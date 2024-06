Un po’ ZingarElly e molto Tarquinio, ma c’è anche un Pd “forzista”

Dario Franceschini e Paolo Gentiloni sperano in un buon risultato di Forza Italia per rendere più credibile un loro centro dem. I segnali di Schlein da Frosinone

Europee a compartimento stagno perché comanda il proporzionale e i Partiti sono come i Fratelli della Costa di Pietro l’Olonese? Non tanto e non proprio, a contare che queste che arrivano non sono solo elezioni immanenti ma prospettiche. Cioè? Qui non solo ognuno punta al risultato per sé e di bottega stretta, ma nel farlo studia gli scenari migliori per ottenere anche un “contesto” che sia il più favorevole possibile.

Sì, ma messa meglio? Impossibile limitarsi a “vincere”, confermando o superando il risultato politico nazionale, se poi non ci si assicurano ormeggi ampi a cui ancorarlo, quel risultato.

Ecco perché ad esempio oggi un certo Partito Democratico guarda con interesse ad un buon risultato di Forza Italia più di quanto non sarebbe consentito in logica polarizzante. Perché a molti Dem non solo serve che Elly Schlein sfanghi il 20%, ma anche che i prog Ue abbiano punti più di contatto che di attrito con il Ppe. Così, uniti ma non troppo e funzionalmente convergenti, si farà argine al meglio contro i sovranismi .

Il secondo tempo delle Politiche

Strategia ampia su scala europea dunque? Non solo e non del tutto: partendo dall’assunto – mesto ma incontestabile – che in Italia le Europee sono il secondo tempo delle Politiche, lo scopo è tutto inside. Cioè approntare un monoblocco centrista e non esagerato di toni che, in caso d necessità, metta a governabilità quelli che hanno idee diverse ma registri comuni: Pd, Forza Italia e centristi sciolti. Il tutto in una eventualità che oggi è da Star Treck, ma che potrebbe trovare polpa se la Lega di Matteo Salvini passasse la livido a trauma .

E, dopo un risultato elettorale da sfascio, innescasse una delle solite crisi di governo che prendono forma quando uno degli assi del biroccio si rompe invece di scheggiarsi solo. Fantapolitica?

Mica tanto, se perfino uno come Dario Franceschini se ne esce con cose tipo “Forza Italia si candida a diventare una casa ospitale per i moderati, una quasi Dc”. O ancora: “Forza Italia, alle europee, rischia di essere la sorpresa, la vera grande forza centrista”.

L’azzurro che ha stregato Franceschini

Dario Franceschini (Foto Paolo Cerroni © Imagoeonomica)

E perfino “Forza Italia, se ottiene un risultato importante, non ha più interesse a votare il premierato. Tajani può mitigare Meloni. Cè uno spazio politico che Forza Italia è destinata a intercettare”. Robina hot che a pochi giorni dal primo anniversario della dipartita terrena del Cav sembra uno struscio, più che un endosement.

Carmelo Caruso de Il Foglio ha raccolto queste indiscrezioni da alcuni parlamentari del Nazareno e le ha spadellate come si fa con la pizza con l’ananas: tutti la odiano ma alla fine ad un morso clandestino non ci rinuncia nessuno.

E il quadro territoriale? Potrebbe recepire ma con quel garbo sottile che appartiene a contesti locali dove il bizantinismo non è un lusso. Perché se i capoccia fanno e disfanno, i capitani devono stare sulla linea del fronte con ordini precisi.

Il quadro locale: da Fazzone ad Abbruzzese

Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

O con soluzioni multitasking. Non è una novità che oggi uno come Claudio Fazzone ha più “birra” per silurare Mario Abbruzzese che Nicola Zingaretti. Anzi, Nicola ZingarElly, a voler contare che l’ex segretario punta alle 100mila preferenze nell’Italia Centrale con la benedizione ecumenica di chi oggi guida i dem.

Dal canto suo la segretaria sembra rinata in mood da sinistra in purezza e dovunque arrivi a chiudere la campagna per Bruxelles si circonda di anfitrioni di rango.

Come a Frosinone, dove un Danilo Grossi raggiante ha bocciato l’autoreferenzialità delle correnti, ha lisciato “Zinga” come purosangue da corsa ed ha già messo un mezzo scettro ex ante in mano ad Enzo Salera.

La Schlein sa che con il “suo Nicola” potrebbe correre sul velluto e, anche per evitare le sabbie mobili interne (come quella nella quale rischia di arenarsi l’asse tra Francesco de Angelis e Sara Battisti) ha virato su Tarquinio. Meglio mettersi un po’ di sano vento ideologico di prora che restare nella bonaccia tra Matteo Ricci e Dario Nardella.

Antonio mon amour

Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica

E con Antonio Tajani, come la mettiamo? Lì la linea di Schlein ha poco gioco perché è mezza massimalista, ma c’è un Pd che invece guarda al leader di origini fiuggine come oggi l’acqua omonima guarda alle capacità ed alle capienti casse di Leonardo del Vecchio: con gli occhiali di chi cerca le stabilità grigia dei centri federabili.

Gente come Dario Franceschini, Paolo Gentiloni che aveva acceso la miccia romana sul caso Campidoglio e non pochi riformisti del Pd non nascondono di vedere l’incastro perfetto. Quello per cui se gli azzurri andassero benone e se il Pd tenesse “Tajani non sarebbe più il vicepremier in seconda ma un leader che, per Franceschini, ‘mitiga’ Meloni”.

Una specie di Narciso impegnato a tener buono spleen e permalosità del suo Claudio. “Un Tajani forte, nella costruzione dell’ex ministro, ‘non avrebbe più interesse a sostenere una riforma che lo penalizza’”. Una sponda insomma, su cui fare affidamento per fermare quel che il melonismo potrebbe fare se anche la fronda salviniana dovesse far saltare il banco di una collegialità che già oggi è solo di facciata. Fantapolitica?

Forse sì, ma un po’ come in Spazio 1999, quando a tutti sembrava impossibile raggiungere la Luna ed oggi invece mandiamo roba su Marte.