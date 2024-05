Una fascia da ambasciatore per Save Sardaro

Cosa c'è dietro alla decisione di nominare Vittorio Save Sardaro responsabile del tavolo sulla Sanità di Anagni. Il Pd mette in campo l'uomo in grado di dialogare con tutto il mondo progressista. Per costruire un'alleanza larga

Parte da un nome storico, quello di Vittorio Save Sardaro, la scommessa del Pd di Anagni in materia di Sanità. Il tema era stato il primo ad essere preso in considerazione dalla nuova Segreteria del Partito Democratico di Anagni dopo il Congresso che a dicembre aveva salutato l’arrivo al vertice della Segreteria di Francesco Sordo.

A marzo infatti si era tenuto un convegno durante il quale il Partito Democratico aveva denunciato tutte le storture, a livello regionale e locale, in materia di Sanità. Era partita da lì l’idea di creare dei tavoli tematici per affrontare i problemi della città: a partire da quello della Sanità. Nominando delle figure di riferimento che si assumessero l’onere di portare avanti la battaglia. Per quanto riguarda la Sanità il responsabile sarà appunto un nome storico della sinistra anagnina in città. Ad annunciarlo è stato qualche ora fa lo stesso Francesco Sordo.

Esperienza per la proposta

Francesco Sordo

“L’esperienza di Vittorio– ha detto il Segretario-, ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati con il tavolo: elaborare la proposta del Pd per rilanciare servizi sanitari all’altezza dei tempi ad Anagni e nel nostro territorio della Valle del Sacco“. (Leggi qui: Non è un Pd per giovani).

Al di là del ruolo tecnico, la nomina di Save Sardaro è però importante per almeno due motivi. Si tratta di un personaggio dotato di una storia, uno spessore ed un curriculum politico come pochi. Indica la chiara volontà di battere quel sentiero piazzando sul terreno chi ha una faccia. Il timore che in molti avevano palesato, dopo l’incontro dello scorso marzo, era che dopo l’annuncio della commissione non ci fossero conseguenze concrete e che quindi tutto sfumasse nella nebbia. La nomina di Vittorio Save Sardaro in tal senso dimostra la volontà del Partito di andare fino in fondo.

Effetti sugli equilibri

Ma c’è anche un altro aspetto, forse anche più significativo sul piano politico, che va segnalato e sottolineato. Quello relativo agli effetti che tale nomina può avere sugli equilibri complessi. Che, soprattutto in queste settimane, stanno caratterizzando le varie forze della galassia progressista ad Anagni.

Infatti, come detto, Save Sardaro è un nome storico della sinistra in città. La sua scelta indica quindi la volontà di far stare assieme tutte le forze che, anche senza essere necessariamente del Pd, si riconoscono nell’area progressista.Area che, non è un mistero, sta vivendo negli ultimi tempi momenti di crisi sia sul piano interno (la minoranza del Pd rispetto a Sordo) che esterno (le polemiche tra Sinistra Italiana ed alcuni esponenti civici della galassia progressista come il consigliere comunale di LiberAnagni Luca Santovincenzo).

È qui che Save Sardaro può diventare importante. Per cercare di realizzare un ponte che permetta di superare le tensioni e le incomprensioni. Che, negli ultimi tempi, hanno reso spesso difficile un vero e proprio dialogo a sinistra.