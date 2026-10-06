UDC, Neri non per… convenienza ma un ritorno che ridà fiducia agli elettori

Dopo il rientro nell'Unione di Centro del consigliere regionale romano, il dirigente Andrea Fiorito ha voluto sgombrare il campo da ogni illazione. "Non è stata una scelta opportunistica ma un atto di responsabilità verso quanti si erano impegnati ad eleggere un proprio rappresentante". Il partito ritrova un punto di riferimento con un focus su infrastrutture, mobilità e sviluppo socio-economica. Guardando con un occhio diverso alle elezioni regionali del 2028

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Certi amori non finiscono. Fanno giri enormi e poi ritornano. Specialmente se in mezzo c’è una poltrona in consiglio regionale. Con il rientro ufficiale del consigliere Nazzareno Neri tra le fila dell’Unione di Centro, lo scudo crociato torna ad allungare la sua ombra tra i banchi della Pisana.

Una manovra che chiude una parentesi politica e riallinea la rappresentanza istituzionale al verdetto delle Regionali di febbraio 2023, quando Neri venne eletto proprio sotto il simbolo dell’UDC prima di concedersi una parentesi nel gruppo di Noi Moderati.

Oltre la girandola delle poltrone

Andrea Fiorito

Al di là della girandola delle poltrone, l’operazione punta a dare voce e struttura all’area moderata e cattolico-popolare all’interno della maggioranza di governo regionale. A spazzare via il sospetto (che in effetti era circolato) di trasformismo, ci ha pensato Andrea Fiorito, coordinatore dell’UDC per la provincia di Frosinone e responsabile regionale dei Trasporti del Partito: “Questo non è un cambio di casacca né una scelta opportunistica, ma un atto che torna a dare dignità a chi si era impegnato per eleggere un proprio rappresentante”.

In sostanza, si tratta della ricomposizione di una frattura con gli elettori del 2023, che ritrovano il proprio punto di riferimento istituzionale. Una sponda diretta che apre nuove prospettive operative per i territori e le province, con un focus preciso su infrastrutture, mobilità e sviluppo socio-economico delle aree periferiche.

L’UDC rilancia il suo impegno in Regione

Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’UDC

L’UDC dimostra così di non volersi accontentare di un ruolo meramente testimoniale, puntando a ritagliarsi uno spazio operativo e programmatico preciso. Resta solo da vedere se il ritorno dell’unico eletto dello scudo crociato farà davvero sentire il proprio peso nella coalizione o se, alla prova dei fatti, il peso strategico del Partito finirà per somigliare più a un revival che a un vero e proprio ago della bilancia.

“E’ stato una scelta politica effettuata con senso di responsabilità istituzionale – ha dichiarato Neri– L’intento è di consolidare l’area moderata, popolare e cattolica del centrodestra e garantire continuità amministrativa e stabilità alla Regione Lazio. Ma già siamo proiettati al secondo mandato del presidente Rocca nel 2028».