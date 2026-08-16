Un milione per strade ed illuminazione: Fiorletta annuncia le novità di settembre

La Giunta approva la linea di indirizzo per un mutuo da quasi 1 milione di euro per la bitumazione e la manutenzione stradale. Nessuna scadenza: programma l'ufficio tecnico su segnalazione dei cittadini. In sperimentazione a Tofe i pali della luce con pannelli fotovoltaici. E si ricompone la maggioranza sul tema che aveva creato attrito nelle ultime settimane.

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Un mutuo da quasi un milione di euro per la manutenzione delle strade comunali. E novità anche per l’illuminazione pubblica: tra settembre e ottobre, se la sperimentazione avviata in questi giorni darà i risultati sperati, partirà anche un progetto di efficientamento energetico con pali alimentati da pannelli fotovoltaici. Ad annunciare le due novità per Ferentino è il sindaco Piergianni Fiorletta.

«In Giunta abbiamo approvato la linea di indirizzo per un mutuo da circa un milione di euro per la manutenzione stradale. In gran parte sarà bitumazione di arterie stradali dissestate, ma vi saranno anche interventi di sistemazione — ha spiegato Fiorletta. — Abbiamo circa 300 chilometri di strade e gli interventi riguarderanno soprattutto la periferia».

La particolarità dell’impostazione è nella gestione: «Non ci sarà una scadenza per spendere i soldi. L’ufficio tecnico, ascoltando anche le richieste dei cittadini, segnalerà e programmerà gli interventi da fare». Una scelta che punta sulla flessibilità e sul rapporto diretto con le esigenze del territorio.

Il retroscena politico

Gianni Bernardini

La manutenzione stradale era stata uno dei motivi di attrito in maggioranza nelle ultime settimane. La delega ufficiale appartiene al consigliere Maurizio Berretta ma per tre anni la gestione concreta era stata nelle mani di Gianni Bernardini, che aveva però ricevuto critiche dai colleghi per quella che è stata ritenuta una eccessiva invadenza. Bernardini — che di fatto era sui cantieri dalle cinque del mattino — ha deciso di fare un passo indietro. Il sindaco Fiorletta ha ricompattato la maggioranza delegando l’ufficio tecnico, come da consuetudine, alla programmazione degli interventi. (Leggi qui: Ferentino, Bernardini si sfila il caschetto: «Tre anni alle 5 di mattina. Ora se la vedano loro». E qui: La manutenzione torna all’ufficio tecnico. E Bernardini lascia i numeri sul tavolo).

Tra le strade che saranno oggetto di intervento figura via la Torre. Fiorletta ha anche annunciato l’imminente inaugurazione delle novità stradali alla Roana, in parallelo con l’apertura della strada che collega il polo logistico Action alla superstrada.

Sul fronte dell’efficientamento energetico, è in corso la sperimentazione di pali della luce con pannelli fotovoltaici integrati. Anche in questo caso si parte dalla periferia: tra le zone scelte c’è la frazione di Tofe. Se la sperimentazione darà esito positivo, il progetto sarà esteso su tutto il territorio comunale.