano competenze e visione prospettica.

Per lui lo sciopero è stato “un bel segnale. Soprattutto perché erano tanti anni che i sindacati dell’auto non sfilavano insieme. E’ importante che l’abbiano fatto su una vicenda così urgente. Purtroppo come sarebbe potuta andare a finire lo si capiva da tempo”. Insomma, alla fin fine viene il sospetto che se Calenda non avesse insistito così tanto sul tema Stellantis a spulciare la margherita nera dei suoi guai ci si sarebbe arrivati comunque – per ineluttabiltà storica diciamo – ma messi meno peggio in quanto a soluzioni e groove organizzativo.

Le analisi di Giangrande e Massafra

Giuseppe Massafra, Segretario Cgil Frosinone – Latina

E siccome parliamo, tanto per fare un esempio, di Cassino Plant, dove si prevedono, tra diretti ed indotto, dai 600 ai 1400 licenziamenti per il 2025, la questione è seria. Lo aveva preconizzato Francesco Paolo Giangrande di Uilm e gli aveva fatto eco di rispondenza Giuseppe Massafra di Cgil.

Poi Tavares era stato “audito” alla Camera (termine giolittiano che la dice lunga su quanto siamo a volte sterilmente logorroici) e – guarda un po’? – Calenda era diventato la Cassandra buona del bigoncio. Cioè uno che nessuno voleva ascoltare quando ci si poteva organizzare meglio e che adesso molti vogliono invocare sennò perdono la patente di credibilità per “stare sul pezzo”.

Un dato politico è certo: anche al netto della diga su come leggere ed applicare il Green Deal la crisi di Stellantis e dell’automotive in generale ha fatto bene ai rapporti tra Calenda ed Elly Schlein.

Elly che si rimettersi in rotta

Elly Schlein (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Quello che serve, oltre le bandierine, è un “lavoro serio per elaborare un piano industriale vero, con proposte per abbassare il costo dell’energia”. Ecco, se c’è un dono in purezza che la segretaria dem ha e che le va riconosciuto, è quello della assoluta assenza di paura nell’ammettere, o nel far capire, che certi temi magari li poteva affrontare meglio. In merito e timing.

Su Il Foglio Calenda l’ha messa giù meglio: “Ho spesso criticato la segretaria Schlein per i silenzi e le timidezze su Stellantis, complice anche la proprietà degli Elkann su Repubblica. Devo riconoscere che ha cambiato posizione e questo è un fatto assolutamente positivo”.

Palazzo Chigi ed il coinvolgimento

Le strade sono due: portare anche John Elkann in Parlamento e mettere alle strette Giorgia Meloni per un coinvolgimento trasversale su una faccenda che non ammette polarizzazioni pubblicistiche da bottega. Per fare questo magari la premier dovrebbe anche correggere il lessico altisonante di Adolfo Urso, che da ministro sul pezzo “continua a parlare di rilancio dell’Ilva, del milione di veicoli che dovrebbero essere prodotti in Italia, tutte cifre campate in aria”. Su un Piano di Transizione 5.0 più settato e meno “spotteggiante”.

Foto: Paolo Cerroni © Imagoeconomica

E soprattutto su una nuova prospettiva. Quella per cui i problemi di sistema vanno affrontati partendo dai guai dei fruitori finali, della gente che pere il lavoro, invece che dalle grane dei commander e degli analisti studiati.

Perché un problema può essere enunciato per far vedere che lo hai capito, oppure risolto per far capire che lo hai affrontato.

E l’Italia politica ed economica è ora che questa scelta obbligata di focus reale la faccia.