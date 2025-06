Un ciociaro alla comunicazione Rai: Casinelli ed il valore del vivaio frusinate

Il giornalista originario di Arpino, l'esperienza nella comunicazione politica e la gavetta e la scalata ai vertici della tv di Stato

Negli anni in cui la provincia di Frosinone era il “benevolo” (più o meno) ring tra Ciociaria Oggi e La Provincia Quotidiano le cui redini andarono ad Umberto Celani l’allora direttore di Ciociaria e Latina Oggi, il compianto Mauro Benedetti, amava dire cose spiazzanti ma vere.

Cose come questa: “Fare cronaca o politica nel Pontino è più facile. Lì ci sono solo strade parallele che si intersecano a croce con altre strade, tutte dritte, e non trovi una salita o un vicolo neanche a pagarli (ovviamente iperbolizzava – ndr) . Perciò un incidente o il luogo di un delitto lo trovi subito ed alle convention politiche arrivi sempre in anticipo“. Poi, sbuffando fumo di MS dal suo ufficio all’ultimo piano del grattacielo Edera, sentenziava: “A Frosinone e Cassino no: prova a trovare un trattore ribaltato in una carrareccia tra Viticuso e Terelle“.

La teoria di Mauro Benedetti

“Oppure prova a seguire una riunione elettorale a Cardito di Vallerotonda, se non parti un’ora prima ti perdi tutto”. Era vero, ed era un assioma che, indirettamente, sanciva una faccenda cardinale. Quella per cui la Ciociaria è sempre stata una palestra, un vero “Corso Seal-Bud” per i giornalisti di almeno quattro generazioni.

E, per converso, che non è affatto difficile che la Ciociaria produca giornalisti che poi vanno a fare novero tra quelli di cui poi leggi nel lanci delle testate nazionali. Giornalisti come Fabrizio Casinelli, classe 1967 e nato ad Arpino, da cui non si è mai distaccato al punto da mettere il cuore in freezer, e che da qualche ora è il nuovo Direttore Comunicazione della Rai. Il valzer di nomine delle ultime 36 ore ha portato il notista politico frusinate ai vertici dell’azienda di Stato. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di sabato 7 giugno maggio 2025).

La nomina di Casinelli è arrivata come decisione del Cda Rai. Una scelta per cui l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha fatto e proposto le sue scelte. La Direzione della Comunicazione, settore cruciale per cui serviva un giornalista skillato sul tema, è andata proprio a Casinelli.

Il valzer con Rossi a dirigere

Giampaolo Rossi (Foto © Imagoeconomica)

L’arpinate era già in zona Gotha dell’ex Via Teulada, dato che era già a capo dell’ufficio stampa della tv di Stato. Casinelli surroga Nicola Rao, a cui toccherà la direzione delle testate tv e radiofoniche regionali. E che a sua volta sostituirà il pensionando Francesco Pionati. All’ufficio stampa Rai ed al posto di Casinelli andrà invece Incoronata Boccia.

Ma chi è Fabrizio Casinelli? E’ professionista dal 1998, l’anno in cui la provincia di Frosinone venne funestata dal delitto del piccolo Mauro Iavarone di Piedimonte San Germano. L’anno secondo del governo cassinate di Tullio Di Zazzo, che tre anni dopo sarebbe stato sfiduciato da un gruppo di consiglieri a cui diede suggello finale il compianto Luigi Russo.

In quegli anni Casinelli operava, fin dal 1984, con “varie emittenti radiofoniche e televisive. Tra le quali RDS, Radio 101, Radio KissKiss Network, International TeleRadio, Radiotelemagia, SirioTeleRadio, Gari TV, Teleuniverso. E con diversi quotidiani e riviste quali Italia Oggi, Ciociaria oggi, Latina Oggi, Oggi Nuovo Molise, Rtm Week“.

Gli anni ’90 e Forza Italia

Silvio Berlusconi nel ’94 con Antonio Tajani (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Gli anni ’90 lo vedono affinare le skill in ambito di comunicazione istituzionale. Capacità che lo porteranno a diventare, nel 1994, addetto stampa di Forza Italia, poi responsabile comunicazione del gruppo Forza Italia alla Regione Lazio. E, “sempre nel 1995, consigliere al CORERAT (comitato regionale radiotelevisivo)”. Nel ’96 Casinelli è a Palazzo Madama in qualità di responsabile della comunicazione degli azzurri di Silvio Berlusconi.

“Tre anni dopo è addetto stampa della presidenza del partito”. Poi, nell’ordine, nuovo e prestigiosi in carichi riassunti dal suo curriculum official. A Palazzo Chigi “come responsabile del sito Internet del Governo e addetto stampa del presidente del Consiglio dei Ministri. (…)”. Successivamente coordinatore dell’Ufficio Stampa della presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla chiamata in Rai nel 2009. Lì entra prima nello Staff del Direttore Generale, poi come Responsabile Relazioni con i Media, infine direttore responsabile del News Rai.

Nel 2013 è nominato direttore responsabile del periodico “Radiocorriere TV” e poco dopo diventa responsabile delle “Relazioni con i Media” con la carica ad interim anche di responsabile del “Web”.

L’arrivo in Rai e gli incarichi

Fabrizio Casinelli (Foto: Stefano Carofei © Imagoeconomica)

Ancora: la puntata a Rai Com “per le attività legate al Radiocorriere TV e in qualità di responsabile della comunicazione”. Poi la Direzione Digital e, da giugno 2017, la collaborazione con quella Radio sui palinsesti ed il lavoro presso la Direzione della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali.

Arriva quindi la nomina a Direttore della Direzione Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Rai Com e dal 2022 quella di Vice Direttore della Direzione Comunicazione e la Responsabilità dell’unità organizzativa “Press & Media Office – Ufficio Stampa” assieme alla direzione responsabile della Testata “News Rai”.

Gli ultimi step, con in tasca una nomina a Commendatore della Repubblica fimata da Carlo Azeglio Ciampi, portano alla “responsabilità di Ufficio Stampa nell’ambito della Direzione Comunicazione, in qualità di Direttore”. Partendo da Arpino, e da quella Ciociaria che per chi volesse sposare la verità senza cornificarla con la verosimiglianza è sempre stata una gran palestra.