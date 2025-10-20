Umberto Santoro e FdI ai titoli di coda?

Ad Alatri Fratelli d'Italia potrebbe perdere un pezzo importante come il consigliere comunale e delegato ai Servizi Sociali. Da tempo ha assunto una posizione defilata. Oggi riunione decisiva per chiarire la situazione

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Potrebbero essere le ultime ore da Consigliere comunale e delegato ai Servizi Sociali di Alatri nelle file di Fratelli d’Italia. Umberto Santoro vive da mesi un forte distacco con i vertici del Partito e fin qui ci può stare: ma ad avvicinarlo in maniera pericolosa alla linea del confine sono le critiche che ultimamente ha manifestato verso i due assessori in Giunta.

Per questo Fratelli d’Italia ha deciso di svolgere una riunione per il pomeriggio di oggi presso la propria sede. Un incontro confermato dalla coordinatrice Raffaella Conti. Vuole vederci chiaro e chiudere la partita in un senso o nell’altro.

La giornata

Il Comune di Alatri in pieno centro

La riunione è quella che il Partito tiene regolarmente ogni mese ma è chiaro che all’ordine del giorno ci sarà da analizzare questa situazione.

Decisiva sarà la presenza di Umberto Santoro con il quale i vertici del Partito intendono avere un chiarimento franco ma soprattutto definitivo. Nessuno rilascia dichiarazioni ufficiali in attesa del confronto se ci sarà. Nel frattempo Santoro è stato irraggiungibile per l’intera domenica.

Già assessore della giunta Cianfrocca, ha dovuto rinunciare per esigenze di maggioranza. Un sacrificio che gli è pesato. Poi è rientrato come Consigliere comunale riottenendo la delega ai Servizi Sociali. Candidato alle scorse provinciali del 2023 è stato di fatto lasciato solo (questo ha sempre sostenuto sotto voce) pur ottenendo 2265 voti. Infine da mesi si è eclissato come confermano tutti gli esponenti di maggioranza e di FdI.

Il sindaco Maurizio Cianfrocca

Una situazione quindi che necessita un chiarimento. Urgente. Sarà rottura? Farà un cambio di passo? Chiederà come risarcimento dei suoi “sacrifici” una nuova candidatura, questa volta blindata, alle prossime provinciali di gennaio? L’esito della riunione chiarirà ma l’ipotesi che possa decidere di lasciare FdI esiste tanto che alcuni rumors parlano di avvicinamenti e contatti con altri Partiti nei mesi scorsi. Come Forza Italia, anche se per ora in stand-by

Il ruolo di FdI

Gianluca Borrelli

Tanto forte nelle urne quanto acciaccato in aula consiliare. Questo è in sintesi Fratelli d’Italia che ad Alatri esprime in giunta due assessori. Da ricordare che mesi fa c’era stata l’estromissione dal gruppo di Gianluca Borrelli ora all’opposizione ma pur sempre in FdI come lui ricorda “sono di Fratelli d’Italia in particolare della stessa Fratelli d’Italia che ha firmato 39 punti di criticità di questa amministrazione“.

Poi il caso di Damiano Iovino, l’ex coordinatore uscito dal Partito in polemica con i vertici e la loro linea: ha annunciato “sempre da destra” una propria lista civica.

Insomma la settimana che si apre sarà importante per FdI e da cui si attendono risposte. Di pace ritrovata o nuova rottura interna.