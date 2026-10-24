Tutto come previsto: nove sigle, un nome, il candidato è Iacovissi

Frosinone, il centrosinistra si ricompone intorno a Vincenzo Iacovissi: nove forze su un solo candidato, Angelo Pizzutelli fa il passo di lato, il Movimento 5 Stelle resta sulla soglia. Dopo quindici anni, l'alternativa ha un volto. Ma non ha nemmeno una persona capace di mandare un comunicato stampa.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Nove sigle in fila. Vincenzo Iacovissi le conta una per una: come si fa con le firme in calce ad un atto che lascia incredulo per primo il beneficiario: Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Possibile, Italia Viva, Progetto Civico Italia, e poi Psi, Frosinone Aperta, Area Vasta, Provincia in Comune. Nove nomi sotto uno solo: per candidarlo come sindaco della città. A Frosinone non accadeva da anni, lo annota il candidato: «per la prima volta dopo diversi anni si ricompone la coalizione di centrosinistra nella città capoluogo».

Il tavolo era quello annunciato una settimana fa. Il 15 ottobre, alla Pisana, i vertici regionali del centrosinistra avevano consegnato ai livelli territoriali un’indicazione che aveva la forma del consiglio e la sostanza dell’ordine: a Frosinone si va uniti. (Leggi qui: Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi).

Barbara Di Rollo e Ivan Quadrana erano stati indicati come coordinatori del tavolo frusinate. Da quel tavolo è uscita la nota con cui la coalizione comunica di avere «individuato come candidato Vincenzo Iacovissi». Quello che a Roma era un auspicio politico, a Frosinone è diventato un nome. Un evento che è rimasto quasi nascosto, catacombale: come se si avesse paura di farlo sapere fuori dalle Segreterie politiche; tra tanta gente riunita per far finta di individuare il candidato non ce n’è stato uno capace di mandare la nota stampa a tutte le Redazioni. Se questa è la squadra c’è già qualcosa da rivedere.

Il passo di lato

Angelo Pizzutelli e Vincenzo Iacovissi

La politica italiana conosce una grammatica precisa dei rinunciatari: chi si ritira, chi viene ritirato, chi fa un passo indietro. Angelo Pizzutelli ne ha scelto una quarta declinazione, quella che la nota chiama «un passo di lato». Non indietro: di lato. La differenza non è lessicale. Il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Consigliere anziano, l’uomo che Iacovissi stesso continuava a indicare per la presidenza dell’Aula, resta sulla scena. La coalizione lo definisce «una forte e centrale risorsa», e il candidato gli riserva il ringraziamento più personale del suo testo: uno spirito «di generosità e lealtà» che «per me personalmente significa davvero molto».

Vero. Soprattutto perché Angelo Pizzutelli sposta tra gli 800 ed i 1.000 voti personali. E cosa pensi di queste elezioni lo ha già fatto capire: come candidato proposto dal Pd agli alleati è stato l’aspirante sindaco più improbabile che si sia mai visto a Frosinone: non una conferenza stampa, non un incontro pubblico, non un solo caffè. Era chiaro a lui per primo che il suo nome serviva solo per cedere con dignità ad un accordo con i Socialisti che è stato costruito oltre un anno fa quando si è votato a Ceccano. Angelo Pizzutelli è tutto ma non è sciocco: ha recitato la sua parte.Il tempo dirà se era previsto un ristoro.

Sotto una buona stella

Vincenzo Iacovissi e Gian Franco Schietroma

Intanto va in scena il primo elemento di novità istituzionale: il Partito più grande della coalizione ha rinunciato al proprio candidato per sostenere quello di un Partito che in Consiglio regionale non ha nemmeno un seggio. Era stato questo, alla Pisana, il passaggio chiave: tutte le componenti del Pd avevano garantito di non porre veti su alcun nome, anche fuori dal Partito. La promessa è stata mantenuta nel giro di nove giorni.

Ricalca uno schema antico e fortunato che risale ai giorni in cui il centrosinistra vinceva a mani basse: una candidatura Dem a Ceccano ed una Socialista a Frosinone o viceversa. Insieme, i due Partiti hanno sempre vinto o quantomeno reso difficile la vittoria agli avversari. I numeri di oggi non sono quelli di un tempo: ma le divisioni nel centrodestra di oggi a Frosinone sono tali da rendere clamorosamente competitiva anche la risorta alleanza Pd-Psi.

La soglia dei Cinque Stelle

(Foto © IchnusaPapers)

Ma la strada verso Palazzo Munari non è né in discesa né senza buche. La prima e più evidente la lascia il Movimento 5 Stelle: «prende atto dei risultati del tavolo e del confronto e si rende disponibile alla discussione». Anche per i pentastellati non sono più i tempi d’oro: nella stagione in cui Luigi Di Maio & co prendevano oltre il 30% in Italia, a Frosinone arrivavano ad eleggere due soli Consiglieri comunali. Oggi dovranno capire se riescono a chiudere una lista e se gli conviene contarsi, certificando il loro reale peso elettorale.

Iacovissi ricambia ringraziando i pentastellati «per la disponibilità al dialogo». Prendere atto non è aderire; essere disponibili alla discussione non è firmare. I Cinque Stelle erano seduti alla Pisana il 15 ottobre ma nell’elenco delle nove forze che Iacovissi ringrazia non compaiono. C’è una certa differenza tra chi ha scelto e chi si riserva di scegliere: è la variabile che decide se il campo si chiude o resta un semicerchio.

Il programma, le primarie delle idee

Il testo della coalizione mette in fila le priorità con il linguaggio delle piattaforme: le persone e le famiglie, le «situazioni di difficoltà e di sofferenza», i servizi sociali, lo sviluppo, l’ambiente, i «grovigli di mobilità». E un bersaglio politico dichiarato: le giovani generazioni «trascurate da anni dal governo di destra». È la sola frase della nota che nomina l’avversario e lo fa senza nominarlo.

Angelo Pizzutelli e Riccardo Mastrangeli

Iacovissi aggiunge il metodo. Il programma, scrive, passerà da «primarie delle idee» e dal contributo di ciascuna forza, «in un’ottica di partecipazione e coinvolgimento». L’obiettivo dichiarato è un’alternativa «ancorata ai bisogni concreti delle persone e adeguata al prestigio di un capoluogo di provincia». La parola prestigio, in un documento politico frusinate del 2026, ha un peso specifico: arriva mentre il Consiglio Comunale è alla sua ottava votazione a vuoto per eleggere un presidente d’Aula e il sindaco Riccardo Mastrangeli governa senza Giunta, con la Consiliatura che molti danno per finita prima della scadenza naturale.

Qualunque risultato dovesse centrare Iacovissi, dovrà comunque erigere un monumento al centrodestra che per quattro anni e mezzo ha trascorso il suo tempo a logorare il sindaco Riccardo Mastrangeli senza accorgersi di logorare se stesso. Sarà necessario un restauro di credibilità talmente impegnativo che la realizzazione della Cappella Sistina sembrerà una passeggiata di salute.

Il tempo delle istituzioni

Fabrizio Cristofari

Il nome di Iacovissi viene ufficializzato in un giorno qualunque. Arriva mentre il centrodestra che amministra la città da quindici anni non riesce a eleggere il presidente della propria assemblea, mentre Fabrizio Cristofari, dai banchi del Pd, offre al sindaco una soluzione istituzionale per separare la crisi dell’Aula dalla crisi politica. Il centrosinistra si presenta compatto nel momento esatto in cui la maggioranza si presenta divisa, e la coincidenza non è casuale: alla Pisana era stata proprio la frantumazione del centrodestra a convincere i vertici regionali che la finestra fosse aperta.

Mancano pochi mesi al voto. Iacovissi chiude con due formule, «Voltiamo pagina» e «Sempre Avanti!», che appartengono a due tradizioni diverse della sinistra italiana e che oggi convivono sotto la stessa firma. È un segno. Ma le coalizioni, in questo Paese, si misurano meno al momento della nascita che al momento della prova: quando il programma dovrà tradursi in liste, le liste in assessori, gli assessori in decisioni.

Frosinone ha vissuto anni in cui le alleanze nascevano larghe e si scioglievano al primo bilancio. La domanda che il 2027 porrà alla città non è se il centrosinistra sappia unirsi, ma se sappia restare unito dopo aver vinto, o dopo aver perso. Per ora c’è un nome, nove sigle, e una sedia lasciata libera con dignità. Ed un comunicato stampa che nessuno è stato capace di mandare a tutti. Non è poco. Non è ancora tutto.