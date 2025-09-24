“Un amministratore di sostegno per Sgarbi”. Ad Arpino ne sanno nulla

"Chiesta la nomina di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi”. Ma ad Arpino lo hanno sentito da poco "dovevamo vederci molto presto con il sindaco”

Ad Arpino giurano di non saperne niente e che lo hanno sentito al telefono cinque giorni fa: «Ci ha detto che stava molto meglio e che presto ci saremmo incontrati» dice il vicesindaco Massimo Sera. Nessuno sa nulla di un’udienza fissata al Tribunale Civile di Roma per l’eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il sindaco Vittorio Sgarbi in quanto “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”.

A chiederlo sarebbe stata la figlia del critico d’Arte, Evelina Sgarbi, tramite il suo legale Lorenzo Iacobbi.

A darne notizia in anteprima è il quotidiano on line IlGraffio.net solitamente informatissimo sui retroscena nella capitale.

Udienza in un mese con gli Sgarbi

Vittorio Sgarbi dalla sarta con il costume tradizionale di Arpino

Dopo l’istanza, riferisce il direttore Monica Macchioni è stata fissata un’udienza per il 28 Ottobre. Già risulterebbero partite le notifiche per parenti e congiunti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma Sgarbi, la compagna Sabrina Colle.

Vittorio Sgarbi non sta bene da qualche tempo ed ha dovuto fare ricorso ad un periodo di ricovero ospedaliero per affrontare la fase più critica. Ad Arpino, dove è stato eletto sindaco, non si vede da mesi e l’amministrazione viene guidata dal vicesindaco Massimo Sera. Che però è stato in costante contatto con il primo cittadino, concordando con lui le linee essenziali.

«Sapevamo che le sue condizioni erano state severe. Ma dopo una quindicina di giorni la fase acuta della malattia era stata superata e c’era stato un graduale miglioramento. Ci sentiamo ogni settimana ed ogni volta che ce n’è necessità. Ribadisco: l’ho sentito cinque giorni fa e mi ha detto che preso ci saremmo incontrati».