Un milione per il Liri: Sora ci riprova e aspetta il ponte “Cristini”

Dieci anni di attesa per il restyiling dell'importante struttura dedicata all'ex calciatore lasciano spazio a un cantiere da 1,250 milioni per il fiume. La città ora attende i fatti

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

C’è un legame viscerale che unisce Sora al suo fiume. Ma c’è anche una distanza pragmatica: fatta di delibere e perizie. Stabilisce se quel corso d’acqua debba rimanere una risorsa incompiuta o trasformarsi nel perno della sicurezza cittadina. L’ultimo atto di questa complessa partita porta la firma del dirigente comunale del settore Lavori Pubblici, l’ingegnere Daniela Ciolfi.

Si tratta della Determina n. 1003 del 3 novembre 2026, con cui si formalizzano la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico e la nomina della squadra di lavoro per gli interventi di messa in sicurezza, rinaturalizzazione e bonifica idraulica del Liri. Un passaggio tecnico formale che mette a terra un investimento complessivo da 1.250.000 euro.

Una cifra destinata a sbloccare nodi urbanistici e ambientali che la città si trascina dietro da tempo.

Il nodo del ponte Cristini: dieci anni di attesa

Il simbolo più evidente di questa necessità di riscatto si trova nel rione di San Rocco. Lì fino allo scorso febbraio giaceva il ponte “Vittorio Cristini”, intitolato all’imprenditore ed ex centrocampista del Sora e della Roma scomparso nel settembre del 1974.

Quella passerella di 45 metri in legno lamellare non era soltanto un manufatto. Rappresentava una cerniera strategica per la mobilità dolce, capace di ricollegare direttamente il centro storico all’area pedonale e ciclabile di Lungoliri Cavour bypassando il borgo. Il tempo ne aveva segnato l’inesorabile declino. Le tavole sconnesse, le lesioni alla struttura portante e le recinzioni piazzate per evitare pericoli hanno finito per trasformare un passaggio vitale in un monumento all’attesa.

L’intervento pianificato prevede la demolizione completa della vecchia struttura in legno e la posa di una nuova passerella in acciaio. Un’opera pensata per durare nel tempo, ridurre al minimo le spese di manutenzione e restituire al quartiere la sua naturale ricucitura urbana.

Le risorse: intesa tra la Regione e il Comune

Intesa tra il Comune di Sora e la Regione per i lavori sul Liri

Il restyling del “Cristini” si inserisce in un disegno strutturale più ampio, che interessa il tratto fluviale compreso tra il ponte di San Rocco ed il ponte di Vaughan. L’obiettivo è prevenire i rischi di dissesto idrogeologico e riqualificare un ambiente naturale progressivamente impoverito dalla presenza umana.

Il piano finanziario fotografa una cooperazione istituzionale definita: 1,1 milioni di euro li mette la Regione Lazio attraverso il Piano di Sviluppo e Coesione (FSC), a cui il Comune di Sora ha affiancato un’integrazione di 150 mila euro attinta dal proprio bilancio. La rimodulazione contabile approvata con la determina n. 1003 si è resa necessaria per adeguare il quadro economico all’evoluzione delle spese tecniche e ai reali costi delle lavorazioni. Meno burocratico? Da quando l’opera è stata pensata a quando la documentazione è stata approvata sono esplosi i prezzi, sia delle materie prima che della manodopera. La Determina rimodula le spese.

Dalla diga al ripristino dell’ecosistema

Il progetto tocca anche nodi storicamente complessi della geografia fluviale cittadina. L’idea è anche quella di abbattere la diga realizzata a suo tempo durante l’amministrazione Tersigni. La rimozione di questo blocco consentirebbe la bonifica del letto del fiume, facilitando la rimozione dei sedimenti accumulati e favorendo il naturale deflusso delle acque.

Seguirà una fase di rinaturalizzazione mirata, con la piantumazione di specie vegetali caratteristiche della zona lungo gli argini per ripristinare la funzionalità dell’ecosistema e restituire decoro al paesaggio.

La macchina tecnica e la sfida del cantiere

Un suggestivo scorcio del fiume Liri nel tratto sorano (Foto © Stefano Colucci)

Sul piano gestionale, il Comune ha strutturato la cabina di regia che dovrà portare a termine l’opera. La responsabilità unica del procedimento (RUP) è in capo all’ingegnere Daniela Ciolfi, supportata dall’architetto Ilenia Lollo e dal geometra Giuseppe Gallozzi per gli adempimenti tecnico-amministrativi e le procedure ANAC.

Le premesse formali sono ora compiute: i finanziamenti sono definiti, la progettazione è tracciata e la struttura burocratica è allineata. Spetta adesso alla fase esecutiva tradurre il faldone di atti amministrativi nel cantiere che la città attende, restituendo al fiume Liri il ruolo di risorsa sicura e fruibile per la comunità.