Una casa per ricominciare: quando l’autonomia diventa politica pubblica

La Regione Lazio approva una misura strutturale per garantire una casa alle donne vittime di violenza: non assistenza ma autonomia. Un nuovo modello di edilizia sociale che restituisce libertà, dignità e futuro a chi ha già vinto la prima battaglia.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

C’è una differenza sottile ma decisiva tra l’assistere e il restituire. L’assistenza tampona, protegge, rinvia. La restituzione, invece, rimette in piedi. La delibera approvata dalla Giunta Regionale del Lazio sull’assegnazione degli alloggi popolari e sociali alle donne vittime di violenza appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. Non è una misura emergenziale, non è un bonus, non è una bandierina ideologica. È una scelta strutturale.

Il punto di partenza

Foto: Lucidwaters / Can Stock Photo

Il punto di partenza è chiaro e doloroso: la violenza di genere non finisce con l’uscita da una casa rifugio. Anzi, spesso è proprio lì che inizia la fase più fragile. Quando la protezione immediata cessa, quando l’urgenza lascia spazio alla quotidianità, il rischio è che l’autonomia resti una parola astratta. Senza una casa, l’indipendenza è un miraggio. E senza indipendenza, la libertà resta incompleta.

La Regione Lazio interviene esattamente su questo crinale. Lo fa riconoscendo che l’autonomia abitativa non è un privilegio ma una condizione essenziale per spezzare definitivamente il ciclo della violenza. L’assegnazione degli alloggi per cinque anni, prorogabili, alle donne che hanno concluso i percorsi di protezione ed hanno raggiunto una stabilità psicologica e sociale, non è un premio: è un ponte. Un tempo congruo per rimettere ordine, lavoro, relazioni, futuro.

Il cambio di paradigma

Gli assessori leghisti Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

C’è poi un elemento che merita attenzione e che segna un cambio di paradigma, nella delibera messa a punto dagli assessori Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre: il ruolo dei servizi territoriali. Centri antiviolenza, servizi sociali comunali, presidi sanitari diventano parte integrante del processo di certificazione e accompagnamento. Non più compartimenti stagni, ma una filiera istituzionale che dialoga. È qui che la misura smette di essere un atto amministrativo e diventa politica pubblica nel senso più alto.

Il messaggio è netto: la casa non è solo un tetto, è uno strumento di emancipazione. E l’edilizia residenziale pubblica non è più soltanto risposta al disagio abitativo generico, ma leva di inclusione mirata, intelligente, sociale. Un “nuovo modello”, come lo definisce la Giunta, che restituisce dignità all’intervento pubblico e ne rafforza la legittimità.

In controluce si intravede anche un altro dato politico: questa delibera nasce da una sinergia tra assessorati, da un lavoro preparatorio silenzioso, lontano dai riflettori, che ha prodotto un risultato concreto. E che ha visto la totale intesa tra il lavoro dell’assessore Pasquale Ciacciarelli (sul fronte Casa) e Simona Baldassarre (sul fronte Politiche Sociali) portando alla definizione di uno strumento con il quale si punta a cambiare l’intera gestione della materia.

La prova sul campo

Come sempre accade, la prova decisiva sarà nell’attuazione. Nella capacità dei territori di intercettare i casi, nella rapidità delle assegnazioni, nella qualità dell’accompagnamento. Ma la direzione è quella giusta. Perché qui non si promette salvezza: si costruiscono condizioni.

E forse è proprio questo il tratto più convincente del provvedimento. Non racconta una Regione che “aiuta” dall’alto ma un’istituzione che rimuove ostacoli, crea spazi, restituisce possibilità. In una parola: libertà.