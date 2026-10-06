Un raffreddore ferma il vertice su Cianfrocca

L'incontro tra i delegati di civiche, Lega, Forza Italia e il sindaco di Alatri slitta a mercoledì: stando a quanto trapela, per un raffreddore. Dario Ceci attacca il centrodestra e auspica il bis di Cianfrocca.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Ai tempi dell’Unione Sovietica il raffreddore era una cosa seria. I cremlinologi studiavano le foto scattate durante gli eventi ufficiali e dalla posizione dei presenti ricostruivano le dinamiche del potere interno. Se in più di un’occasione di fila mancava uno dei leader scattava subito l’allarme. «Ha il raffreddore» rassicurava laconico il portavoce: nei giorni successivi il quotidiano La Pravda ne annunciava il decesso.

Il raffreddore è cosa seria anche ad Alatri. Nessuno telefoni al cassamortaro: non è così seria. Il tentativo in extremis di convincere il sindaco di Alatri a ripensarci e rivedere la sua decisione di non ricandidarsi si è fermato davanti a un raffreddore. Lunedì pomeriggio la delegazione formata dai rappresentanti delle liste civiche, Lega e Forza Italia non ha incontrato Maurizio Cianfrocca: alcuni dei rappresentanti erano raffreddati. (Leggi qui: Centrodestra in “pellegrinaggio” da Cianfrocca: caro sindaco ripensaci).

Il vertice rinviato

La delegazione doveva chiedere al sindaco di ripensarci. O di confermare quanto aveva annunciato al termine di un Consiglio Comunale nello scorso mese di maggio: cioè che si sarebbe fermato alla fine del primo mandato.

Alla base della decisione di tornare a bussare alla porta del sindaco c’è la difficoltà plastica emersa in questi mesi. Quella di trovare un leader altrettanto in grado di aggregare le varie sensibilità del centrodestra. E la stessa iniziativa della delegazione ne è un segnale: la compone una parte del centrodestra, Fratelli d’Italia non c’è. Se l’incontro si terrà davvero domani è ancora da vedere. Nel frattempo Cianfrocca tira dritto fino a fine mandato.

Due strade, nessuna in discesa

Antonello Iannarilli

Qualunque cosa decida il sindaco, il centrodestra rischia seriamente di spaccarsi, vista la posizione irremovibile di FdI. Che potrebbe essere declinata anche in un’altra maniera: “vista la posizione irremovibile di Antonello Iannarilli”. È la replica di un film già visto cinque anni fa.

All’epoca l’ex deputato ed ex presidente della Provincia aveva espresso le sue riserve sullo spessore di Cianfrocca e si era arrivati ad una spaccatura, con due campagne elettorali distinte: Iannarilli mai sul palco del candidato sindaco, Cianfrocca mai sul palco del candidato consigliere. Il sindaco, una volta eletto, aveva restituito la cortesia: all’Aula che si apprestava ad eleggere Antonello iannarilli come Presidente del Consiglio Comunale aveva detto “Risparmiatevi la fatica, un minuto dopo mi dimetto”. Se ne fece più nulla.

Oggi si replica. Se Cianfrocca cambia idea, FdI romperà l’alleanza; se conferma il no, si aprirà lo scontro sulla candidatura tra la Lega con Roberto Addesse e FdI con Antonello Iannarilli.

Ceci affonda il colpo

Dario Ceci

Del rinvio approfitta Dario Ceci, leader di Patto Civico, il movimento che a fine giugno ha rotto con la maggioranza. Il suo giudizio sul centrodestra: «È ancora una volta incapace di trovare una sintesi al proprio interno». Per Ceci la mossa della delegazione cancella l’autonomia di un’intera area politica. Lo dice così:

«La decisione del centrodestra di inviare una delegazione politica per chiedere al sindaco Cianfrocca di ripensare alla decisione di non ricandidarsi, dopo il suo annuncio nel non volerlo fare è un fatto politicamente grave. Con un colpo di spugna si cancella l’autonomia di un’intera area politica, che certifica la propria incapacità di scegliere, decidere e assumersi una responsabilità».

Il mea culpa e l’auspicio

Ceci guarda poi indietro e si include nel conto. Ceci, che attacca il centrodestra, auspica politicamente la ricandidatura del sindaco.

Il sindaco Cianfrocca e (alla sua sinistra) il presidente d’Aula

«Cinque anni fa la candidatura di Cianfrocca, che non era espressione organica di alcun partito del centrodestra, divenne la soluzione anche attraverso l’intervento delle segreterie provinciali. Di quella scelta, è giusto dirlo, sono stato anch’io complice e me ne assumo la responsabilità politica. Ma oggi c’è un’aggravante: cinque anni di amministrazione ci consentono di giudicare. E allora sia chiara una cosa: la ricandidatura di Cianfrocca non mi preoccupa affatto. Al contrario, politicamente la auspico».

Il dibattito nell’area moderata e di centrodestra è infuocato. L’attesa si sposta a mercoledì, sempre che qualcuno avvisi il sindaco, quando arriverà la fumata nera o bianca. Quale che sia il colore, sarà solo una tappa di uno scontro interno che si preannuncia incandescente.