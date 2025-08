Tutti contro tutti: il Romanzo… comunale dell’estate a Frosinone

A Frosinone estate sempre più rovente per il sindaco Mastrangeli. Il BRT ha alzato ancor di più la tensione con la riunione di giunta di lunedì che rischia di acuire le divisioni. Come voteranno gli assessori di FdI? Intanto Forza Italia va all'attacco del primo cittadino chiedendogli di rimettere il mandato nelle mani della coalizione. Senza dimenticare la posizione ipercritica di Antonio Scaccia. A settembre un'inevitabile resa dei conti

Il Comune di Frosinone vive un’estate politica rovente, dove le tensioni interne alla variegata maggioranza di centrodestra/sinistra rischiano di trasformare gli ultimi due anni di consiliatura, in una vera e propria via crucis per il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Il Bus Rapid Transit, fiore all’occhiello del progetto e della vision del sindaco sulla mobilità sostenibile cittadina è diventato negli ultimi giorni l’ennesimo motivo di scontro interno.

BRT continua a dividere, riunione di giunta cruciale

La riunione fiume del 31 luglio tra sindaco, giunta e consiglieri, si è conclusa senza alcuna decisione concreta sulla variante del tracciato, lasciando il progetto in stallo. Alcune assenze, secondo rumors interni strategiche, e le posizioni divergenti di FdI (che vuole bloccare il progetto) hanno evidenziato una maggioranza sempre più fragile. In perenne ricerca di un equilibrio sempre più difficile da trovare.

Il BRT sempre più terreno di scontro politico a Frosinone

Il sindaco avrebbe abbandonato la riunione di maggioranza visibilmente alterato, racconta a microfoni spenti chi era presente. Mastrangeli invece ha provato a negare l’accaduto il giorno dopo, facendolo passare per un impegno personale. Ma il messaggio politico è stato chiaro: il BRT è diventato terreno di scontro, non di convergenza.

Domani la delibera sul Bus Rapid Transit verrà portata in Giunta. Come voteranno gli assessori di FdI consapevoli che il partito è contrario?

Forza Italia all’attacco del sindaco

A rendere ancora più pesante e delicata la situazione è stato, in queste ore, l’intervento del capogruppo di Forza Italia Maurizio Scaccia il quale ha detto a Mastrangeli: “Caro Sindaco non è questa la strada giusta per proseguire la tua esperienza amministrativa. I cittadini non ti hanno eletto per prestarti al tatticismo della minoranza di centrosinistra che ora ti tiene in pugno”.

Maurizio Scaccia

“Sei diventato Sindaco perché hai seguito la bussola della coalizione del centrodestra – ha aggiunto Scaccia – Anche altri importanti partiti e liste storiche della tua maggioranza ti stanno mandando segnali chiari ed è ora che finisca questa pantomima e tu rimetta il proseguo del tuo mandato nelle mani della coalizione che ti ha eletto”.

Più chiaro di così, era difficile.

Mastrangeli-Scaccia, gelo… siberiano

Inoltre, della serie questa singolare maggioranza non si fa mancare veramente nulla, la tensione tra il sindaco e il suo vice, Antonio Scaccia (Lista per Frosinone) è palpabile e certificata. Scaccia, sia direttamente che tramite il suo Capogruppo Corrado Renzi, in Aula ha criticato il sostegno dell’ex sindaco del PD Domenico Marzi all’amministrazione, ritenendolo poco lineare.

Antonio Scaccia

Peraltro, ribadendo ogni volta un concetto che è diventato ormai il mantra della Lista: “Nicola Ottaviani è stato il miglior sindaco della storia di Frosinone”. Un auspicio, o un avviso ai naviganti, nemmeno troppo velato, per le elezioni del 2027? Si vedrà.

Il dato politico è che la distanza tra il sindaco ed il suo vice in questo momento è siderale. L’assenza di Scaccia alla cena di maggioranza, organizzata nei giorni scorsi dal sindaco al Mantova del Lago a Posta Fibreno della scorsa settimana, e la convocazione parallela di una riunione della sua lista civica, sono segnali di una frattura profonda. Il gelo tra i due rischia di compromettere ulteriormente la tenuta della coalizione.

Numeri sempre più risicati

La definizione del Consigliere comunale di opposizione, il socialista Vincenzo Iacovissi “questa è una “maggioranza della non sfiducia“ fotografa perfettamente la situazione. L’unico collante che tiene unita ancora la baracca è il timore della interruzione anticipata della consiliatura.

L’aula del consiglio comunale di Frosinone

Mastrangeli, pur avendo fatto una importante apertura in maggioranza a consiglieri provenienti dall’opposizione, paradossalmente continua a governare con numeri risicati: oggi inchiodati a quota 16. Per stare meglio qui giaccio.

Comunque insufficienti per la validità della seduta del Consiglio comunale, per precisa scelta politica convocato sempre in Prima chiamata, quando di consiglieri ne servono 17. Per andare avanti serve quindi l’aiuto indispensabile e imprescindibile dei 3 consiglieri della lista Marzi. L’altro consigliere del gruppo dell’ex sindaco, Mario Papetti ha detto ufficialmente che non garantirà mai nessun sostegno, nè diretto nè indiretto, alla maggioranza di Mastrangeli.

Tenuta della maggioranza appesa ad un filo

Paradosso dei paradossi, tutto questo andirivieni di consiglieri non si è tradotto in coesione politica e stabilità. Anzi, gli scontenti di questa situazione, tra i fedelissimi o ex di Mastrangeli, cominciano ad essere sempre di più. Il sindaco, pur ostentando ottimismo, in realtà sembra sempre più isolato e costretto a rincorrere alleanze variabili.

Mastrangeli in Consiglio comunale

La consiliatura non è ancora finita, ma il percorso si fa sempre più impervio. Nessuno vuole tornare alle urne, è una circostanza di evidenza solare e in senso trasversale. Ma la tenuta della maggioranza è appesa a un filo.

Alla ripresa delle attività in autunno Mastrangeli dovrebbe interrogarsi seriamente su come andare avanti: rilanciare un patto politico chiaro con il centrodestra che lo ha eletto, quindi con tutti i partiti FdI-Lega e ovviamente Forza Italia e con le liste civiche, compresa la sua. Oppure, prepararsi a gestire una transizione, per i prossimi 18 mesi sempre più difficile e delicata.

Di fatto, una via crucis. Tertium non datur. Sullo sfondo ci sono le elezioni provinciali di fine anno o inizio del prossimo. Come canta Ligabue “il meglio deve ancora venire”.