Un libro sul Cav per dire che c’è una Anagni azzurra

Venerdì 18 ottobre verrà presentato il volume “Silvio Berlusconi e la città ideale”, scritto dal senatore di Forza Italia Francesco Giro

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un libro non è mai soltanto un libro. Anche soprattutto quando tratta di vicende politiche. Presentarlo poi all’interno di una sede istituzionale, come può essere la Sala della Ragione, significa evidentemente voler dare un segnale chiaro per ridefinire gli equilibri politici cittadini. E per certificare che la maggioranza, caso mai ci fossero dubbi, è sempre meno civica e sempre più politica.

Partiamo dal dato editoriale: venerdì prossimo, 18 ottobre, a partire dalle ore 18:00, all’interno della Sala della Ragione, sarà possibile partecipare alla presentazione del libro “Silvio Berlusconi e la città ideale”, scritto dal senatore di Forza Italia Francesco Giro. A dialogare con l’autore del libro, presente in sala, sarà Stefano Raucci, giornalista di Radio Radio.

Un Giro immenso

Francesco Giro con Silvio Berlusconi © Imagoeconomica / Stefano Carofei

Francesco Giro non è un nome qualsiasi all’interno della storia di Forza Italia. Arriva a palazzo Grazioli fin dall’inizio: ci entra nel 1995 dopo essersi lasciato alle spalle l’Anno Internazionale sulla Famiglia indetto per l’anno precedente dall’ONU. Lì Giro ha curato per il governo di Carlo Azeglio Ciampi il “Rapporto nazionale sulla Famiglia“: per realizzarlo, il Ministro per gli affari sociali Fernanda Contri lo ha messo a capo del servizio Politiche Familiari del Dipartimento Affari sociali della Presidenza del Consiglio. Giro è un esperto nel settore: in quegli anni ha già pubblicato molti volumi sui temi della previdenza, del volontariato, dei diritti dell’infanzia.

È per questo che Silvio Berlusconi lo vuole al suo fianco. Sarà una delle voci che il Cav ascolterà prima di prendere le sue decisioni: gli darà un ufficio permanente a Palazzo Grazioli per oltre 10 anni, fino al 2006.

Nasce da quell’esperienza il libro che viene presentato ora ad Anagni. Lo ribadisce il sindaco Daniele Natalia. Sottolineando come il libro sia “un’opera che indaga in profondità l’idea di città e di governance. (Idea) promossa da uno dei personaggi più influenti della politica italiana”. Un testo che vuole “mettere in evidenza come il miracolo Berlusconi non nacque per caso, ma delle esperienze vissute di un uomo che guardava al mondo ed alla cultura con curiosa ed ostinata intensità”.

Il messaggio subliminale ai Fratelli

Antonio Tajani con Daniele Natalia

Fin qui l’aspetto editoriale. Ma al di là di questo aspetto, c’è la lettura politica. Ed è fin troppo facile, in questo senso, dire che poiché un libro, come si diceva, non è mai soltanto un libro, presentarlo significa indicare una direzione di marcia. Farlo ad Anagni significa, con tutta evidenza, dare nuovo senso e forza allo spazio di manovra politica di Forza Italia in città.

Dire insomma, in modo chiaro, che Forza Italia ad Anagni intende avere un ruolo sempre più centrale: esattamente come sta accadendo in Regione Lazio. Lì è in atto un braccio di ferro per vedere riconosciuto il nuovo peso politico di un Partito che troppi davano sul viale dell’estinzione con l’uscita di scena terrena del suo fondatore.

Una sottolineatura non così ovvia se si ricorda che la coalizione al governo della città era nata come un gruppo civico, ancorché spostato verso il centrodestra. Un gruppo in cui, semmai, il peso politico più importante sembrava averlo Fdi.

Il precedente leghista: con Vannacci

Roberto Vannacci

Uno squilibrio a cui Forza Italia, evidentemente, da tempo ha cominciato a porre rimedio. Impossibile non ricordare il recente cambio di casacca di tutto un gruppo consiliare, quello di Identità Anagnina, che si è spostato armi e bagagli all’interno del gruppo di Forza Italia.

Ora arriva il libro su Berlusconi. Un’operazione legata alla necessità, per Forza Italia, di trovare uno spazio politico più ampio e non rimanere schiacciata tra Fratelli d’Italia (appunto) e la Lega.

La quale peraltro, lo scorso dicembre, aveva tentato un’operazione simile di irrobustimento identitario. Con l’arrivo del generale Vannacci (allora non ancora europarlamentare della Lega, ma già dato vicino a quei lidi) in città a presentare il suo Mondo al contrario.

La conseguenza di tutto ciò è, ovviamente, che all’interno della maggioranza gli spazi civici tendono ad essere sempre più isolati. E per loro trovare spazio e voce diventa sempre più difficile.