Un Pd ad alta tensione

L’attacco era stato durissimo. E la risposta lo è stata di conseguenza. A dimostrazione del fatto che la tensione nell’area che fa riferimento al Partito Democratico di Anagni resta altissima.

Da un paio di giorni circola in città una lettera che il consigliere comunale di LiberAnagni Luca Santovincenzo ha inviato ad Angela Manunza, ovvero alla candidata alla carica di Segretario del Partito Democratico cittadino sconfitta nel Congresso del dicembre scorso da Francesco Sordo. (Leggi qui: Il Pd di Anagni torna nel solco dell’unità: nel nome di Sordo).

L’antefatto

La lettera di Santovincenzo è, nei fatti, una risposta alla durissima presa di posizione di una figura storica della sinistra cittadina: Vittorio Save Sardaro. Che qualche giorno fa aveva incendiato il Direttivo del Partito attaccando Santovincenzo. Reo di avere pubblicato pochi giorni prima un’analisi del voto delle Europee in città da cui si evinceva che il circolo anagnino del Pd aveva fallito ed avrebbe dovuto fare un’approfondita riflessione. (Leggi qui: Il doppio fronte di Santovincenzo per prendersi la sinistra).

Save Sardaro, senza nominare nessuno, aveva parlato di “gobbi di turno“, di “toni striduli da cornacchia” prodotti da chi era stato “unto per grazia ricevuta dalla fortuna di essere eletto in Consiglio comunale, non certamente per le sue qualità politiche“. Il nome e cognome non c’era, ma era apparso chiarissimo a tutti a chi si riferisse Save Sardaro. (Leggi qui: La carica del Pd contro Santovincenzo).

E infatti è stato Santovincenzo a replicare, con una lettera inviata ad Angela Manunza.

La risposta

Lettera nella quale Santovincenzo ha rimandato al mittente “certe accuse deliranti ed al limite della decenza, peraltro provenienti da chi non ha fornito alcun contributo alla campagna elettorale della coalizione e ha sostenuto contro il suo Partito un candidato sindaco di Fratelli d’Italia“.

Save Sardaro, per Santovincenzo, “ha dimostrato totale ignoranza del Diritto pubblico e, cosa ancora più grave, ha rivelato un vergognoso disprezzo verso tutti i cittadini che hanno lavorato, hanno creduto ed ancora credono nella nostra Coalizione“. Il consigliere d’opposizione è poi tornato sulle ultime comunali. Quelle in cui lui ha “messo la faccia“, a differenza di chi ha sostenuto l’attuale consigliere di maggioranza di Fdi Alessandro Cardinali.

Conseguenza: Save Sardaro, di fatto, “si è posto contro ed al di fuori del Pd e dell’intera coalizione“, visto che “toni così forti non sono mai stati usati nemmeno contro la destra e vanno stigmatizzati senza se e senza ma, perché incitano all’odio“.

Sono solo pretesti

Dopo l’accusa, l’analisi. A chi servono questi toni? Secondo Santovincenzo, “il fatto che siano stati usati all’indomani di durissime mie prese di posizione contro il sindaco rivelano il disegno di chi usa le esternazioni di questo signore come pretesti“. Non si tratta di un atto isolato, quindi, o di una polemica personale. Non è solo Save Sardaro contro Santovincenzo. L’attacco contro il consigliere di minoranza serve ad attaccare “un progetto politico (quello di LiberAnagni ndr) che oggi, ancora più di ieri, è l’unica alternativa per il governo della città“.

Insomma, da una parte c’è chi lavora per il bene di Anagni; dall’altra c‘è chi gioca “a perdere ed a costruire un finto campo alternativo. Che dovrà servire, come accaduto con il campo civico di Cardinali, solo a favorire l’amministrazione di Natalia e dei cloni di Fiorito“.

Ora. È evidente che nel Partito Democratico la tensione tra maggioranza e minoranza interne, nonostante tutti i tentativi di mediazione, sia ormai arrivata al limite. Come dimostra anche il fatto che nell’ultimo Direttivo il Segretario Francesco Sordo ha deciso di azzerare la Segreteria. (Leggi qui: Sordo come D’Alema: pota i cespugli e azzera la Segreteria).

Se non è una spaccatura, poco ci manca. Il tutto in un momento storico in cui le Europee (e le ultime Comunali soprattutto) dimostrano come sia possibile creare una reale alternativa al centro estra. Ragione di più, come già detto in altre circostanze, per evitare tensioni autodistruttive che possono soltanto favorire il centrodestra.