Un milione e mezzo di… motivi per combattere l’emergenza abitativa

La Regione, dopo 15 anni di attesa, sblocca un finanziamento da destinare al Comune di Ferentino per mettere a disposizione di giovani coppie 12 appartamenti in centro. L'orgoglio di Alessandro Rea, delegato ai lavori pubblici, che lavora al progetto dall'inizio della legislatura. L'impegno dell'assessore Pasquale Ciacciarelli

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

E’ ufficiale: il Comune di Ferentino potrà usufruire di un finanziamento regionale da 1,5 milioni di euro per l’emergenza abitativa. Ad annunciarlo in apertura di Consiglio comunale è stato Alessandro Rea, delegato ai Lavori Pubblici che ha mostrato in aula il documento che ha destinato il contributo alla città ernica.

“Un progetto fermo da 15 anni”

“Desidero informare l’intera assise che è giunta una nota ufficiale dalla Regione, con cui viene autorizzato lo sblocco e l’utilizzo di una somma pari a circa 1,5 milioni di euro destinata al progetto per l’emergenza abitativa, fermo da oltre quindici anni“, ha spiegato Rea.

Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale

Il consigliere delegato ha sottolineato l’impegno di Pasquale Ciacciarelli, dassessore regionale al ramo all’Urbanistica, Politiche Abitative, Case Popolari e Politiche del Mare.

“Colgo l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento all’assessore per disponibilità dimostrata fin da subito nel lavorare concretamente alla risoluzione e allo sblocco della situazione – ha continuato Rea – Un ringraziamento va inoltre agli uffici comunali, guidati dall’ingegnere Carlo Perciballi, e a tutta l’Amministrazione comunale, in particolare a Piermattei e Zaccari, per il lavoro svolto e la collaborazione istituzionale”.

Dodici appartamenti per giovani coppie

La notizia era nell’aria da mesi ma solo nelle ultime ore diventata ufficiale. Rea ha lavorato sul progetto da inizio legislatura insieme al consigliere Luca Zaccari e all’assessore Cristian Piermattei, civici ma di fatto esponenti vicini alla Lega e all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

Il Teatro Romano di Ferentino, “perla” del quartiere Santa Lucia dove saranno ristrutturati gli appartamenti per le giovani coppie

E’ stato proprio Cicciarelli su spinta dei tre amministratori a recuperare un vecchio finanziamento da 1.5 milioni di euro che sembrava definitivamente perso. Ciò è stato reso possibile grazie ad una compartecipazione del Comune all’acquisto di 9 appartamenti in centro mentre altri tre sono tutti di proprietà comunale. In tutto 12 abitazioni che con il finanziamento verranno rese agibili e fruibili e destinati a giovani coppie che non possono permettersi una casa. (Leggi qui: Emergenza abitativa, Ferentino risponde con l’housing sociale).

Gli appartamenti si trovano tutti in centro ed in gran parte nel quartiere di Santa Lucia, dove sorge il Teatro Romano, restaurato di recente. L’obiettivo è duplice: agevolare le giovani coppie e contribuire al rilancio del centro storico che ormai si sta svuotando.

Il progetto risaliva al secondo mandato del sindaco Fiorletta: nel 2008. Venne avviato l’iter per ottenere i fondi con cui acquisire gli alloggi, ristrutturarli e concederli ad affitto calmierato per chi non poteva permettersi un affitto normale. Ma tra progetto ed approvazione trascorsero alcuni anni, nei quali i prezzi lievitarono rendendo insufficiente lo stanziamento. Da qui il blocco durato tutti questi anni. Superato grazie all’intervento della Regione ed al fatto che il Comune abbia messo le mani al portafogli.

Via libera al garante dei diritti dei disabili

Ma il finanziamento da 1.5 milioni di euro per combattere l’emergenza abitativa non è stato il solo motivo di interesse del Consiglio comunale. Di rilievo l’approvazione del punto riguardante l’istituzione del Garante Cittadino dei Diritti dei Disabili fortemente voluta dal consigliere Maurizio Berretta. Ferentino è il primo Comune in provincia di Frosinone a farlo. Lo nominerà il sindaco Piergianni Fiorletta dopo un bando pubblico.

Maurizio Berretta

Scontro maggioranza-opposizione per quanto riguarda la zona limitrofa a Cava Sigillo dove i residenti da anni chiedono una soluzione per limitare il transito dei mezzi pesanti con tutti i disagi in termini di inquinamento e viabilità. Il Comune aveva promesso una strada alternativa che però ancora non c’è. La maggioranza si è presa un mese di tempo per relazionare sullo stato delle cose al prossimo consiglio comunale. (Leggi qui: Anno nuovo, problemi vecchi: la vita impossibile a Castello, Tofe e Cartiera).

Angelica si schiera con la maggioranza

Dal punto di vista politico la seduta consiliare ha visto la chiara partecipazione della consigliera Angelica Schietroma alle dinamiche della maggioranza, con votazioni motivate a favore e richieste di modifiche delle proposte di delibera prontamente accolte. Da registrare anche una presenza attiva del consigliere Maurizio Berretta, altre volte critico o silente, che è tornato in piena sintonia con la maggioranza.

Angelica Schietroma

Assente Antonio Pompeo, i consiglieri di minoranza Fabio Magliocchetti, Alfonso Musa e Giancarlo Lanzi hanno confermato la linea politica di contrasto alla maggioranza, esprimendo un forte dissenso rispetto ai tempi della convocazione del Consiglio, oltre settanta giorni dall’ultimo, e sui ritardi nella discussione delle mozioni presentate. Oltre che votando contro la variazione di bilancio da 200.000 per la manutenzione.

“Hernica Saxa”, ok alla convenzione col demanio

L’atto più significativo del Consiglio dal punto di vista politico è stata l’approvazione all‘unanimità della convenzione tra i quattro comuni del progetto “Hernica Saxa” con l’Agenzia del Demanio per la valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Germano, Caperna, Maurizio Cianfrocca, Daniele Natalia e Piergianni Fiorletta, i sindaci del progetto Hernica Saxa

Inoltre il Consiglio ha deliberato all’unanimità il rinvio della discussione del regolamento per la cittadinanza onoraria, per approfondimenti. Altro rinvio all’ unanimità relativo alla verifica dell’operato della società che gestisce la cava comunale Sigillo e all’acquisizione al patrimonio comunale di cinque ettari di terreno interessati dalle opere di realizzazione del Parco Fluviale dell’Alabro.

Tornando al Garante Comunale per i Diritti dei Disabili, la minoranza si è invece astenuta sul regolamento perché, nonostante condividesse l’istituzione della figura, ha ritenuto necessario modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda il titolo di studio, l’eventuale compenso, le procedure di nomina e di revoca, nonché la concreta operatività. La minoranza ha anche chiesto che venga attribuita ad un assessore la delega per le attività a favore delle persone con disabilità.