Tutto quello che può accadere ora con la crisi a Frosinone

Un anno fa, in questi giorni, le otto defezioni sul voto per i rifiuti. La crisi è partita da lì. E dopo un anno non trova ancora soluzione

Era esattamente il 23 giugno 2023: il mondo scopriva che dentro al battiscafo Titan erano tutti morti, il Governo si confrontava con lo scoglio del Mes e Salvini diceva che si trattava di uno strumento poco utile. In quelle stesse ore un anno fa si stava celebrando un Consiglio Comunale ordinario e all’ordine del giorno c’era anche la delibera sul futuro della raccolta dei rifiuti a Frosinone.

Al momento del voto, del tutto inaspettatamente ben otto consiglieri Comunali di maggioranza si alzano ed escono dall’Aula consiliare. La delibera viene approvata lo stesso: ma con soli 13 voti rispetto ai 22 disponibili della intera maggioranza. La crisi all’interno del centrodestra cittadino è partita quel giorno lì. E non si è più ricomposta. (Leggi qui: E il sindaco finì ostaggio della sua maggioranza. E leggi anche: Ora a Frosinone tutto può succedere).

Nessuno ha aggiustato

Maurizio Scaccia

Nessuno, né da una parte né dall’altra, ha fatto realmente qualcosa per aggiustare le cose. Anzi. Sono passati 12 mesi, 52 settimane, quasi 365 giorni, scanditi da puntuali interrogazioni della maggioranza alla maggioranza stessa durante il question time. E poi da polemiche, distinguo, attacchi sugli organi di informazione. E la spaccatura tra i Consiglieri “malpancisti“, o comunque per nulla allineati con il resto della maggioranza, è diventata sempre più profonda.

Per certi versi anche clamorosa, se si considera che sono passati “solo” due anni di governo Mastrangeli. Fino ad arrivare in queste ore: dove all’esito della verifica programmatica, quattro Consiglieri di maggioranza ieri hanno ufficialmente chiesto al Sindaco l’azzeramento della Giunta. Lo hanno fatto Anselmo Pizzutelli (Capogruppo Lista del Sindaco); Pasquale Cirillo (Capogruppo Lista Frosinone Capoluogo / Forza Italia) Maurizio Scaccia (Capogruppo Forza Italia) e Giovanni Bortone (Capogruppo Lega) .

Quattro capigruppo di maggioranza (in gruppi peraltro già spaccati al proprio interno) che chiedono di azzerare il proprio esecutivo che li rappresenta in Giunta. È forse un unicum nelle amministrazioni italiane. Ma tant’è.

La strada stretta

Maria Antonietta Mirabella

Per inciso, non si conosce ancora la posizione dell’ultimo Consigliere “malpancista” ufficiale, Maria Antonietta Mirabella. Ma tutto fa supporre che anche lei sia d’accordo con la richiesta dei colleghi. I quali, di fatto, hanno sconfessato due anni di amministrazione del sindaco e degli assessori. Quanto è stato fatto fino ad ora dall’amministrazione di cui fanno parte, per loro non va bene. “L’è tutto sbagliato. L’è tutto da rifare” avrebbe detto Gino Bartali, uno dei più forti ciclisti italiani di sempre. E adesso?

La strada per il sindaco è stretta, inutile negarlo. Innanzitutto alcune valutazioni.

Le dimissioni di massa dei Consiglieri sono da escludere. Ne servono 17. Nessuno, né in maggioranza né all’opposizione (che non è tenuta a fare da sponda), andrà dal notaio per firmare. Perché? Nessuno sega il ramo dell’albero dove è seduto. Secondo. Chi si assume la responsabilità di “rompere” la coalizione a Frosinone poi se ne deve assumere la responsabilità, in toto. Anche davanti agli elettori: che in genere non apprezzano le rotture anticipate delle amministrazioni.

Frosinone è un capoluogo importante, anche dal punto di vista politico, per il Lazio. Rompere è un attimo e non è difficile. Rimettere insieme i cocci invece è molto più difficoltoso e richiede i necessari tempi di decantazione. A meno che qualcuno non stia già lavorando per il Re di Prussia.

Il passaggio chiave

Antonio Scaccia. Foto © Stefano Strani

In ogni caso Mastrangeli deve ancora incontrare i responsabili dei Partiti e delle liste civiche. Non è una circostanza di poco conto. Sarà quello il passaggio chiave di tutta la verifica: quello che determinerà la prosecuzione o la fine anticipata della consiliatura.

Si può pensare di proseguire fino al 2027 se al sindaco verranno fornite sufficienti garanzie di “tenuta” dai Partiti (in particolare da FdI e FI, scontato che ci sia quella della Lega che lo ha indicato) e dalle liste civiche. Il tutto prescindendo dalla chiara ed inequivocabile presa di posizione dei Consiglieri “malpancisti”. In soldoni si va avanti se gli dicono: “Riccà vai avanti così!“. Perché si andrebbe avanti con una maggioranza a “scartamento ridotto“, con 15/17 consiglieri di provata fiducia e con il ricorso alla seconda convocazione cioè la riproposizione dei temi in Aula in modo che bastino meno voti per approvarli.

In alcuni casi, su talune delibere “politicamente pesanti” potrebbe essere necessario trovare qualche voto di una parte dell’opposizione. Senza escludere, se proprio necessario, qualche piccolo aggiustamento sulla Giunta: non sarebbe uno scandalo. Ci sta.

Se invece i Partiti dovessero dimostrare qualche tentennamento o imbarazzo nei confronti della situazione, allora le strade sarebbero solo due per il sindaco. Azzerare la Giunta e dare vita al Mastrangeli 2: con un nuovo esecutivo che tenga conto del quadro politico attuale in Consiglio e dei risultati delle Europee, superando quello fotografato due anni fa quando il centrodestra vinse le elezioni comunali.

Scelta insopportabile

Certo l’azzeramento della Giunta il Sindaco lo vede come i granellini di sabbia negli occhi: insopportabili. Per una serie di ragioni: politiche e personali. Politicamente perché significherebbe ammettere che la sua macchina amministrativa, in due anni, non ha funzionato, anche se in realtà non è affatto così. Ci sono importanti traguardi già raggiunti, e da raggiungere a breve, a confermarlo.

In secondo luogo, con la maggior parte degli assessori Mastrangeli ha rapporti di sincera stima, considerazione ed affetto personali. Non li butterebbe mai a mare. Però si sa: la politica non può essere fatta con i sentimenti. Ma nemmeno con i risentimenti.

C’è poi un’altra possibilità: rassegnare le dimissioni e attendere i famosi 20 giorni previsti dal Testo Unico sugli Enti Locali per poterle eventualmente ritirare. Oppure no. Ed in quel caso tutti sarebbero costretti a scoprire tutte le proprie carte. Alcune, al Comune Capoluogo nonostante gli eventi sono ancora coperte: è abbastanza evidente.

In politica, quello che ti da il fendente “mortale” (metaforicamente parlando), non lascia mai le proprie impronte sul manico del coltello. Certo è che il sindaco non si farà logorare ancora per molto. Da nessuno. Per cui, tutto può ancora accadere: gli scenari sono diversi ma tutti con percorsi quasi obbligati.

Il silenzio dell’opposizione

L’opposizione dal canto suo, non fa “casino” più di tanto. Come al solito. Ma dal divano, tra una partita dell’Italia e l’altra, si gode lo spettacolo (del tutto inaspettato e insperato), mangiando pop corn e sorseggando Coca Cola. In attesa degli eventi.

D’altronde, una delle riflessioni che ci ha lasciato in eredità la famosa scrittrice americana Ursula K. Le Guin, è: “L’unica cosa che rende la vita sopportabile è una permanente ed intollerabile incertezza; il non sapere cosa verrà dopo.”